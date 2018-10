Bolsonaro y Haddad van por la presidencia de Brasil

Meses después de una de las campañas electorales más complejas, polarizadas e inciertas que ha vivido Brasil en décadas, cerca de los 147 millones de votantes asisten hoy a las urnas motivados más por no revivir las experiencias del pasado que por las propuestas reales de sus candidatos.

Ese hastío generalizado crecía a medida que avanzaba la campaña, pero en la última semana explotó cuando los sondeos registraron un inusual incremento en la intención de voto del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, llamado el ‘Donald Trump’ de Brasil, que lo dejó prácticamente con un pie en la segunda vuelta de la presidencia, seguido a cierta distancia por el izquierdista y ahijado político del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad.



Analistas se preguntaban si esa disputa por llegar al Palacio de Planalto podría quedar resuelta este mismo domingo, sin necesidad de medirse a un balotaje, una hipótesis que era imposible de pensar semanas atrás.



“Al final de la semana vivimos cosas nuevas. Ahora está la posibilidad de que Bolsonaro gane la elección en la primera vuelta. Esto sería algo inédito y no ha pasado en Brasil desde las elecciones de 1998 (cuando Fernando Henrique Cardoso venció con el 53 por ciento a Lula da Silva y Ciro Gomes)”, afirmó a EL TIEMPO Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro Wilson, de Washington.



“Acá tenemos una perspectiva que se puede decir con seguridad: Jair Bolsonaro será el presidente de Brasil. La duda es si lo logrará este domingo o tendrá que ir al balotaje el próximo 28 de octubre”, agregó Sotero.



Algo parecido opinan otros analistas como Sergio Praça, profesor de ciencias políticas de la Fundación Getúlio Vargas (FGV): “Si tuviera que dar un pálpito ahora, diría que es poco probable que (Bolsonaro) gane en la primera vuelta. La semana pasada hubiera dicho que era imposible, pero hoy no diría eso”, explicó.



Según el más reciente informe de la encuestadora Datafolha, Bolsonaro, de 63 años, registró un 35 por ciento en intención de voto frente al 22 de Haddad, pero también se refleja un índice de rechazo de 44 y 40 por ciento, respectivamente. Las simulaciones de balotaje registran un empate.



“Sigo pensando que a menos que veamos un salto muy importante en estos dos días de campaña, en la que Bolsonaro se siga acercando a los 40 o 42 puntos, podría acercarse a la fórmula del ‘50+1’ (que le permitiría consagrarse ganador de inmediato). Pero, vuelvo a insistir: hasta hace unos días estaba seguro de que iba a haber una segunda vuelta; aunque creo que sigue existiendo esa probabilidad, no se puede descartar que Bolsonaro gane en primera”, afirmó en entrevista para este medio Daniel Zovatto, director regional del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea).

Los candidatos de Brasil a las presidenciales, a excepción de Jair Bolsonaro. Foto: AFP

¿Pero cómo se explica que a pesar de sus comentarios homófobos y misóginos, este diputado populista, al estilo del presidente estadounidense, Donald Trump, sea líder en las encuestas? Expertos citan cuatro factores para explicarlo:

El primero y más importante tiene que ver con el hastío y rechazo a la sistemática cadena de corrupción y viejas políticas del PT que funcionaron con el aval del expresidente Lula da Silva, encarcelado por corrupción pasiva y quien designó a Haddad como su sustituto. “Muchos electores de Bolsonaro nunca analizaron su programa ni sus propuestas, solo votan por rabia contra el PT”, explicó para AFP Geraldo Monteiro, director del Centro Brasileño de Estudios sobre la democracia, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Cebrad/UERJ).

“A los que ya decidieron votar por Bolsonaro no les importa su misoginia. Las manifestaciones fueron importantes y demuestran un coraje cívico, pero al mismo tiempo refuerzan el concepto radicalizado del candidato. Bolsonaro es un extremista. Gana votos con el extremismo. Ponen en evidencia que el electorado ya abrazó el extremismo y que estas llamadas de atención, como las protestas, no los van a hacer cambiar”, explicó Gabriel Puricelli, sociólogo y analista de Laboratorio de Políticas Publicas, con sede en Buenos Aires.



El tercer factor es la respuesta positiva de las operaciones bursátiles a sus propuestas. “Bolsonaro es el hombre de los mercados. Está asesorado por el economista Paulo Guedes, que propone reformar el costoso régimen de jubilaciones e impulsa las privatizaciones para reducir el enorme déficit fiscal y contener el aumento de la deuda pública.



En cambio, el PT, golpeado por varios escándalos de corrupción, promete dar marcha atrás a las medidas de austeridad aprobadas bajo el gobierno saliente de Temer y es partidario de la protección de los activos nacionales, como las empresas públicas. Esas propuestas ya no agradan a los diferentes sectores”, puntualizó Sotero.



La cuarta y última razón fue el impulso electoral que recibió este populista después de ser atacado con un puñal en un mitin. Además de haber sido victimizado, esto le permitió acercarse más a la gente, en parte por el excelente manejo de las redes sociales. También algo nuevo en campaña.



Por esta y otras razones, estas votaciones son inéditas, pues si Bolsonaro resulta elegido, sería la primera vez que un líder de extrema derecha llegue al poder en Brasil, con exabruptos y salidas de tono como las que llevaron en su momento a Trump a la Casa Blanca.

Mercados prefieren un derechista

Los inversores brasileños tienen un claro favorito para las elecciones presidenciales de este domingo: el candidato autoritario de derecha, así no tenga un plan económico bien definido.



Las acciones, la moneda y los bonos subieron al nivel más alto en los últimos días cuando las encuestas mostraron que el apoyo al excapitán del ejército Jair Bolsonaro comenzó a crecer de manera desbordada.



Los operadores se unieron en torno a su candidatura, no tanto porque estén enamorados de sus políticas sino porque constituye la mejor oportunidad de impedir que el Partido de los Trabajadores (PT) recupere el poder.



Los inversores están desesperados por una alternativa después de años de mala administración económica durante el gobierno del partido de izquierda, cuyo candidato, Fernando Haddad, va de segundo en los sondeos.



“Bolsonaro es mejor para Brasil”, dijo Ray Zucaro, director de inversiones de RVX Asset Management en Miami. “Pero Haddad y el PT fueron responsables de la peor caída económica en la historia de Brasil. Volver a sus políticas no es el camino indicado”.



Tan pronto como Bolsonaro subía en las encuestas, los activos brasileños tuvieron un desempeño superior a todos sus pares importantes, mientras Haddad quedaba estancado después de grandes avances. Los operadores lo festejaron haciendo subir, por lo menos 4,5 por ciento, la moneda local (real) y el índice accionario de referencia.



El aumentó llega después de un periodo volátil para los mercados brasileños. Los activos locales fluctuaron desenfrenadamente en el contexto de diversos fallos y apelaciones judiciales relacionados con el intento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser candidato.



El mes pasado, la contienda por la presidencia cayó al caos de nuevo cuando Bolsonaro fue apuñalado. La agitación contribuyó a llevar el real a un bajo nivel al cierre de septiembre, pero desde entonces este subió 8,6 por ciento, con lo que es la moneda de mejor desempeño del mundo en ese periodo.



Si bien los inversores extranjeros han vuelto a acumular acciones locales, llevando el índice de referencia al borde de un mercado alcista, los fondos que cotizan en bolsa no se han recuperado de las fuertes salidas que se vieron en años anteriores.

Para Angus Bell, gerente de cartera de Goldman Sachs Asset Management, en Londres, “el factor clave es la capacidad del país de adaptar su perfil fiscal a una trayectoria más sostenible”.



Andrés Ruiz, con agencia Bloomberg

Redacción internacional

En Twitter @ruizandress