Un joven de 17 años habría cometido un asesinato en medio de un atraco. Su madre, quien vio un video de los hechos, lo reconoció y lo entregó a las autoridades.

De acuerdo con la mujer, quien se entrevistó con el canal de noticias local 'Unitel', la forma de caminar de su hijo fue la que lo delató.

Además, habría reconocido a la novia del señalado.



"Sólo le pregunté qué había pasado y me decía que nada, pero yo ya sabía”, dijo la mujer, quien aseveró que su hijo llevaba "en malos pasos" desde que era un adolescente de 14 años de edad.



“Se perdía, volvía y se iba dos días. Mi esposo siempre le decía que no debe ser así, que no debe caminar porque hay tantas cosas que pasan en la calle, pero él ha tenido malas amistades”, explicó al noticiero la señora.

El video

En las imágenes, que son de las cámaras de seguridad aledañas al lugar de los hechos, se puede ver a dos jóvenes, una que vigila la puerta y el que sería el muchacho delatado por su progenitora, quien habría apuñalado a la víctima con el fin de hurtar sus pertenencias.



Por el momento, el señalado se encuentra detenido por el homicidio, mientras que su pareja está siendo buscada por las autoridades.

