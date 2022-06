El gobierno de Chile modificó por decreto la figura de la “Primera Dama” en ese país e introdujo en su lugar la creación de una nueva institución con funciones ministeriales a la que denominó como “Gabinete Irina Karamanos”, en referencia al nombre de la pareja del presidente Gabriel Boric.



(Lea también: Chile enfrenta la peor ola de violencia de los últimos 30 años)



La decisión generó polémica y causó una fuerte reacción de la oposición.

“Se reemplaza la frase ‘Gabinete de la Primera Dama’ por ‘Gabinete Irina Karamanos’”, dice el documento despachado por la Dirección Administrativa Presidencia de la República, con fecha 30 de marzo de 2022, citado por el diario El Mercurio.



A aquella institución “le corresponderá identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definición programáticas para políticas públicas con el objeto de aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos, con enfoque interseccional, de derechos humanos y perspectiva de género, inicialmente con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexo-genérica. Del mismo modo, asumirá el rol ceremonial y protocolar de acuerdo a la tradición republicana de Chile en las actividades oficiales nacionales e internacionales”.

En el tema de Irina Karamanos el problema es tener asesores con sueldos importantes sin preparación ni experiencia que te hacen estos autogoles.

Importante entender que el Estado no puede ser una agencia de empleos. Menos amigos y más profesionales. pic.twitter.com/JI66rQnfAl — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) June 22, 2022

“Además participará en aquellas fundaciones de derecho privado que no persiguen fines de lucro mientras le corresponda presidir el directorio de las mismas”, indica el documento.



Sin embargo, la creación de la nueva institución despierta controversias incluso dentro del gobierno chileno y hasta se habla de duplicación de funciones. Algunos de los objetivos que persigue el Gabinete Irina Karamanos son compartidos con otras áreas como los ministerios de Desarrollo Social, o de la Mujer y Equidad de Género.

Rechazo en redes sociales

La medida generó repudio en las redes sociales y fueron varios los políticos de la oposición los que la rechazaron. Por caso, el legislador Juan Antonio Coloma (Unión Demócrata Independiente) calificó la iniciativa como “impresentable”, y anticipó que su espacio hará una presentación ante la Contraloría General de la República.

Lo que se debió hacer es cumplir la promesa de campaña y eliminar cargo de PRIMERA DAMA

Y si no, si sólo se va a renombrar, no es aceptable poner Gabinete Irina Karamanos. Debió ser “Gabinete Dirección Sociocultural Pdcia de la República"

El ESTADO trasciende a personas.

Autogol. — Mónica Rincón González (@tv_monica) June 22, 2022

Facebook Twitter Linkedin

La pareja del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, Irina Karamanos, posando para una foto en Santiago, el 18 de enero de 2022. Foto: AFP / EQUIPO DE PRENSA DEL PRESIDENTE ELECTO DE CHILE GABRIEL BORIC

En tanto, el excandidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) también rechazó la resolución. “¿En qué momento nuestra República se convirtió en una Monarquía? ¿Por qué Irina Karamanos tiene un gabinete con nombre y apellido? ¿Por qué el Estado está al servicio de ellos y no de los chilenos? Que vergüenza”, escribió en Twitter.



Las críticas no solo emanaron desde la oposición, también hubo sectores oficialistas que se expresaron negativamente como fue el caso de Carlos Gajardo Pinto, un exfiscal que apoyó al presidente Boric en la campaña electoral. “El problema es tener asesores con sueldos importantes sin preparación ni experiencia que te hacen estos autogoles”, manifestó.



(Puede interesarle: ¿Cuánto vale y qué necesita para vivir en Chile?)



Desde la Democracia Cristiana, el senador Matías Walker manifestó: “Una cosa es pretender terminar con instituciones democráticas con siglos de historia; pero reemplazar el carácter impersonal de las instituciones es un error, tan esencial, que no cabe sino otra opción que subsanar mañana mismo.”



Según cita Bío Bío, no existen antecedentes históricos que den cuenta de la creación de instituciones dentro del Estado chileno para los que se reserve el nombre y apellido de una persona en particular.



Pese a la polémica, las autoridades se apresuraron a oficializar en todos los órdenes el “Gabinete Irina Karamanos”. La nueva institución ya figura en el sitio oficial del gobierno chileno junto al resto de los ministerios y dependencias.

'Repensar el puesto'

Antes de la asunción de Boric, Irina Karamanos ya había llamado a “repensar el rol de la primera dama e incluso había llegado a deslizar que podría llegar a renunciar a ese cargo durante la campaña. En etapa electoral, había mantenido un perfil muy bajo.



Karamanos tiene 32 años, estudió Antropología y Ciencias de la Comunicación en Alemania y milita en el mismo partido de izquierda que su novio, Convergencia Social. Allí lidera el Frente Feminista.



En un programa televisivo, en diciembre, dio su opinión respecto a la figura de la “Primera Dama”. “Opinaría que es un cargo que merece ser repensado porque estamos en tiempos distintos, han cambiado muchísimas cosas y hay que repensar el poder y las relaciones que emergen de él”, consignó entonces.



Meses antes, en su camino a La Moneda, Boric anticipó que, de resultar electo, suprimiría la figura de primera dama porque “no tiene ningún sentido”.



“No pueden haber cargos en el Estado que tengan que ver o estén relacionados con el parentesco del Presidente o con nadie”, y aclaró: “Hay que generar una instancia que sea transparente, en función de méritos y de carreras funcionarias, y no de lazos de sangre o afinidad con el Presidente”.





LA NACIÓN

ARGENTINA

GDA

Más noticias del mundo

- Maduro o Guaidó: ¿quién será invitado a la toma de posesión de Petro?



- Biden: ¿cuál es su plan para reducir el alto precio de la gasolina?



- Tragedia en Afganistán: más de 920 muertos por terremoto que azotó al país