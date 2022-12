Las cámaras de seguridad del depósito para el que trabajaba este hombre, captaron el momento en el que retira el vehículo del establecimiento y lo regresa 24 horas después con el capó destruído.

Según reportan los medios locales, el accidente ocurrió en la mañana de Navidad en la vía Santa Cruz de la Sierra - Warnes, a la altura de Clara Chuchío, allí el ciclista identificado como Gonzalo Frías García perdió la vida después de ser embestido por un vehículo de color blanco.



“Lamentablemente en este último caso llamamos la atención por la irresponsabilidad del chófer que, aparte de atropellar al ciclista, se da a la fuga”, indicó el director departamental de Tránsito, Roberto Pórcel.



El propietario del vehículo se presentó ante las autoridades para dar información y aclarar que uno de sus empleados había cometido este fatal accidente. El abogado del propietario, Jhonny Abdón, dijo que su cliente identificó el vehículo gracias a los videos de redes sociales.



“Pudimos constatar que el propietario del vehículo es mi cliente, ahora él está en calidad de arrestado, pero el encargado del depósito y de los vehículos es un trabajador que tenía acceso a las llaves. Lastimosamente no han dado con su paradero”, aseguró el abogado.



Por otro lado, el empleador del hombre que atropelló al ciclista dijo que "ha sido un buen trabajador" y añadió "he intentado llamarlo, he ido a buscarlo donde vive, pero está solo su cuarto con sus cosas”.



Finalmente hizo un llamado para que esta persona se entregue: “Como culpable tiene que venir porque va a empeorar su situación, porque las cosas no se arreglan escapándose, si se entrega va a ser mejor para él porque tarde o temprano lo van a agarrar, esté donde esté”.



Sobre la víctima, se conoce que era un ciclista español que había competido con éxito en torneos departamentales y nacionales. La Asociación departamental de Ciclismo de Santa Cruz, Paul Lijerón, exigió a las autoridades dar con el paradero del responsable del trágico accidente.

