‘Lo de Jamal Khashoggi me recuerda a Watergate’: Bob Woodward

El reportero de investigación estadounidense Bob Woodward, conocido por desvelar las claves del escándalo Watergate junto con su compañero del diario ‘The Washington Post’ Carl Bernstein, intervino este sábado, por videoconferencia, en la 74 asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en el Centro de Convenciones de la ciudad Salta (Argentina) y fue muy claro en sus apreciaciones tanto en el caso como el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi como del actual momento que vive el presidente estadounidense Donald Trump.

Con la muerte recientemente confirmada del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de su país -Arabia Saudita- en Turquía, Woodward no dudó en comenzar su exposición con una referencia a este profesional.

"La muerte de Jamal Khashoggi me recuerda Watergate, cuando Nixon dijo que su personal inferior habían organizado esas actividades y hoy sabemos que él mismo fue quien dirigió esa misión"

“La muerte de Jamal Khashoggi me recuerda Watergate, cuando Nixon dijo que su personal inferior habían organizado esas actividades y hoy sabemos que él mismo fue quien dirigió esa misión", dijo en clara referencia a las más altas autoridades del país árabe.



El autor de ‘Miedo: Trump en la Casa Blanca’ hizo una intervención en directo que permitió la interacción de los asistentes con uno de los dos reporteros que precipitaron la dimisión del presidente Richard Nixon en agosto de 1974.

Woodward, que en la investigación periodística del Watergate fue quien mantuvo el contacto con la fuente principal, denominada "Garganta Profunda", señaló, al referirse al presidente de Estados Unidos que aunque Trump "es un presidente legítimo", el asunto es saber "a qué se está aventurando" y como puede reaccionar haciendo las cosas "al vuelo", por lo que instó a la gente de EE. UU. a que no se duerma.



Consideró el reportero que la estrategia política de Donald Trump es conseguir que la prensa sea la oposición de facto, por lo que pidió a los medios de comunicación que encuentren nuevas maneras de pensar para evitar, por ejemplo, que cundo el presidente de EE. UU. critica a los periodistas ellos se dejen llevar por sus emociones.



El veterano periodista, de 75 años, desveló que en agosto pasado Trump le llamó para quejarse por lo que escribe sobre él, a lo que le respondió que a pesar de que nos encontramos en un punto crucial de la historia no se le permite acudir a la Casa Blanca a averiguar lo que quiere saber.



También dijo que Trump tiene, en cuanto a la prensa, las mismas reglas de Nixon, cuya dimisión se precipitó con las investigaciones periodísticas de Woodward y Bernstein, con la salvedad de que actualmente no hay una cultura de violencia y espera "que no se llegue a eso".



Sobre su libro "Miedo: Trump en la Casa Blanca", explicó que el título responde al hecho de que el "poder real para Trump es el miedo" y aseveró que todo lo que hace el actual presidente de EE. UU. es de sumo interés periodístico.

La estrategioa del miedo de Trump

En este sentido, manifestó que aunque es consciente de la necesidad de que los medios de comunicación cubran los temas del día a día, si de él dependiera la mitad de la redacción de ‘The Washington’ estaría ahora dedicada a informar sobre la gestión Donald Trump.



Sobre el Watergate, recordó el impulso y apoyo que recibió de la editora de su periódico, que consideraba que había que profundizar en ese escándalo aunque hubiera gente a la que no le gustase, puesto que la noticia era el negocio y la razón de ser del diario.

"Salgan de internet, salgan de la biblioteca, vayan a los lugares de los hechos, hagan un examen detallado. No hay nada mejor que aprender de primera mano"

Woodward, que estudió en la Universidad de Yale, aconsejó a los estudiantes de periodismo que en vez de emplear su tiempo en estar metidos plenamente en internet, o en la biblioteca, salgan a la calle y acudan a los lugares de los hechos para aprender haciendo un análisis detallado de los mismos.



"Salgan de internet, salgan de la biblioteca, vayan a los lugares de los hechos, hagan un examen detallado. No hay nada mejor que aprender de primera mano", recomendó en su charla.



La SIP, entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está integrada por editores y directivos de más de 1.300 medios de comunicación del continente americano y tiene sede en Miami (EE.UU.).



