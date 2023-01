El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este jueves a “gente de las Fuerzas Armadas” de haber ayudado con la invasión del Palacio del Planalto el pasado domingo y dijo estar convencido de que se le abrieron las puertas a los bolsonaristas.

“Todavía no he hablado con la gente sobre esto. Estoy esperando que el polvo se asiente. Quiero ver todas las cintas grabadas dentro de la Corte Suprema, dentro del palacio. Había mucha gente intrigante. Mucha gente de las Fuerzas Armadas aquí conspirando. Estoy convencido de que la puerta del Palacio del Planalto se abrió para que entrara esta gente porque no hay ninguna puerta rota. Es decir, alguien les facilitó la entrada aquí", dijo Lula, durante un desayuno con periodistas en el Palacio del Planalto.

Desde el principio, el presidente reveló que se está trabajando para sacar a los bolsonaristas que se agolparon en el Palacio del Planalto.







"Estamos en el momento de hacer un triage en profundidad. Porque la verdad es que el Palacio estaba lleno de bolsonaristas, de militares y estamos viendo si podemos corregirlo para colocar a los funcionarios de carrera, preferiblemente a los funcionarios que estuvieron aquí y fueron removidos, trasladados del departamento. Para que se convierta en una oficina civil".



En otro momento, Lula reveló que estaba utilizando funcionarios que ya trabajaban con él como ayudantes de campo debido a una pérdida de confianza en los militares. Como expresidente, el petista tenía derecho a asesores.

Destrozos en el Palacio del Planalto. Foto: EFE

'Aquí no puede quedarse nadie que sea sospechoso de ser bolsonarista'

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva también dijo que nadie “sospechoso de ser bolsonarista de raíz” puede permanecer en el Palacio del Planalto. Lula, sin embargo, negó que perseguirá a personas que apoyaron la Operación Lava Jato en el pasado.



"Creo que aquí en el Palacio, todo ministro debe saber lo siguiente: nadie que sea sospechoso de ser bolsonarista de raíz puede quedarse aquí. Tampoco quiero hacer un proceso de persecución porque un día el tipo era lavajatista. No. Hubo un momento en que la sociedad brasileña estaba tan engañada y tan engañada ", dijo el presidente, durante el desayuno con los periodistas.







Lula negó querer poner solo a miembros del PT en el palacio.



“Si el tipo es un empleado de carrera y hace bien su trabajo, ¿por qué no puede quedarse? Yo no quiero construir un Palacio de los PT, quiero construir un Palacio de gente seria, que trabaje, que esté comprometida con el país, con el pueblo y que cumpla con su deber. Así es como funcionará.

El gobierno de Lula da Silva ha emitido órdenes de arresto contra manifestantes violentos. Foto: EFE

¿Bolsonaro, responsable?

Y mientras avanza la investigación, el 55 % de los brasileños considera al expresidente Jair Bolsonaro responsable por los asaltos golpistas del domingo contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, según una encuesta divulgada este jueves por la firma Datafolha.



De acuerdo con el sondeo, que escuchó a 1.214 personas entre martes y miércoles en diferentes ciudades y tiene un margen de error de tres puntos porcentuales, el 38 % considera que el líder ultraderechista tuvo "mucha responsabilidad" en los ataques y un 17 % que tuvo "un poco de responsabilidad".



El 39 % afirmó que el exjefe de Estado, que viajó a Estados Unidos dos días antes del fin de su mandato para no tener que entregarle la banda presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva, no tuvo ninguna responsabilidad y el 6 % no supo responder.





Bolsonaro afirmó que siempre ha respetado la constitución en Brasil. Foto: Bloomberg

El exmandatario, que hasta ahora se ha negado a reconocer la victoria de Lula en las presidenciales de octubre tras haber puesto en duda durante toda su campaña la fiabilidad del sistema electrónico de votación de Brasil, criticó tibiamente los asaltos del domingo, de los que tan solo dijo que "escapan de la regla".



Según Lula, los ataques fueron practicados por miles de bolsonaristas radicales que, así como su líder, desconocen el resultado de las elecciones y quieren desalojarlo del poder a la fuerza.



De acuerdo con el sondeo, el 45 % de los brasileños está de acuerdo con la afirmación de Lula en el sentido de que Bolsonaro estimuló los actos violentos, pero el mismo porcentaje dice estar en desacuerdo con la acusación.

O GLOBO/ BRASIL (GDA) Y EFE

GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

