Dejaron cenizas de un muerto en un bar de Brasil: dueño ya no puede conciliar el sueño

Un misterioso episodio mantiene al propietario de un bar en Santa Catarina, Brasil, con los nervios de punta, pues desde que un cliente le dejó una urna con las cenizas de una persona muerta, ya no puede conciliar el sueño.



Al principio, Adelmison Quaresma, dueño del local, pensó que se trataba de un florero, pues no conocía las urnas funerarias, hasta que dentro vio un paquete negro que contenía los restos de un cadáver.



Según informó Quaresma al medio brasileño G1, todo ocurrió cuando un cliente se acercó al bar para comprar una botella de agua mientras le preguntó si le gustaban los objetos antiguos, a lo que el propietario respondió que sí.



Fue hasta el final del día que el joven se fijó en el extraño artículo que le dejó aquel hombre en el local.



"Entonces había una pareja afuera tomando cerveza, fui y se los mostré y les dije: 'miren, ¡qué jarrón más bonito!'. Esa señora saltó asustada y dijo: '¡Dios mío! Esa es la urna de un muerto'", manifestó Quaresma al medio anteriormente nombrado.



Al escuchar ese comentario, el propietario del bar se llenó de miedo: "Dios mío que estás en el cielo", expresó. Entonces, decidió cambiar su rutina del día a día, señalando que ya no cierra el local porque le preocupa que algo pueda pasar.

"Nadie quería venir a buscar al difunto, todavía está allí. No sé qué hacer. Tengo un poco de miedo. No sabía que era de un muerto, si no, no lo hubiera tocado”, expresó Quaresma a G1.



El dueño del bar llamó a las autoridades para que fueran a buscar la urna, quienes le dijeron que enviarían un vehículo, algo que no pasó, por lo que las cenizas siguen en el local. "Ni siquiera querían al muerto", dijo el propietario.



Según el propietario, la urna ahora se encuentra guardada en una caja fuerte en el bar a la espera de que la busque su familia o llegue alguna solución. No lo toca y no deja que nadie lo maneje.



"Toda mi familia está asustada. Ya no cierro el bar porque me preocupa", manifestó Quaresma.

