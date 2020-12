Ofertas en cadena Best Buy ‘enloquecieron’ a los mexicanos

Best Buy, compañía especializada en venta de productos electrónicos y originaria de Estados Unidos, ingresó al mercado mexicano hace 13 años con una inversión inicial de 45 millones de dólares. Sin embargo, el pasado 24 de noviembre anunció que el 31 de diciembre de este año cerrará las 49 sucursales que tiene en suelo 'azteca'.



“A pesar del trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia del coronavirus han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”, explicó Fernando Silva, presidente de Best Buy México, en una entrevista con el diario ‘El Financiero’.

Por esa razón la cadena realizó, este jueves 3 de diciembre, una liquidación en toda su mercancía. El resultado: miles de personas haciendo filas y las redes sociales repletas de memes.



Los mexicanos lograron adquirir dispositivos, con increíbles descuentos de hasta el 50%, como consolas de videojuegos, drones, laptops, celulares, entre otros. A pesar de los beneficios, los usuarios reportaron que en algunos casos las ofertas no eran tan significativas y que muchas veces tenían los mismos precios que en internet.



Best Buy aclaró que su sitio web seguirá operando hasta agotar el inventario. “Todos nuestros clientes pueden tener la confianza de que las órdenes en proceso serán entregadas en tiempo y forma”.



Los memes

En la madrugada del 3 de diciembre, los cibernautas alertaron que en la página web de la tienda se ofrecían consolas de Nintendo Switch con hasta el 50% de descuento, quedando en un precio de 3.599 pesos mexicanos (600.000 pesos colombianos, aproximadamente).

El wey que salió de Best Buy con un Switch: pic.twitter.com/4DL9mIjoNc — Fer Garcia (@fer9thgen) December 3, 2020

Toda la banda intentando comprar su Nintendo Switch en Best Buy. pic.twitter.com/I2doJbGozg — Juan (@Juan_SJ30) December 3, 2020

Esto provocó que las consolas se agotaran en tiempo récord. El furor fue tan grande que ‘Nintendo Switch’ fue tendencia en Twitter México y en pocas horas se cayó el sitio web de la compañía.

En Best buy:

-¿Aún tienen Nintendo Switch en 2000?

-El empleado: pic.twitter.com/d1mlEhHOH6 — Ritchie (@Ritchie4991) December 3, 2020

¡Y aquí viene la página de Best Buy con descuentos de liquidación!

Ay, ya se cayó otra vez. pic.twitter.com/kf61rEChLc — Antisistema solar (@ZonaAbisal_) December 3, 2020

Desde antes del mediodía del jueves 3, circularon en redes sociales imágenes y videos de largas filas de personas esperando entrar a las tiendas físicas que aún permanecen abiertas en el país.

Toda la gente intentando entrar a Best Buy para aprovechar las ofertas pic.twitter.com/XKCh3xGQ7M — kobis (@kobis_28) December 3, 2020

Las aglomeraciones significaron un riesgo de contagio de la covid-19. Esta situación es preocupante, pues actualmente México es uno de los países más afectados por la pandemia y presenta un repunte de casos positivos y hospitalizaciones: hasta el momento, tiene más de un millón de contagios y más de 100.000 fallecidos.

Mientras tanto en la liquidación de Best Buy. pic.twitter.com/oYjASYb8lF — Oso Tramposo (@oso_tramposo) December 3, 2020

En algunos puntos presenciales las autoridades mexicanas tuvieron que cerrar las instalaciones de Best Buy. En las tiendas ubicadas en Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (Cdmx), las personas no respetaban el distanciamiento social y algunos estaban sin tapabocas.



En la tienda de Polanco, también en (Cdmx), la alcaldía local de Miguel Hidalgo cerró temporalmente las instalaciones de una sucursal debido a las grandes aglomeraciones. Lo mismo ocurrió en los estados de Morelos, Jalisco y Querétaro.



Quienes no lograron adquirir ningún producto mostraron su frustración a través de los memes en redes sociales.

- Bienvenido a Best Buy, ¿te podemos ayudar en algo?

- pic.twitter.com/rQY3hgk32l — Taquito de Tripa (@TripaTaquito) December 3, 2020

Yo llegando tarde a la liquidación de Best Buy: pic.twitter.com/wRVItZXmvE — Oscar (@ElTuiterDeOscar) December 3, 2020

Best Buy publicó un comunicado en sus redes sociales para anunciar que adelantó el horario de cierre debido a las aglomeraciones. También indicó, sin anunciar una fecha, que realizará más ventas de liquidación posteriormente.

Yo, viendo la liquidación de Best Buy, con 20 pesos en la bolsa: pic.twitter.com/Nxt0FLDYal — Havuck El Robot (@HavuckElRobot) December 3, 2020

“Para Best Buy México lo más importante es su seguridad y salud, es por eso que debido a la alta afluencia hemos decidido cerrar nuestras tiendas físicas antes del horario regular”, escribió la compañía.

Viendo la liquidacion de Best buy, pero sin poder comprar pic.twitter.com/Mjbv8DNtCn — Jolly HollyDM (@KojyNeox) December 3, 2020

