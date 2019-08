Bolsonaro elimina comentario sobre primera dama francesa en Facebook

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, retiró de Facebook un comentario sobre la primera dama francesa que le valió un aluvión de críticas, "para evitar una doble interpretación", indicó su portavoz este miércoles, en medio de una crisis bilateral a raíz de los incendios en la Amazonía.

"Para evitar una doble interpretación, el comentario fue retirado de la red social", dijo a periodistas el portavoz presidencial, Otávio Rego Barros.



Bolsonaro y Emmanuel Macron cruzan críticas ásperas desde la semana pasada, cuando el presidente francés acusó al brasileño de "mentir" por "no respetar sus compromisos climáticos" en foros internacionales.



Macron evocó además la posibilidad de conceder un "estatuto internacional" a una región -en referencia a la Amazonía- en caso de que "un estado soberano tomase de manera concreta medidas claramente contrarias al interés de todo el planeta".

El presidente brasileño exigió el lunes, y volvió a hacerlo el miércoles, una "retractación" de Macron por esas declaraciones que considera ofensivas contra su persona en tanto que jefe de Estado y atentatorias de la soberanía de Brasil.



La tensión entre los mandatarios adquirió dimensiones personales cuando, el fin de semana, Bolsonaro reaccionó con una risotada a un comentario hecho en Facebook contra Brigitte Macron, primera dama de Francia, 24 años mayor que su esposo. "No humilles, hombre, ja ja", escribió Bolsonaro. Macron calificó los comentarios de "extraordinariamente irrespetuosos".



Interrogado por periodistas, el presidente brasileño negó que se tratara de una ofensa. "Yo no puse esa foto de su mujer. Alguien la puso y yo le dije que no hiciera tonterías", afirmó, aunque finalmente eliminó el martes el comentario.



El conocido escritor brasileño Paulo Coelho pidió disculpas, en francés, por lo que llamó la "histeria de Bolsonaro, respecto a Francia, al presidente de Francia y su esposa". Los internautas brasileños inundaron las redes repudiando la actitud del presidente con el hashtag #DesculpaBrigitte.



Bolsonaro pareció dispuesto a bajar la tensión el martes, cuando eliminó el mensaje en Facebook e hizo saber que estaba dispuesto a recibir la ayuda financiera ofrecida por los países del G7 para combatir los incendios amazónicos. Sin embargo, este miércoles mantuvo su posición desafiante frente a Francia y otros países europeos como Alemania, que recientemente decidió cortar fondos (al igual que Noruega), de ayuda a la preservación amazónica.



"Hace poco dije que Alemania y en especial Francia están tratando de comprar nuestra soberanía en cuotas", declaró, en referencia a las ayudas propuestas.



AFP