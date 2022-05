Militares volvieron a patrullar la región de La Araucanía, en el sur de Chile, tras la orden que dio el presidente Gabriel Boric después del incremento de la violencia en la zona en medio de reivindicaciones de tierras de indígenas mapuches, constató el miércoles la AFP.



Las fuerzas militares ingresaron a la región de La Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, a partir de la noche del martes y este miércoles eran visibles en varias rutas de esta zona, donde igualmente de madrugada se registraron ataques incendiarios.



Gabriel Boric, presidente de Chile. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La orden de volver a militarizar la región de La Araucanía y algunas localidades de la vecina región del Biobío, la dio el lunes el presidente Boric, que debió dar pie atrás a su intención inicial de no volver a recurrir a esta medida -instaurada por su antecesor, el conservador Sebastián Piñera- para resguardar el lugar.



Boric intentó sin éxito lograr la aprobación en el Congreso de un "Estado de Emergencia Intermedio", que le permitiera desplegar militares solo en algunos lugares.



Pero ante el notorio incremento de los hechos de violencia y el llamado al alzamiento armado por parte de un grupo radical, optó por usar nuevamente esta facultad presidencial, focalizando el control militar principalmente en la seguridad de las carreteras y los caminos rurales, resguardados por distintos vehículos militares, entre camiones y tanques.



Al anunciar la medida la noche del lunes, la ministra del Interior, Izkia Siches, afirmó que el gobierno "decidió hacer uso de todas las herramientas del Estado para dar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas".



El despliegue de los militares coincide con un llamado de líderes indígenas a asistir a apoyar a quienes ellos consideran "presos políticos mapuches", internos en el Centro Penitenciario de Temuco, por distintos delitos, en su mayoría ataques incendiarios. Unos cien mapuches concurrieron al llamado y aguardaban junto a fogatas en las afueras del recinto penal, según constataron periodistas de la AFP.



"La resistencia no es terrorismo. Libertad a los presos políticos mapuches", decía un enorme cartel desplegado en las afueras del lugar, que se encontraba sin resguardo policial y donde de momento no se registraban incidentes.

Varias personas hacen fila para ingresar este 18 de mayo a una cárcel en Temuco (Chile). Foto: EFE/ Alberto Valdes

La marcha mapuche

Decenas de mapuches, convocados por el grupo de resistencia Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), se concentraron este miércoles frente a la cárcel de la ciudad meridional de Temuco para defender a sus "presos políticos", en el inicio del controvertido estado de emergencia decretado esta madrugada por el Gobierno de Chile, que ha devuelto al Ejército el control de las rutas y las carreteras en la conflictiva región "macrosur".



Según pudo constatar Efe, efectivos de del Destacamento de Montaña N°8 Tucapel, en Temuco, se movilizaron por la provincia de Cautín y unidades de los regimientos Logístico N°3 de Victoria y de Caballería N°3 Húsares lo hicieron en Malleco y Angol.



Los congregados celebraron una ceremonia en el parque que se extiende frente a la prisión de Temuco, en el sur de Chile, para pedir un régimen de visitas más flexible y el traslado de “los presos políticos” a una cárcel con otros miembros mapuches, en la que no estén mezclados “con los prisioneros comunes”.



"Hemos llegado aquí como organización para dar el apoyo a Daniel Canío, al preso político de la CAM que está aquí secuestrado en la cárcel por el Estado chileno, y también damos el apoyo a Luis Vásquez Tramolao, que está encarcelado en la cárcel de Angol", explicó a Efe Rafael Pichun, portavoz de la CAM.



“Como organización, damos todo el respaldo a nuestros presos políticos y todos los presos políticos que están encarcelados injustamente. Nosotros libertamos por la libertad de ellos, ese es nuestro planteamiento, por la libertad de todos los presos políticos mapuche", agregó Pichun, quien no quiso referirse al estado de emergencia.

¿Qué hay detrás del conflicto mapuche?

El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la "Pacificación de La Araucanía" y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales de poderosos grupos económicos.



En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios y el conflicto le ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías, de colonos y huelgas de hambre de presos indígenas.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

* Con AFP y Efe

