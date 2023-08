El Gobierno brasileño ordenó que la Policía Federal investigue el apagón que este martes dejó sin electricidad a buena parte del país durante algunas horas, a fin de determinar si las causas fueron solo "técnicas" o si pudo haber sido provocado.



"Determinamos investigaciones internas y oficiamos al Ministerio de Justicia un pedido de investigación policial para que se averigüe con detalles" lo ocurrido y se establezca si pudo haber sido consecuencia de un "eventual dolo", anunció en una rueda de prensa el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.

"Lo único que nos lleva a pedir esa investigación es la sensibilidad del sector eléctrico nacional" y su "carácter estratégico", que no permiten descuidar "su seguridad", subrayó.



Aclaró, no obstante, que fue detectada una "sobrecarga" en líneas de transmisión del estado de Ceará, en el noreste del país, una de las regiones más impactadas.



Sin embargo, sostuvo que, debido a "la robustez" del sistema de transmisión del país, para una interrupción del servicio en la magnitud registrada este martes no bastaría "solamente un evento", por lo que se intenta determinar si hubo otro fallo.



El apagón sucedió a las 8:31 hora local y causó una "separación" de las redes que unen el norte y el sur de Brasil e interrupciones del servicio en 26 de los 27 estados del país.



🚨PICO DE LUZ PELO BRASIL! Estados de diversas regiões do país registraram um pico de luz na manhã desta terça-feira (15). Ouvintes da BandNews FM relatam falta de energia em todas as regiões do País. O problema aconteceu por volta das 08h40 da manhã. #BandJornalismo pic.twitter.com/62qDC3r7xN — Band Jornalismo (@BandJornalismo) August 15, 2023

Las regiones norte y noreste, las más afectadas, recuperaron el servicio a las 14:30 hora local, seis horas después de la caída del sistema, mientras en el sur y el sudeste el fallo duró unos 45 minutos, precisó el ministro.



En São Paulo, los cortes de energía causaron lentitud y atrasos en varias líneas del metro, lo que ocasionó aglomeraciones en las estaciones en plena hora pico.



El apagón afectó a casi todos estados del país, con excepción del estado amazónico de Roraima (norte), cuyo suministro depende de la red venezolana.



Silveira aseguró que ese apagón fue "extremadamente raro" y ocurrió "en un momento de abundancia de los reservorios de agua" que alimentan las hidroeléctricas que generan la mayor parte de la electricidad utilizada en el país.



Aunque no la relacionó con el apagón, Silveira criticó la privatización, concretada el año pasado, de la empresa Eletrobras, responsable por un tercio de la generación y que posee cerca de la mitad de las líneas de transmisión del país.



"Eletrobras fue privatizada en 2022, en vísperas de una elección" por el Gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, derrotado en las urnas por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien "se oponía" a esa operación, indicó.

Em São Paulo, o sistema PAESE foi acionado para auxiliar no trassporte. Nas estações do Metrô o movimento ainda é grande #BandJornalismo pic.twitter.com/8iQCcaHJNn — Band Jornalismo (@BandJornalismo) August 15, 2023

Incluso dijo que, aunque el Gobierno mantiene el 43 % de las acciones de Eletrobras, no fue informado anticipadamente de la renuncia del presidente de la empresa, Wilson Ferreira Junior, anunciada la noche de este lunes y de la cual supo por la prensa.



"Eso viene a reafirmar nuestras críticas", dijo Silveira, quien apuntó que el Gobierno debería "al menos haber sido avisado de lo que pasaba" en la empresa por el Consejo de Administración.



"Ese cambio abrupto, sin una sinergia con la política pública, nada más reafirma lo dicho. La privatización le hizo mal a Brasil y nos quitó la posibilidad de tener un sistema más armónico", aseguró el ministro.

