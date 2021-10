Aprueban informe que pide acusar a Bolsonaro por graves delitos en pandemia

El informe de la comisión del Senado brasileño que investigó la gestión del Gobierno frente a la pandemia formula graves cargos contra el presidente Jair Bolsonaro, tres de sus hijos y cuatro ministros, incluidos en una lista de 80 acusados.



El informe fue aprobado este martes y ahora será remitido a la Justicia, que deberá decidir sobre los eventuales juicios por las supuestas responsabilidades en el combate a la pandemia de la covid-19, que hasta ahora ha matado a más de 605.000 brasileños.

El informe final acusa al presidente de "crímenes contra la humanidad" y otros ocho gravísimos delitos. El informe, producto de seis meses de investigación, fue aprobado por siete votos frente a cuatro.



Será remitido a la Justicia ordinaria, la Fiscalía, la Corte Suprema y hasta a la Corte Penal Internacional de La Haya, que deberán evaluar si aceptan las denuncias e instauran los correspondientes procesos.



Las sospechas pasan por la promoción de remedios de efectividad dudosa contra el coronavirus, violación de las medidas preventivas, difusión de información falsa sobre la pandemia, uso irregular de dinero público y negociaciones fraudulentas para la adquisición de vacunas, entre muchas otras.



Los doce principales acusados y los cargos formulados en el informe parlamentario son:



1.- Presidente Jair Bolsonaro. Crímenes contra la humanidad. Infracción de medidas sanitarias. Charlatanería médica. Incitación al delito. Falsificación de documentos. Uso irregular de dinero público. Prevaricación. Epidemia con resultado de muerte. Atentados contra la dignidad del cargo.



2.- Ministro de Salud, Marcelo Queiroga (en el cargo desde marzo pasado). Epidemia con resultado de muerte. Prevaricación.



3.- Ministro de Defensa y exministro de la Presidencia, general Walter Braga Netto. Epidemia con resultado de muerte.



4.- Ministro de Trabajo y exministro de la Secretaría General, Onyx Lorenzoni. Crímenes contra la humanidad. Incitación al delito.



5.- Ministro de la Contraloría General, Wagner Rosario. Prevaricación.



6.- General Eduardo Pazuello, exministro de Salud (mayo 2020-marzo 2021). Crímenes contra la Humanidad. Epidemia con resultado de muerte. Uso irregular de dinero público. Difusión de información falsa.



7.- Exministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo (enero 2019-marzo 2021). Epidemia con resultado de muerte. Incitación al crimen.



8.- Diputado Ricardo Barros, jefe del oficialismo en el Congreso. Incitación al crimen. Tráfico de influencias. Asociación ilícita. Falta de probidad administrativa.



9.- Senador Flavio Bolsonaro, primogénito del presidente. Incitación al delito.



10.- Diputado Eduardo Bolsonaro, segundo hijo del presidente Incitación al delito.



11.- Concejal Carlos Bolsonaro, tercer hijo del mandatario.



12.- Exjefe de prensa de la Presidencia Fabio Wajngarten. Prevaricación. Tráfico de influencias.



La extensa lista de acusados, que incluye dos empresas, la completan decenas de funcionarios, exasesores del Gobierno, médicos que integraron un grupo informal de consejeros de Bolsonaro y otros parlamentarios alineados en la ultraderecha.



También figuran empresarios que intentaron venderle vacunas en forma fraudulenta y compañías del sector sanitario que falsificaron estudios sobre los supuestos beneficios de remedios no comprobados contra la covid-19 y usados por el Gobierno para promover su uso en la red de salud pública.



Se pidió, además, que Bolsonaro sea suspendido de todas las redes sociales por una masiva difusión de información falsa sobre la pandemia y que sea obligado por la Justicia a retractarse de todas las declaraciones en que despreció su gravedad o puso en duda las vacunas.



El grupo comenzó su investigación el pasado 27 de abril, cuando Brasil sumaba unos 391.000 muertos por covid, y concluyó su trabajo con la aprobación del informe en momentos en que los decesos pasan de 606.000, cifra que lo mantiene como el tercer país más afectado en el mundo, junto con Estados Unidos y la India.

EFE