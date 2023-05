El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro anunció este viernes que denunciará ante la Justicia al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por asociarlo con presuntas corruptelas de un antiguo ayudante y por atribuirle miles de muertes por la covid-19.



"La próxima semana interpondré dos acciones contra Luiz Inácio Lula da Silva, una por la vía penal y otra por la civil", adelantó el líder ultraderechista en un video divulgado en sus redes sociales.



Son las primeras acciones legales que el capitán retirado del Ejército tomará contra Lula desde que éste último le sucedió y asumió el poder el pasado 1 de enero.



El exmandatario rechazó en el video una declaración recurrente de Lula en sus actos públicos en la que le responsabiliza de "la muerte de por lo menos 300.000" de los 700.000 brasileños que han perdido la vida por culpa de la covid-19.



"Son números absurdos que dañan mi honor", manifestó Bolsonaro, quien durante la pandemia mantuvo una postura negacionista frente a la gravedad del coronavirus e incluso está siendo investigado por difundir bulos relacionados con las vacunas.



El otro asunto por el que procesará al actual jefe de Estado tiene que ver con uno de los escándalos que rodean al teniente-coronel Mauro Cid, ayudante muy próximo de Bolsonaro durante los cuatro años que estuvo en el poder (2019-2022).



Cid fue detenido el miércoles de la semana pasada por participar en una supuesta trama para falsificar certificados de vacunación contra la covid-19 en favor del propio Bolsonaro, de la hija menor del exmandatario y de varios de sus antiguos asesores, según la Policía Federal.

Covid-19 en Brasil. Foto: EFE

Esta semana, el portal Metrópoles reveló que la familia de Cid tiene un patrimonio millonario en Estados Unidos que incluye una mansión en el Estado de California, valorada en 8,5 millones de reales (1,7 millones de dólares/1,6 millones de euros) y en la cual vive un hermano suyo.



Lula insinuó este jueves, en una ceremonia en la ciudad de Salvador, que ese inmueble es en realidad de Bolsonaro.



"Seguramente una casa de 8 millones de dólares (sic) no es para un ayudante, seguramente es para el paladino de la discordia, para el paladino de la ignorancia, para el paladino del negacionismo", sugirió en alusión a su antecesor en la Presidencia.



Según la prensa brasileña, Cid también es investigado por "transferencias" sospechosas en beneficio de Bolsonaro, detectadas tras el levantamiento de su secreto bancario y telemático por orden judicial.



Bolsonaro expresó que "Lula no puede continuar diciendo mentiras libremente y no ser incomodado por prácticamente nadie". "Nosotros haremos nuestra parte y estoy seguro de que la Justicia hará la suya", sentenció.



Bolsonaro, quien perdió los fueros el 1 de enero, cuando le sucedió Lula, es investigado en una veintena de procesos por abusos de poder y otros cargos, en causas que tramitan en la Justicia ordinaria, el Supremo y en tribunales electorales.

EFE