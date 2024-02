Instituciones de Bolivia declaran a Evo Morales 'persona non grata' en su región natal

Las instituciones cívicas del departamento de Oruro, del que es oriundo el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), declararon al líder oficialista "persona no grata" al considerar que los bloqueos que sostienen sus afines hace 12 días afectan la economía y cultura de esa región.



Oruro está a pocos días de comenzar los festejos del carnaval, declarado Patrimonio de la Humanidad y uno de los más importantes de Suramérica, aquejada por la protesta que los ha dejado prácticamente aislados al oriente y occidente del país.



"Declarar persona no grata al Sr. Juan Evo Morales Ayma; cuya ambición no mide ni formas ni consecuencias", señala un pronunciamiento firmado por los representantes del Comité Cívico, el Bloque de Unidad Oruro y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), entre otras.



Los bloqueos de los seguidores de Morales son para exigir elecciones judiciales, y se suma la molestia de la Sentencia Constitucional que dicta que la reelección no es indefinida y "no es un derecho humano". Esta fallo inhabilita al exmandatario para buscar la presidencia en 2025.



Morales gobernó Bolivia en 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019.



Productores de leche se manifiestan para exigir que se detengan los bloqueos provocados por simpatizantes del ex presidente de Bolivia Evo Morales Foto: EFE/ Jorge Abrego

El texto apunta al jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) por afectar "gravemente" la economía, identidad, cultura y patrimonio de los orureños.



La nota enfatiza que el Carnaval de Oruro es "uno de los mayores polos de economía" local, puesto que el año pasado generó alrededor de 260 millones de bolivianos (37,7 millones de dólares) en hotelería, gastronomía, comercio y transporte, cuando en ese departamento el 85 % de la población depende de la economía informal.



El carnaval debe comenzar este sábado con el 'Festival de bandas', que reúne a miles de músicos que interpretan al unísono los ritmos típicos del país, y tendrá su máximo esplendor una semana después con la gran entrada folclórica que finaliza en el santuario de la Virgen del Socavón, a la que asisten decenas de miles de visitantes.

Las organizaciones cívicas de Oruro pidieron a la Fiscalía que inicie procesos "penales y civiles" para que se respete el derecho al libre tránsito de la población y las actividades del carnaval no sufran contratiempos.



"¡La reelección indefinida no es un derecho humano! ¡Evo Morales Ayma es enemigo de los orureños y de la patria!", finaliza el comunicado.



Morales nació en la comunidad indígena de Orinoca, en Oruro, aunque vivió y desarrolló gran parte de su vida política en el Trópico de Cochabamba.

Más de mil vehículos están atrapados en las rutas bloqueadas en Bolivia



Transportistas se manifiestan para exigir que se detengan los bloqueos provocados por simpatizantes del ex presidente de Bolivia Evo Morales Foto: EFE/ Juan Carlos Torrejón

Los bloqueos de caminos que hace 12 días se concentran el departamento central de Cochabamba, exigen la renuncia de los magistrados y consejeros de los principales tribunales del país y que el Parlamento convoque a las elecciones judiciales.

os sectores afines al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) mantienen este lunes 25 puntos de bloqueo, tras ocho días de protestas Foto: EFE/Jorge Abrego

El Gobierno de Luis Arce señaló esta jornada que la obstrucción de carreteras generaron hasta el momento unos 680 millones de pérdidas.



De igual forma, se informó este jueves que más de mil vehículos y 1.175 pasajeros están atascados en las carreteras bloqueadas por los sectores afines.



El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, detalló en una rueda de prensa que los vehículos parados en las rutas son 1.023 y son 1.175 personas "que están siendo perjudicadas" por los bloqueos.



"En total se registran 24 puntos de bloqueo y el número de bloqueadores es de 4.450", indicó.



Según el viceministro, Cochabamba es "el único departamento que ha quedado aislado" por las movilizaciones al concentrar 21 puntos de bloqueo.







EFE.

