¿Jair Bolsonaro será detenido por su rol en el intento de golpe de Estado en Brasil?

“Todos aquí tenemos algo que perder. No podemos dejar que lleguen las elecciones y que ocurra lo que está pintando (...). Vamos a tener que hacer alguna cosa antes”, afirmó el 5 de julio de 2022 el entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en medio de una reunión ministerial grabada en video y que fue revelada el viernes por medios locales como la pieza central de la investigación que la Policía Federal ha puesto en marcha contra él y algunos de sus aliados por posibles delitos de golpe de Estado.



En los fragmentos de video filtrados de la reunión, que tuvo lugar tres meses antes de los comicios presidenciales en los que infructuosamente Bolsonaro buscó su reelección perdiendo contra Luiz Inácio Lula da Silva, aparece el presidente de derecha sentado en el centro de la sala y rodeado por miembros de su gabinete. Se le escucha quejarse de un proceso electoral que considera “inclinado injustamente en su contra” y, dice, irritado, que si no se “reacciona” antes de las elecciones se desatará el “caos”.



La grabación de hora y media de duración –incautada del computador del teniente coronel Mauro Cid, un exayudante de Bolsonaro– revela “la organización de la dinámica golpista en las altas esferas del Gobierno”, señaló la Policía Federal al justificar el megaoperativo ejecutado el jueves por orden de la Corte Suprema en contra de Bolsonaro y parte de su círculo más cercano.

Agentes de la Policía Federal salen de la sede del Partido Liberal durante el megaopertativo contra Bolsonaro. Foto: AFP

Se trató de una operación sin precedentes en Brasil, bautizada como ‘Tempus Veritatis’ (hora de la verdad, en latín), que se enmarca en las investigaciones para desentrañar lo que las autoridades denominan una “organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado” para mantener al expresidente en el poder y que culminó en los actos del 8 de enero de 2023, ocho días después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas irrumpieron en el palacio presidencial y los edificios del Congreso y el Supremo Tribunal Federal para pedir una intervención militar y revocar al nuevo mandatario.



En la operación del jueves, tres referentes del bolsonarismo fueron arrestados: Filipe Martins, un exasesor para asuntos internacionales de Bolsonaro; y dos militares del Ejército. Además, se registraron los domicilios de otras 24 personas, incluidos tres exministros y el exdiputado Valdemar Costa Neto, quien preside el Partido Liberal, liderado por el expresidente de derecha. En ese procedimiento, Costa Neto también fue detenido por la posesión ilegal de un arma.



En lo que respecta a Bolsonaro, el magistrado Alexandre de Moraes, quien lidera las investigaciones, le ordenó entregar su pasaporte para impedir que abandone el país. El expresidente no se pronunció sobre el operativo y su abogado, Fábio Wajngarten, se limitó a anunciar que, “en cumplimiento” de la orden judicial, Bolsonaro “entregó el pasaporte a las autoridades competentes”.

Para analistas consultados por este diario, el impacto de estos operativos es certero porque consolidan las sospechas de que sí hubo intenciones golpistas. “La situación jurídica y política del expresidente (Bolsonaro) se puso más compleja”, apunta Leandro Lima, analista sénior de Control Risks para Brasil y el Cono Sur.



A esa valoración se suma el analista político André Cesar, de la consultora Hold, quien considera que las investigaciones ahora “llegan al punto decisivo” apuntando a los operadores y autores intelectuales. Las pruebas muestran que “hubo, de hecho, un movimiento golpista” y será “difícil para la defensa justificar” las acciones del expresidente, añade.



Conspiración previa a elecciones

El video que reveló la Corte Suprema el viernes es el hervor más reciente de esta trama. La investigación en curso abarca hechos anteriores a los actos del 8 de enero de 2023 y contempla la sospecha de que los involucrados discutieron, antes de la toma de posesión de Lula, dictar un decreto que anulaba las elecciones que ganó el líder de izquierda y así mantener a Bolsonaro en el poder.



El borrador de ese supuesto decreto planteaba, además, detener a dos magistrados del Supremo -entre ellos a De Moraes- y al presidente del Senado y habría sido analizado directamente por el propio Bolsonaro en noviembre de 2022, cuando aún estaba en el Ejecutivo.



La investigación añade que el "decreto" fue objeto de modificaciones durante varias reuniones en el palacio presidencial, y finalmente habría sido aprobado por el expresidente, quien convocó una reunión con comandantes militares para "presionarlos a adherirse" a la intentona.

El 8 de enero de 2023, ocho días después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas irrumpieron en las sedes del poder. Foto: EFE

Todo eso ocurrió con el telón de fondo de una difusión masiva de noticias falsas sobre un supuesto "fraude en las elecciones", cuyo objetivo final era "legitimar una intervención de las Fuerzas Armadas" y concretar un golpe de Estado.



De Moraes ha dicho que identificó varios "núcleos de actuación", entre ellos uno dedicado a promover la idea falsa de una ruptura institucional.



Entre los responsables de esta confabulación también estarían el exministro de Seguridad de la Presidencia, el general Augusto Heleno, y dos extitulares de Defensa: los generales Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto, quien fue candidato a vicepresidente en la fórmula de Bolsonaro en 2022.



Pero todas esas articulaciones, según las sospechas, comenzaron en realidad antes de las elecciones de octubre de 2022, cuando ya todas las encuestas vaticinaban una victoria de Lula. Por eso, el viernes la Policía Federal anunció que usará la grabación revelada por la Corte Suprema como un indicio contra Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado.



A eso se suma el hallazgo en la sede del Partido Liberal, el jueves tras el operativo, de un documento parecido a un discurso que anunciaba un estado de sitio, según reveló la prensa brasileña.

Agentes de la Policía Federal salen de la vivienda del exministro y general del Ejército Augusto Heleno. Foto: EFE

¿Bolsonaro será detenido?

La gran pregunta que suscita este escándalo es si el expresidente será detenido y, eventualmente, enviado a prisión. Su defensa ha buscado desestimar todas las acusaciones. Fabio Wajngarten, su abogado, afirmó en su cuenta de X, por ejemplo, que las opiniones que aparecen en el video revelado el viernes son "absolutamente públicas" y que "forman parte de la democracia".



De las 2.170 personas detenidas por los actos del 8 de enero, solo unas 30 han sido condenadas por delitos como golpe de Estado, con penas de hasta 17 años de cárcel.



Bolsonaro, que por estos hechos fue inhabilitado en junio pasado para presentarse a elecciones hasta 2030, insiste en su inocencia y se considera una víctima. "Hace más de un año que no gobierno y continúo sufriendo una persecución implacable", le dijo recientemente a una periodista del diario Folha. "Olvídense de mí", remató.

Carlos Melo, profesor de ciencia política en la escuela de negocios Insper, en São Paulo, comenta que ahora mismo "existe una posibilidad real de un arresto de Bolsonaro", pero aclara que "se necesitan pruebas muy sólidas para justificar una orden" en ese sentido. "Por eso, las investigaciones y todo el proceso legal tienen que ser extremadamente técnicas y cuidadosas".



Geraldo Monteiro, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, cree que Bolsonaro "será seguramente detenido debido a su implicación directa en los preparativos de golpe de Estado".



Según Monteiro, se trata "del golpe más duro hasta ahora" para el expresidente. "Más duro" que cuando fue inhabilitado políticamente hasta 2030 por desinformación, "puesto que ahora entramos en el ámbito criminal".

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Medios locales apuntan a que Bolsonaro podría ser inculpado formalmente una vez que concluya la investigación, lo que puede suceder pronto. La Policía Federal baraja los delitos de "golpe de Estado" y de "abolición del Estado de derecho democrático".



Otros analistas ven en este caso un impacto negativo en la imagen del líder de la derecha. "Con estas acciones se confirma su desprecio por el régimen democrático. Otros actores políticos probablemente tendrán cuidado al acercarse a Bolsonaro", dice Leandro Lima, quien, no obstante, enfatiza en que el expresidente "mantendrá el apoyo de una parte de la población que está de acuerdo con sus propuestas ideológicas y mantiene un sentimiento de rechazo muy fuerte en contra de la izquierda".



Datos del instituto Quaest muestran que 58 por ciento de los mensajes en las redes sobre la operación policial del jueves fueron críticos con Bolsonaro, una derrota atípica para quien sigue siendo el líder de la arena política digital en Brasil.

Cientos de bolsonarista en una marcha contra la Corte Suprema. Foto: EFE

Lula, el gran beneficiado

Leandro Lima considera que esta investigación beneficia, paradójicamente, a Lula, pues “confirma su narrativa de defensor de la democracia ante un adversario autoritario”.

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva habla en una rueda de prensa. Foto: AFP

El propio mandatario supo capitalizar ese momento. El jueves, mientras se adelantaba el operativo policial, Lula daba una entrevista a una estación de radio. En su primera reacción declaró que "es muy difícil para un presidente comentar asuntos que están bajo secreto judicial" y pidió que "no haya excesos y que se aplique el rigor de la ley". Pero no se contuvo y dijo creer que Bolsonaro "debe haber participado en la construcción de esa tentativa de golpe", que "no hubiera ocurrido" sin su participación.



Lo que está en juego, especialmente, es la puja política con la mira puesta en las elecciones municipales de octubre próximo en las que se renovarán los alcaldes de 5.568 municipios y que son consideradas un termómetro de la gestión del Gobierno casi a mitad del mandato de cuatro años.



"La participación activa de Bolsonaro en las campañas electorales de sus aliados tiene que ser reevaluada. Y las evidencias recolectadas por los operativos policiales serán un argumento de los candidatos de izquierda en contra de los de derecha. Esto será importante especialmente en Sao Paulo, que es la alcaldía más importante del país", vaticina Leandro Lima.



Así las cosas, está por verse si, con la gestión de Lula necesitada de respaldo electoral y las investigaciones contra Bolsonaro, Brasil, como en 2022, sigue siendo un país ideológicamente dividido o si la balanza se inclina, aunque sea ligeramente, a uno de los dos lados.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO