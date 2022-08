El corazón del emperador Pedro I llegó este lunes a Brasil proveniente de Portugal, solicitado por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, para conmemorar el Bicentenario de la Independencia del país, que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre.



Conservado en formol durante 187 años, el corazón del que fuera el primer emperador de Brasil fue transportado desde Oporto en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña acompañado por tres autoridades portuguesas, además de un representante del Gobierno brasileño.



El órgano, que salió de Portugal por primera vez y llegó al país dentro de urna dorada, fue recibido en la base aérea de Brasilia con los honores de un jefe de Estado y llevado bajo un fuerte esquema de seguridad hasta el Palacio de Itamaraty, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.



En la Cancillería, la reliquia de "Don Pedro I" será expuesta a partir del jueves como parte de los homenajes por los 200 años de la independencia del país y regresará a Portugal el próximo 8 de septiembre.

El corazón de Don Pedro I es recibido con honores militares a su llegada hoy a la Base Aérea de Brasilia (Brasil). Foto: EFE/ Joédson Alves

"Llamado de libertador, este legítimo ícono de la independencia brasileña fue un gobernante muy adelantado para su tiempo, un líder visionario y valiente que desafió públicamente a la corte de la metrópoli en pro de los intereses de Brasil", aseguró el ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, miembro del comité de recepción, al recibir la reliquia.

"Hoy debemos la existencia de Brasil como nación libre a la osada decisión tomada por Pedro I y a la dedicación de tantos otros que se entregaron a ese ideal", agregó.



El entonces príncipe Pedro fue el responsable de la Independencia de Brasil al declarar el 7 de septiembre de 1822 que el país ya no continuaría siendo una colonia de Portugal y fue proclamado como el emperador Pedro I de Brasil.



La decisión del emperador de no regresar a Portugal para asumir como rey de ese país permitió que Brasil obtuviera su independencia sin necesidad de una guerra.



Esta no es la primera vez que los restos mortales del emperador se presentan para conmemorar la independencia de Brasil, pues en 1972, durante la dictadura, parte de la osamenta de Pedro I fue expuesta en varias ciudades del país antes de ser depositada en el Monumento a la Independencia, en Sao Paulo.



EFE

