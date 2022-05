La muerte de un hombre asfixiado tras ser colocado en el maletero de un vehículo policial del que salía una espesa humareda conmocionó a Brasil, donde se viralizó un video de un testigo que filmó la escena.



(Lea aquí: La polémica despedida del ladrón que murió apuñalado por su víctima)



La Policía Federal de Carreteras (PRF) aseguró este jueves en un comunicado que los agentes "emplearon técnicas de inmovilización e instrumentos de bajo potencial ofensivo" ante la "agresividad" de Genivaldo de Jesús Santos, de 38 años, durante un control de carretera.



(Le puede interesar: Río de Janeiro: sospechas de 'tortura' durante operación policial en favela)

Los hechos ocurrieron el miércoles en una carretera cercana a Umbauba, una pequeña localidad de 25.000 habitantes en el estado de Sergipe (nordeste).

No es una fatalidad, eso es un crimen. Actuaron con crueldad para matarlo FACEBOOK

TWITTER

Más tarde, la PRF informó que los agentes involucrados "fueron apartados" de su actividad, y dijo estar "comprometida con la investigación inequívoca de las circunstancias" en las que ocurrieron los hechos.



Las imágenes del video muestran claramente a dos oficiales de la PRF, con casco, intentando encerrar en el maletero de un automóvil a un hombre, cuyas piernas sobresalen.



Del maletero sale un espeso humo blanco, que parece salido de una bomba lacrimógena. Se pueden oír los gritos de dolor y los comentarios de un testigo exclamando: "¡Lo van a matar!".

#Brasil 🇧🇷 Imágenes fuertes 🚨



🔸 En una improvisada cámara de gas, policías matan a hombre con esquizofrenia



🔸 Tenía 38 años y fue encerrado en el maletero de una patrullera de la Policía Federal de Caminos en Umbaúba



👉🏼 Agentes activaron una bomba de gas pimienta#AM1080 📻 pic.twitter.com/hd3FY1Qk6b — Monumental AM 1080 (@AM_1080) May 26, 2022

El hombre mueve las piernas durante aproximadamente un minuto y luego se queda inmóvil. Luego, los oficiales doblan sus piernas y cierran el maletero.



Según la PRF, el hombre fue trasladado luego a la comisaría de Umbauba, pero "se sintió mal" durante el trayecto y fue llevado al hospital, donde "fue atendido y se constató la muerte".



Esa nota de prensa no especifica si el hombre llegó muerto al hospital, pero la secretaría de seguridad de Sergipe reveló que el resultado de la autopsia confirmó la muerte por "asfixia".



El sobrino de Genivaldo de Jesús Santos dijo al sitio de noticias G1 que avisó a los oficiales de que su tío sufría "problemas mentales" y que estaba en una motocicleta en el momento del control.



"Estaba cerca y lo vi todo (...) Tiraron una especie de gas en el maletero, se dirigieron a la comisaría, pero mi tío ya estaba inconsciente [al llegar]. Los policías lo llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde", reveló.



"No es una fatalidad, eso es un crimen. Actuaron con crueldad para matarlo", dijo la esposa de la víctima a G1.



La organización de derechos humanos Human Rights Watch expresó su "consternación" en un comunicado, y pidió al Ministerio Público investigar no sólo las circunstancias de la muerte de Santos, sino también evaluar el entrenamiento y los protocolos de la PRF con personas "con deficiencias psicosociales".



Este cuerpo de seguridad que suele actuar exclusivamente en las carreteras participó este martes en el operativo que dejó al menos 26 muertos en la favela de Vila Cruzeiro, en Rio de Janeiro (sureste).



La PRF dice que fue llamada para ayudar a arrestar a sospechosos de robos de cargas de camiones.



AFP

Más noticias