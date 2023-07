La semana pasada, el presidente chileno Gabriel Boric concedió una entrevista a BBC Mundo desde Bruselas, en la que abordó múltiples temas, uno de ellos la inseguridad, una de las mayores preocupaciones para los chilenos.

En un momento dado, la periodista le preguntó qué opinaba sobre la implacable estrategia de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que le ha traído una “enorme popularidad”.



(Le recomendamos leer: Hombre salió de compras, pero murió en el andén al resbalar con nieve en el piso)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Chile, Gabriel Boric, durante la sesión de instalación del Consejo Constitucional en Chile. Foto: EFE

El mandatario chileno respondió: “Creo que si para conseguir un objetivo loable, que es el deseo de seguridad que tienen las grandes mayorías de la población en cualquier país del mundo, se toman atajos en términos de las convicciones democráticas y de respeto de los derechos humanos, finalmente eso tarde o temprano termina pagando la cuenta”.

Tarde o temprano termina pagando la cuenta FACEBOOK

TWITTER

“Es cierto que alguien puede ser muy popular en un momento dado, y más allá del caso de Bukele, yo por lo menos tengo la convicción de que para enfrentar la delincuencia tenemos que, por un lado, ser duros en la persecución del delito, y decir que hay cosas que en nuestro país no son tolerables; y por otro, entender cuáles son los motivos profundos que generan que el narcotráfico tenga espacio donde avanzar”, agregó.



(También puede leer: Polémica en El Salvador por posible recaptura de periodista crítico de Nayib Bukele)

Boric luego matizó algunas críticas por ignorar problemas de fondo a la estrategia de Bukele y su estado de excepción de más de un año, que ha sido efectivo en la reducción de la tasa de homicidios en El Salvador, pero igualmente cuestionado por las sistemáticas violaciones reportadas de los derechos humanos de los presos y de la población en general.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Chile, Gabriel Boric, mientras participa en los segundos comicios constituyentes, en Punta Arenas (Chile). Foto: Presidencia de Chile

En esa línea planteó un posible escenario. “Por qué, por ejemplo, hay jóvenes a los que les resulta más atractivo ser un soldado narco que ir al colegio. Y cuando nos hacemos esa pregunta, no podemos pensarlo solo desde la perspectiva de la represión sino también cómo fortalecemos los lazos con las escuelas, cómo generamos mayor asociatividad en los barrios, cómo el Estado se hace presente con sus servicios a través de las diferentes instituciones”.



“Entonces me parece que es una política que tiene varias dimensiones. Cuando solo se enfoca desde la cuña de quién es el más duro o categórico, o las medidas más extremas para combatir la delincuencia, al final no estamos solucionando el tema de fondo y es pan para hoy y hambre para mañana”, remató.

Nayib Bukele responde

Los comentarios de Boric le cayeron mal al presidente salvadoreño, quién aparentemente leyó tarde la entrevista y salió a contestarle anoche por Twitter.

Pues este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito.



Qué difícil ha de ser liderar un país, teniendo tan poco sentido común.



Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente. https://t.co/ZvTI8lwm3m — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 27, 2023

“Pues este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito”, escribió.



“Qué difícil ha de ser liderar un país, teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente”, añadió Bukele.



LA NACIÓN, ARGENTINA

GDA

Choque entre Petro y Bukele

Más noticias de su interés

Así queda el Congreso de Perú tras la elección de Alejandro Soto como nuevo presidente

Nicaragua convoca a elección de un nuevo fiscal general de la República: ¿por qué?

La dura respuesta de Nayib Bukele a Gabriel Boric por críticas a su plan de seguridad