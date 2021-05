Boxeador es acusado de asesinar a una mujer embarazada en Puerto Rico

El boxeador Félix Verdejo fue acusado y detenido sin fianza por el asesinato de una joven embarazada, en un caso que renovó las protestas contra el feminicidio en Puerto Rico poco después del homicidio de otra mujer.



Félix 'El Diamante' Verdejo, de 27 años, compareció ante una jueza federal el lunes para escuchar tres cargos por el secuestro y asesinato el jueves en San Juan de Keishla Rodríguez y de su hijo no nacido.



"Debido a la naturaleza de los cargos y las circunstancias de este caso, señor Verdejo, usted permanecerá detenido sin fianza", dijo la jueza federal Camille Vélez, según el diario local El Nuevo Día.



El jueves pasado, cuando ocurrió el crimen contra Rodríguez, autoridades puertorriqueñas hallaron además el cuerpo calcinado de otra mujer, Andrea Ruiz, en la localidad del Cayey (sureste).



Un hombre de 40 años a quien ella había denunciado sin éxito fue detenido dos días después.



"Aquí hay una violencia machista que viene de antaño, que hay que atacar de frente", dijo el gobernador, Pedro Pierluisi, en una conferencia de prensa este lunes. "Lamentablemente es una cultura que hay que corregir", añadió.



El 25 de enero, Pierluisi declaró estado de emergencia por la violencia de género en

Puerto Rico. En ese momento, el gobierno reportó que en 2019 se registraron 7.021 casos de violencia doméstica, en una población de 3,2 millones.



De éstos, 5.896 ocurrieron contra mujeres. Decenas de personas, la mayoría mujeres, se manifestaron en la tarde del lunes frente a la residencia oficial del gobernador cantando consignas como "dónde está el estado de emergencia" y llevando pancartas que decían #NiUnaMenos.



"No nos conformamos con la línea de tiempo que establecen allá (en el gobierno)", dijo en un discurso Shariana Ferrer, de la agrupación Colectiva Feminista.



"¡La urgencia la estamos estableciendo nosotras aquí!". Consultado horas antes sobre la manifestación, el gobernador había dicho: "Yo me solidarizo, yo me uno a la protesta".

