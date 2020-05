Brasil ya es el quinto país con más fallecidos por coronavirus

Brasil, con 1.124 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, superó este viernes a España como quinto país con más muertos por coronavirus, totalizando 27.878 decesos, informó el Ministerio de Salud.



El país sudamericano, donde la pandemia se halla en pleno auge, registró además un récord diario de 26.928 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de contagiados llega a 465.166.



(Le puede interesar: Van 26.688 contagios por covid-19 en Colombia; recuperados, casi 7.000)

El balance de muertos supera al de España, donde la curva de decesos registra un rápido descenso, con un total de 27.121 fallecimientos hasta este viernes. Y podría superar en breve al de Francia (28.714 muertos).



Brasil es además el segundo país en número de casos confirmados, aunque lejos de los cerca de dos millones de Estados Unidos, líder también en número de muertos (más de 102.000 hasta el jueves).



(Además: Bolsonaro ignora recomendaciones y aparece en multitudinaria marcha)

Brasil es además el segundo país en número de casos confirmados, después de Estados Unidos. Foto: EFE

El segundo país con más muertos es Reino Unido (38.861) y el tercero Italia (33.229). Calculado por millón de habitantes, la cifra de Brasil no parece tan impactante: el coeficiente es de 131,2 muertos por millón de habitantes, frente a más de 300 en Estados Unidos y a 580 en España.



Pero la epidemia está lejos de alcanzar su pico -en una fecha que el ministerio de Salud dice que "no hay cómo prever" - y, según ciertas estimaciones, los casos de contagio podrían ser hasta quince veces superiores, dado que en Brasil no se practican test masivos.



(Lea también: Bolsonaro se aferra a la cloroquina en la 'guerra' contra el virus)

AFP