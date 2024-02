Brasil: legisladores piden juicio político contra Lula tras declaraciones contra Israel

Ya son más de 120 los diputados que hasta ahora han respaldado el pedido de destitución del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, debido a las declaraciones en las que aseguró que las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza constituyen un genocidio al igual que el exterminio de judíos promovido por Adolf Hitler en el siglo pasado.



Las declaraciones fueron hechas desde Etiopía, donde el presidente se encontraba en misión oficial.

La diputada Carla Zambelli fue la encargada de comenzar a recolectar firmas para presentar el pedido de destitución en juicio político contra Lula da Silva.



Este miércoles, la lista de firmas ha triplicado su tamaño, pasando de 40 a 122 hasta el momento. La mayoría son diputados del Partido Liberal (PL), pero hay diputados de partidos que forman parte de la coalición de gobierno, como el PP, PSD, União Brasil y Republicanos.

La solicitud, redactada por Zambelli, alega que el discurso del presidente constituyó un delito de responsabilidad por haber cometido un "acto de hostilidad contra una nación extranjera, exponiendo a la República al peligro de guerra o comprometiendo su neutralidad".



“Lula fomenta los insultos raciales e incurre en un delito de responsabilidad previsto en el artículo 5 de la Constitución Federal, lo que corrobora también el discurso del Primer Ministro de Israel que inmediatamente demostró su vehemente rechazo. De esto surge el pedido de impeachment que presentamos contra el líder de nuestra nación, quien nos expuso al peligro de guerra, como medida de la aplicación de la más completa y urgente justicia”, explicó la diputada en una nota enviada al medio brasileño Gazeta do Povo.



https://t.co/CCKq9qgW2r



*Enquete: declarações de Lula sobre Israel serão suficientes para a abertura de um processo de impeachment?*



A recente declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comparar a reação de Israel contra o Hamas ao Holocausto gerou uma grande… pic.twitter.com/M27XjN5KEm — Carla Zambelli (@Zambelli2210) February 20, 2024

El aval de los parlamentarios, sin embargo, tiene como objetivo fijar una posición y mostrar fuerza política, ya que para que un pedido de destitución sea aprobado no es necesario contar con un número mínimo de firmas, como en el caso, por ejemplo, de una Enmienda Constitucional.



Para avanzar en el parlamento, un pedido de destitución depende únicamente de la voluntad del presidente de la Cámara de Diputados. En esta legislatura, correspondería a Arthur Lira.



Desde el inicio del mandato de Lula, por ejemplo, se presentaron otras solicitudes que no fueron consideradas porque fueron presentadas por Lira. La tendencia es que el movimiento se repita en relación a esta denuncia .



El discurso de Lula generó una gran reacción tanto del gobierno israelí, que lo consideraba “persona non grata”, como de la oposición brasileña y de entidades vinculadas a la comunidad judía.



Un ex portavoz del gobierno israelí incluso recordó la crisis similar vivida en 2014 que generó la expresión “enano diplomático”, y el propio ex presidente Jair Bolsonaro también recordó la visita que realizó a Israel, calificando la relación como de “naciones hermanas”.



El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (i), y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (d). Foto: EFE

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con OGlobo (GDA)

Grupo de Diarios América