Bolsonaro apela a la estrategia del 'fraude' por si pierde elecciones

Jair Bolsonaro y sus correligionarios ultraderechistas se han dedicado durante los últimos días a cuestionar la legitimidad del sistema de votación electrónico en Brasil.



Tal crítica no tiene ningún fundamento. Como diputado y como presidente Bolsonaro fue electo por ese sistema, y sus hijos. Si no falló antes, ¿por qué fallaría tal sistema ahora?"



Esta ofensiva contra las instituciones electorales del país es leída por analistas internacionales como una estrategia anticipada para movilizar a las bases bolsonaristas ante una eventual derrota en las elecciones presidenciales de 2022.



El presidente brasileño lanzó una dura campaña de descrédito contra las urnas electrónicas usadas en los procesos electorales que se celebran en Brasil desde 1996, que hasta hoy no han sido objeto de una sola denuncia de fraude.



No obstante, según Bolsonaro, ese sistema propicia las trampas y ahora mismo se estaría orquestando una maniobra para las elecciones presidenciales en favor del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, su mayor antagonista en la política y el gran favorito para el año próximo, según todas las encuestas.



“Tal crítica no tiene ningún fundamento. Como diputado y como presidente Bolsonaro fue electo por ese sistema y sus hijos son concejal, diputado y senador, respectivamente, electos por ese sistema. Nunca ninguno de ellos reclamó fraude cuando fue electo. Si no falló antes, ¿por qué fallaría tal sistema ahora?”, le dijo a EL TIEMPO Rafael Duarte Villa, internacionalista del departamento de Ciencia Política de la Universidad de São Paulo.

El mandatario, no obstante la falta de pruebas sólidas, redobló sus críticas tras presentar una serie de teorías de conspiración y videos de internet como evidencia de que las elecciones son vulnerables a las trampas.



Bolsonaro dijo que si bien no tenía pruebas, todavía se necesitan papeletas para proteger las elecciones del próximo año.



“Para aquellos que me acusan de no presentar pruebas, les devuelvo la tarea: presenten pruebas de que no es fraudulento”, dijo Bolsonaro durante su transmisión semanal en redes sociales.



Analistas han dicho que esta táctica se inspira en la utilizada por Donald Trump en Estados Unidos tras su derrota frente a Joe Biden, lo cual terminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero.

El expresidente de EE. UU., Donald Trump, alegó fraude en su derrota frente a Joe Biden Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP

“(Bolsonaro) busca ‘una salida a la Trump’, deslegitimar el proceso electoral de 2022 gritando fraude anticipadamente. Con eso ya consigue movilizar desde ahora a sus seguidores políticos y colocar mucha duda sobre la transparencia de los mecanismos de elección de la autoridad presidencial, causando con eso cierto tumulto social y hasta tensionando la posición de las Fuerzas Armadas”, agregó Duarte Villa.



Frente a este panorama, el Superior Tribunal Federal (SFT) ordenó a mitad de semana investigar a Bolsonaro por crímenes de “calumnia” e “incitación al crimen”, entre otras causas relacionadas con su cuestionamiento sin pruebas. La decisión responde a un pedido del Tribunal Superior Electoral (TSE), que el lunes también abrió una investigación contra el mandatario ultraderechista por sus ataques contra el sistema de votación.



Estas dos investigaciones no tienen una gran posibilidad de prosperar. Por un lado, para que la investigación del STF avance, tendría que ser denunciado por el fiscal general Augusto Aras, un aliado cercano.



Y si eso ocurriera, la apertura de un proceso de destitución debe ser validada por dos tercios de la Cámara de Diputados, opción también muy poco probable debido a sus alianzas en el Parlamento.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva va de primero en las encuestas presidenciales. Foto: AFP

Los escenarios

Si Bolsonaro llega a perder las elecciones, puede haber una intentona golpista (…), pero hacer un golpe depende de las FF. AA. y policiales, y me cuesta pensar que tengan la capacidad y la voluntad.



Entre tanto, si la investigación del TSE llega a puerto, su mandato podría ser cancelado, una opción poco considerada. “Ese es el mayor peligro para Bolsonaro, pero queda poco tiempo para que eso ocurra” en los 17 meses que le restan de mandato, dijo a la AFP Acacio Miranda da Silva Filho, experto constitucionalista de la universidad Facultades Metropolitanas Unidas.



“Es muy preocupante porque existe un escenario en el que Bolsonaro pierde y de todos modos intenta generar este momentum que intentó Trump (…). De hecho, el brasileño ha demostrado mucho más que Trump desde el inicio, un desprecio por el sistema judicial, por el Congreso y por las normas democráticas”, le explicó a este diario Matías Franchini, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.



Aunque falta poco más de un año y tres meses para las elecciones, y todavía pueden darse muchos escenarios en la campaña, lo cierto es que el papel de las Fuerzas Armadas será clave en el futuro. Se espera, de hecho, que Bolsonaro busque apoyo en ellos para sus planes ante una eventual derrota en las urnas.



“Si Bolsonaro llega a perder las elecciones, puede haber una intentona golpista (…), pero hacer un golpe depende de las Fuerzas Armadas y Policiales, y me cuesta pensar que tengan la capacidad y voluntad de sostener un golpe de Estado de estas características”, acotó Franchini.



* Con información de AFP y Efe