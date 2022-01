El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no se presentó este viernes a declarar ante la Policía Federal en Brasilia, tal como le había ordenado en la víspera un juez de la corte suprema, abriendo un nuevo capítulo de tensiones con el poder judicial.



(Lea aquí: Jair Bolsonaro y sus problemas de salud desde el inicio del mandato)



El mandatario ultraderechista debía comparecer en persona a las 14H00 locales (17H00 GMT) en la sede de la Policía Federal (PF) de la capital, a pedido del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, en el marco de una investigación contra el presidente sobre divulgación de documentos confidenciales.



(También: Argentina anuncia que llegó a un acuerdo con el FMI para pagar su deuda)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, saluda a sus partidarios en Brasilia después de unirse al derechista Partido Liberal (PL) el 30 de noviembre de 2021 Foto: EVARISTO SA / AFP

Moraes determinó el interrogatorio presencial para este viernes, luego de que venciera el plazo para que el propio Bolsonaro escogiera un día y lugar para declarar, una prerrogativa que tiene por ser presidente.



Tras la intimación, y faltando 11 minutos para el horario establecido, el Abogado General de la Unión (AGU), Bruno Bianco, presentó un nuevo recurso pidiendo que dispensen al presidente del interrogatorio, algo que volvió a ser rechazado por el juez.



La AGU, que sostiene que Bolsonaro tiene derecho constitucional a no comparecer, pide que la decisión de Moraes sea revertida o al menos evaluada por el plenario de 11 jueces del tribunal.



Decenas de periodistas se congregaron en la sede de la Policía Federal en Brasilia, a la espera de cualquier nuevo movimiento por parte de la corte o del mandatario.



La investigación, abierta en agosto de 2021, busca determinar si el mandatario divulgó indebidamente documentos confidenciales para cuestionar la fiabilidad del sistema electoral.



En una transmisión en vivo y en sus redes sociales, Bolsonaro publicó entonces un informe policial relativo a un ataque cibernético al Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2018.



El presidente difundió esos documentos, según el TSE protegidos por secreto de sumario, con la intención de probar que el sistema de votación electrónica utilizado desde 1996 en Brasil no es confiable, una teoría que jamás ha sido corroborada por ningún organismo competente.



Según el analista político Creomar De Souza, de la consultora Dharma, el episodio de este viernes es "un nuevo capítulo" del enfrentamiento que Bolsonaro mantiene con Moraes, quien autorizó la apertura de varias investigaciones en su contra.



Bolsonaro ha criticado públicamente y con dureza varias decisiones de Moraes. Y el juez "siempre que pudo, ha expuesto a Bolsonaro para mostrar que no tiene capacidad de afrontar a la Justicia, y convocarlo para declarar personalmente termina siendo un mensaje simbólico importante" en ese sentido, señala el analista.



Bolsonaro ya había sido interrogado por agentes de la PF en noviembre pasado, en el contexto de otra investigación autorizada por Moraes, que busca determinar si intentó interferir en la Policía Federal en expedientes relacionados con sus familiares. En esa ocasión, el presidente respondió las preguntas en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia en Brasilia.

AFP