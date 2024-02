Bolsonaro y 22 colaboradores comparecen ante la Policía por presunto plan golpista

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ( 2019 y 2022) y 22 antiguos colaboradores acudieron este jueves a la Policía Federal para declarar sobre presuntos planes golpistas anteriores a la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque el líder derechista decidió mantenerse en silencio.



Bolsonaro se presentó a la sede de la Policía Federal en Brasilia, pero su abogado, Fabio Wajngarten, explicó a periodistas que se apegó a "su derecho a permanecer en silencio", por lo que fue liberado media hora después.

"Ese silencio no es solo el uso de un derecho constitucional, sino también una estrategia apoyada en el hecho de que la defensa no ha tenido acceso a todos los elementos que le están siendo imputados al expresidente", agregó.



Cunha agregó que su cliente "nunca fue favorable a ningún tipo de movimiento golpista". "El expresidente no teme nada porque no cometió ningún delito", afirmó.

Bolsonaro defiende su inocencia y asegura ser víctima de una "persecución implacable".



La investigación llevó a la policía a lanzar el 8 de febrero la operación Tempus Veritatis (la hora de la verdad, en latín), con decenas de allanamientos, confiscación de pasaportes y detenciones en el entorno de Bolsonaro, a quien se le prohibió salir del país.



Según la Policía, hay "datos que prueban" que Bolsonaro "analizó y alteró un proyecto de decreto que, al parecer, sería la base del golpe de Estado en curso".



(Lea también: Brasil: Supremo ordena a Bolsonaro entregar su pasaporte por caso del intento de golpe)



Además de Bolsonaro, fueron citados a declarar este jueves cuatro exministros, tres de ellos generales de la reserva: Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira y Augusto Heleno. También se presentaron a prestar declaración el almirante Almir Garnier, excomandante de la Marina, otros militares de alto rango y el exdiputado Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, que lidera el exmandatario.



La audiencia, en la sede de la Policía Federal en Brasilia, ocurre a solo tres días de una concentración callejera convocada por el exmandatario (2019-2022) en Sao Paulo para repudiar las acusaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Simpatizantes de Jair Bolsonaro invadieron las sedes del poder en Brasilia. Foto: Andre Borges. EFE

"Nadie intentó dar un golpe en Brasil, es la gran verdad", reiteró Bolsonaro a la radio CBN Recife.



Es la sexta vez que el exmandatario concurre ante la policía para prestar declaraciones desde que dejó la presidencia.



El año pasado compareció por la presunta falsificación de certificados de vacunación contra el covid-19, así como por el ingreso irregular a Brasil de valiosas joyas obsequiadas por Arabia Saudita.



(Además: Aún polarizado, Brasil cumple el primer aniversario de la asonada bolsonarista)



También tuvo que declarar por sospechas de instigar los disturbios del 8 de enero de 2023.



Aquel día, una semana después de que Lula asumió su tercer mandato, miles de bolsonaristas inconformes con su victoria en las elecciones de octubre de 2022 asaltaron el palacio presidencial, el Congreso y la corte suprema.



Bolsonaro, que se hallaba en ese momento en Estados Unidos, niega cualquier incitación de la asonada y rechaza que fueran parte de un plan preconcebido. Incluso, sugirió que no se trataba de seguidores suyos.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Pero según la policía, unos dos meses antes Bolsonaro recibió y modificó un decreto en el que preveía detener al presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y convocar nuevas elecciones.



En el expediente del supuesto plan de golpe de Estado también figura un video de una reunión realizada el 5 de julio de 2022, tres meses antes de los comicios en los que Lula resultó victorioso.



La grabación, divulgada por la corte suprema el 9 de febrero, muestra a Bolsonaro exhortando a varios de sus ministros a emprender una campaña contra el sistema de urnas electrónicas.



"Si reaccionamos después de las elecciones, será el caos en Brasil, una gran guerrilla", dice el derechista a sus ministros en el video.



La indagación sobre la supuesta trama golpista fue ordenada por Moraes, al frente de varias investigaciones contra el expresidente y su entorno.



Moraes, también juez de la corte suprema, es constante blanco de críticas de Bolsonaro.



(Puede leer: Brasil: lo que se sabe del escándalo de espionaje que salpica al expresidente Bolsonaro)

Facebook Twitter Linkedin

La trama buscaba, según la policía, evitar la toma de posesión del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE

La defensa solicitó apartar a Moraes del caso alegando que carece de "la imparcialidad necesaria para desempeñar sus funciones". Pidió también postergar la declaración de su cliente ante la policía. La corte suprema negó ambas.



Bolsonaro puede "guardar silencio" durante su audiencia, pero "no puede decidir" cuándo comparecer, declaró Moraes, según un comunicado del Supremo Tribunal Federal.



(Siga leyendo: Brasil: allanan casa de un hijo de Bolsonaro como parte de investigación por espionaje)



Pese a las numerosas investigaciones de que es objeto desde que dejó la presidencia hace 14 meses, el excapitán del ejército de 68 años se ha mantenido a la cabeza de la oposición.



Y aunque en junio fue inhabilitado políticamente hasta 2030 por desinformación, el miércoles dijo estar "convencido" de que podrá revertir esa "injusticia".



Sobre la manifestación del domingo en Sao Paulo, prometió que será un "evento pacífico" para mostrar a "Brasil y al mundo una fotografía de verde y amarillo" -los colores nacionales- y negar las sospechas en su contra.

AFP y EFE