Luis Alberto Arce Catacora, presidente de Bolivia, respondió a los comentarios de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, sobre América Latina.



Ella había mencionado que el interés de su país en Latinoamérica se da porque en está región están "las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año".



(Le podría interesar: Periodismo latinoamericano se toma la agenda del Hay Festival en Cartagena).

Frente a lo anterior, Arce dijo en una entrevista a la agencia 'Telam': "No es la primera vez que Estados Unidos se manifiesta sobre nuestras riquezas naturales. Y quiero hacer mucho énfasis en que son nuestras riquezas naturales".



El mandatario boliviano agregó: "La historia de nuestro país ha sido la del saqueo de nuestros recursos naturales y no ha dejado ningún provecho para los bolivianos. Ya desde la nacionalización del gas, el 1 de mayo de 2006, y con la industrialización del litio, Bolivia marca una diferencia en su modelo económico".



(Lea: Ucrania: ¿Cambiará el curso de la guerra tras llegada de tanques de Occidente?).



Otra de las reacciones en América Latina fue la del expresidente de Bolivia Evo Morales, quien publicó un mensaje en su cuenta de Twitter.



"Le recordamos a la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, que América Latina no es patio trasero ni su hacienda para explotar recursos naturales. Ante la nueva amenaza intervencionista yanqui, reiteramos que los pueblos libres de la Patria Grande defenderán su soberanía".



(Le podría interesar: El papá que le disparó en la cabeza al violador de su hijo frente a las cámaras).

Le recordamos a la jefa del Comando Sur de EEUU,

Laura Richardson, que América Latina no es patio trasero ni su hacienda para explotar recursos naturales. Ante la nueva amenaza intervencionista yanqui, reiteramos que los pueblos libres de la Patria Grande defenderán su soberanía. pic.twitter.com/HqXfFgVT58 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 23, 2023

Arce hizo un llamado a a los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a que "nos demos cuenta de nuestras riquezas".

Más noticias de EL TIEMPO:

Tendencias EL TIEMPO