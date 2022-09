Los rallies estuvieron separados por 24 horas, 48,2 kilómetros, y una aparente brecha de entusiasmo entre las dos multitudes. Hace unas semanas en Brasil, asistí a eventos de campaña tanto del presidente Jair Bolsonaro como del líder en las encuestas, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y también conocí a una variedad de figuras de la política, los negocios y el Ejército. La conclusión: esta elección sigue siendo impredecible en muchos sentidos, y es posible que ya esté más reñida de lo que sugieren algunas encuestas.

El evento de Bolsonaro, realizado el 7 de septiembre en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, fue el más observado de los dos mítines, dada la preocupación de que el Presidente esté utilizando las celebraciones del bicentenario de la independencia de Brasil para organizar un nuevo ataque a sus instituciones democráticas.

Al final no hubo golpe, pero hubo mucho espectáculo: el ‘Escuadrón de Humo’ de la Fuerza Aérea realizó dramáticos sobrevuelos a baja altura, arrastrando los colores azul, amarillo y verde de la bandera brasileña, los paracaidistas se lanzaron en paracaídas sobre la arena, y el histórico Fuerte de Copacabana disparaba un cañonazo cada hora, emocionando a la multitud.

Los oficiales militares insistieron en público y en privado en que nada de esto pretendía ser una muestra partidista de apoyo a Bolsonaro. Pero el público claramente creía lo contrario, y eso puede ser significativo en las próximas semanas. “¡Es tan bueno!”, dijo efusivamente Milton García, un hombre de 38 años que llevó a sus hijos a la concentración, vestido con camisetas en favor de la campaña “Dios, país, familia” y “Las Fuerzas Armadas están del lado del bien”.

He escrito en otra parte que creo que Bolsonaro hará todo lo que esté a su alcance para evitar darle la presidencia a Lula, incluso forzando una crisis institucional si pierde la votación en octubre.

Lo que más me llamó la atención en el evento, mientras pasé cinco horas hablando con los partidarios de Bolsonaro, fue su creencia casi unánime de que “el golpe ya comenzó”, y es el otro lado el que está actuando de manera antidemocrática. En su opinión, Bolsonaro es víctima de una conspiración de las instituciones “izquierdistas” de Brasil, particularmente la Corte Suprema.

“No estamos del lado de Venezuela ni del lado de Nicaragua”, dijo Bolsonaro a la multitud.. “Es el otro lado… que no respeta la Constitución”, agregó. El próximo paso potencial es obvio en esta narrativa: si la izquierda ya ha saboteado la democracia, entonces cualquier cosa que haga Bolsonaro después de las elecciones estará justificada, incluso negarse a reconocer el resultado.Si llegará a eso sigue siendo incierto. Casi en todos los lugares a los que fui, escuché optimismo sobre la economía. Vendedores, banqueros, trabajadores y, sí, incluso algunas personas en la concentración de Lula, dijeron que las cosas parecían moverse en la dirección correcta.

Sin duda, todavía hay una miseria inaceptable en Brasil, un legado de una década de estancamiento económico y, más recientemente, de la pandemia. Se estima que el hambre afecta a 33 millones de brasileños y la falta de vivienda es muy visible en las principales ciudades. Pero ahora, se espera que el PIB crezca un 2,5 % en 2022, mucho mejor que el pronóstico promedio del 0,3 % a principios de año.

La inflación, a la que históricamente los votantes brasileños son muy sensibles, ha vuelto a caer por debajo del 10 %, mientras que el desempleo está en su punto más bajo, el nivel más bajo desde 2015. Esto no es un milagro: Bolsonaro ha inundado la economía con estímulos y subsidios, a costa del probable crecimiento futuro. Pero ese es un juego de año electoral que Lula y su Partido de los Trabajadores (PT) también solían jugar, y es una de las razones por las que un presidente en ejercicio nunca ha perdido una elección en Brasil.

Las encuestas

Muchas encuestas sugieren que Bolsonaro, de hecho, está cerrando lentamente la brecha, aunque sigue estando entre seis y 15 puntos porcentuales por detrás de Lula a medida que se acerca rápidamente la primera ronda de votación del 2 de octubre (una segunda vuelta, si es necesario, ocurriría el 30 de octubre).

Las principales encuestas tienen un historial bastante bueno en Brasil. Así que me sorprendió escuchar a personas serias plantear dudas esta vez. Un ejecutivo de una empresa de encuestas me dijo que cree que el margen podría ser solo la mitad de lo que muestra la encuesta de su propia empresa, debido en parte a los bolsonaristas que ocultan sus verdaderas intenciones a las instituciones que creen que están sesgadas.

Otro problema: no ha habido un censo en Brasil desde 2010 y esto se ha demorado más debido a la pandemia. Eso significa que para dos grupos demográficos críticos, los que ganan menos de dos salarios mínimos por mes (base de Lula) y los cristianos evangélicos (base de Bolsonaro), los encuestadores están esencialmente ciegos cuando se trata de ponderar su importancia en la muestra general.

Las encuestas a principios de este año en el reciente plebiscito constitucional de Chile y la segunda vuelta presidencial de Colombia resultaron inexactas posiblemente por razones similares. Mientras tanto, nos queda confiar en nuestros ojos y oídos.

Lo que me lleva al evento de Lula. Ocurrió al costado de una carretera en Nova Iguaçu, un suburbio industrial de clase trabajadora de Río. He asistido probablemente a dos docenas de concentraciones de campaña del PT a lo largo de los años como reportero y columnista, desde 2006. Este me pareció el menos enérgico y el más tenso.

Parte de la multitud fue requisada al entrar y encerrada por altas barricadas de metal. Las personas en el escenario eran en su mayoría los mismos líderes del PT de la década de 2010 e incluso de la década de 2000: Aloízio Mercadante, Benedita da Silva, Gleisi Hoffman... incluso la expresidenta Dilma Rousseff, a quien muchos votantes aún culpan por la crisis económica de mediados de la década de 2010, estuvo presente. Lula habló bien, como casi siempre lo hace. Pero la multitud parecía curiosamente muda, como si estuviera viendo un programa de televisión que ya habían visto antes. ¿Cuál? ¿Importa? No estoy seguro.

Gran parte de la base de la clase trabajadora de Lula está demasiado ocupada para asistir a un evento a las 5 p. m. un jueves. Río siempre ha sido un territorio desafiante para el PT. Si Bolsonaro dio una fiesta más entretenida y mejor concurrida, bueno, lo hizo en un feriado federal, en la playa de postal de Brasil, con todo el poder presupuestal de las Fuerzas Armadas detrás de él.

Y como suele suceder en el Brasil de hoy, existe un posible paralelismo con los Estados Unidos. A lo largo de la campaña de 2020, fue Donald Trump quien tuvo, con mucho, los eventos de campaña más grandes y espectaculares, mientras que Joe Biden estaba famoso por “esconderse en su sótano”. Pero Biden ganó de todos modos, ya que los votantes eligieron al candidato poco emocionante pero familiar que representaba un cierto regreso a la normalidad.

La mayoría de los partidarios de Trump simplemente no podían creer el resultado y muchos se negaron a aceptarlo. Pronto sabremos si esa historia también se repite.

BRIAN WINTER (*)

Americas Quarterly

(Rio de Janeiro / Nova IguaÇu )



(*) Editor en jefe de Americas Quarterly y vicepresidente de políticas de Americas Society/Council of the Americas. Es autor, analista y orador de gran éxito de ventas, ha estado viviendo y respirando la política latinoamericana durante los últimos 20 años.

Lula vencería en una eventual segunda vuelta

De acuerdo con la más reciente encuesta de intención de voto, en una segunda vuelta el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, vencería con el 54 % de los sufragios, frente al 35 % que obtendría el actual presidente, Jair Bolsonaro. Según el sondeo del Instituto Ipec, encomendado por la red Globo de Televisión, la intención de voto de Lula subió levemente, al pasar de 46 % a 47 %, mientras que la de Bolsonaro se mantiene estancada. Lula tiene una ventaja de 16 puntos porcentuales frente al líder de la ultraderecha, un punto porcentual más que en el sondeo del 12 de septiembre.



EFE / São Paulo