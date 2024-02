Brasil convoca al embajador de Israel y llama a consultas a su embajador en Tel Aviv

El Gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv y convocó al embajador israelí, Daniel Zonshine, después de que Israel declaró este lunes al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, persona "non grata" por haber equiparado la ofensiva israelí contra Gaza con el Holocausto.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, convocó al embajador israelí para que comparezca este lunes al palacio Itamaraty de Río de Janeiro, donde se encuentra para la reunión de ministros de Exteriores del G20 de los próximos miércoles y jueves, según informó la Cancillería del país suramericano.



Igualmente, llamó a consultas al embajador brasileño en Tel Aviv, Frederico Meyer, que regresará el martes a su país, después de haber sido convocado este mismo lunes por el Gobierno israelí para trasladarle la dura respuesta del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a las palabras de Lula.

Ataques israelíes en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Meyer fue citado por el ministro de Exteriores de ese país, Israel Katz, en un lugar cargado de simbolismo como el Museo del Holocausto de Jerusalén, en lugar de la sede de la Cancillería, como es habitual en estos casos, lo cual generó un "enorme malestar" en la diplomacia brasileña, según dijeron a EFE fuentes oficiales.



El Gobierno israelí declaró a Lula persona "non grata" y aseguró que mantendrá esa condición hasta que no se disculpe por haber comparado la ofensiva israelí en Gaza con los crímenes de Adolf Hitler contra el pueblo judío.



"No perdonaremos ni olvidaremos: en mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, informé al presidente Lula de que es una personalidad 'non grata' en Israel hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras", declaró Katz.

La polémica se desató en la víspera, cuando en declaraciones a la prensa, durante un viaje a Etiopía, Lula comparó la campaña militar israelí en Gaza a lo ocurrido en el Holocausto.



Lula dijo que la confrontación "entre un ejército muy preparado y mujeres y niños" no había ocurrido antes en la historia, salvo "cuando Hitler decidió matar a los judíos" en la segunda guerra mundial.



El asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia brasileña, Celso Amorim, consideró "absurdo" que Israel declare "persona no grata" al mandatario brasileño.

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz. Foto: EFE

Por su parte, el ministro de la Comunicación de la Presidencia, Paulo Pimenta, recordó que, desde el inicio del conflicto, Brasil "condenó los ataques terroristas de Hamás en todos los foros".



No obstante, recalcó que "la comunidad internacional no puede callar frente a la masacre de un pueblo que no puede sufrir un exterminio por los crímenes de un grupo que debe ser castigado por lo que hizo".

EFE