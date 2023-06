A Bernardo Arévalo de León no le molesta que le digan "tío Bernie" dentro de la política guatemalteca. Es más, según ha dicho, hasta le agrada con sus votantes el apodo, que hace referencia a su nombre pero también al político de izquierda estadounidense Bernie Sanders.



Hay muchas diferencias entre Arévalo de León y Sanders, pero la principal similitud es que ambos se han denominado políticos que luchan por la justicia y por la conciencia social.



En el caso de Arévalo de León, sin embargo, la oportunidad de su vida le ha llegado a los 64 años, tras avanzar este lunes a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala.



Arévalo se disputará la presidencia de Guatemala frente a la ex primera dama Sandra Torres en agosto en un balotaje tras el sorpresivo resultado en la primera vuelta electoral el domingo. Torres terminó primera con el 15,78 % de los votos, como pronosticaban las encuestas, pero el diputado dio la gran sorpresa al quedar segundo con 11,8 %, aunque nunca figuró entre los favoritos sino en el octavo lugar de los sondeos.



En efecto, Arévalo figuraba en el octavo puesto de intención de voto en los sondeos previos, por lo que su paso al balotaje sorprendió a sus 21 rivales a la presidencia, a los analistas y a miles de guatemaltecos que nunca habían oído hablar de él.



El candidato socialdemócrata declaró este lunes que su prioridad, de llegar al poder, será la lucha contra la corrupción.

Bernardo Arévalo (izq.) y Sandra Torres Foto: EFE

"Las (medidas) más urgentes van a ser todo lo relacionado a la lucha contra la corrupción, porque sin lucha contra la corrupción no vamos a poder rescatar las instituciones que necesitamos para generar el desarrollo" nacional, dijo Arévalo a la AFP al cierre de un mitin de celebración en la plaza de la Constitución de la capital.



Guatemala "necesita honradez y decencia para hacer que venga el desarrollo. Necesitamos dejar de ser el vagón de cola del desarrollo de América Latina, (es) un país riquísimo, con un pueblo muy trabajador, empobrecido por una clase avariciosa que se apropia de los fondos públicos y le roba el futuro y la ilusión a la gente", agregó.



El sociólogo y diputado Bernardo Arévalo, quien dio la sorpresa en la primera vuelta, es hijo del presidente Juan José Arévalo (1945-1951), quien dejó huella en el país.



Sobre sus espaldas recae el legado de su padre, quien se convirtió en el primer presidente democrático después de décadas dictatoriales y poner fin a los 13 años del caudillo Jorge Ubico, un admirador de Hitler que sometió a trabajo forzado a los indígenas mayas.

Bernardo Arévalo es la gran sorpresa de los comicios del domingo. Foto: AFP

Nació en Montevideo, Uruguay, en 1958 debido al exilio de su padre en Sudamérica y Francia luego que fuera derrocado Jacobo Árbenz en 1954 por una invasión fraguada por Estados Unidos.



Árbenz fue el heredero del gobierno progresista de Arévalo, pues en esa década se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se dio autonomía a la estatal Universidad de San Carlos y a las municipalidades y se permitió el voto a las mujeres y analfabetos.



Además, en esos dos lustros se construyó un puerto en el Caribe y otro en el Pacífico, también una carretera para unir la capital con el Atlántico y competir con el ferrocarril de la poderosa United Fruit Company, que junto con una reforma agraria que afectaba a la empresa estadounidense, fueron los detonantes para truncar las reformas.



Bernardo Arévalo, de 64 años, vivió principalmente en Francia y México y llegó a Guatemala a los 15 años. Fue vicecanciller en 1994-1995 y embajador en España entre 1995 y 1996, durante el gobierno de fallecido presidente Ramiro de León Carpio.



Durante la campaña electoral, como candidato del movimiento Semilla, prometió seguir los pasos de su padre para mejorar la educación, reducir la violencia y la pobreza que afecta al 59 % de los 17,6 millones de guatemaltecos.



Arévalo, que compite por primera vez a la presidencia, ha dicho que no legalizará el aborto libre -la legislación actual lo permite solo cuando está en peligro la vida de la mujer- y tampoco el matrimonio igualitario, pero no permitirá la discriminación ni estigmatización por género ni religión.



Al no figurar entre los candidatos favoritos, los sondeos no midieron el antivoto a Arévalo.



Nosotros no figurábamos en las encuestas, pero siempre dijimos que nosotros no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar en las urnas. FACEBOOK

Lo cierto es que cualquiera que sea el ganador de la segunda vuelta, Arévalo o Trorres, marcará un giro ideológico en el país luego de tres mandatarios de derecha: Otto Pérez (2012-2015), Jimmy Morales (2016-2020) y Giammattei, quien debe dejar el mando en enero de 2024.



El medio local La Prensa Libre hizo un recuento de las promesas de Arévalo durante la campaña. En materia de educación, apunta el medio, quiere "implementar una reforma educativa integral e intercultural, que transforme el marco general de las relaciones dentro del sistema educativo".



Sobre la salud, el candidato "pondrá una red de farmacias públicas con medicinas más baratas rompiendo el monopolio de las farmacéuticas, obligándolos así a bajar sus precios", dice La Prensa Libre, que agrega que "los hospitales estarán abastecidos con medicinas para enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, la cual será gratuita".



En términos de seguridad, el medio local explica que la propuesta de Arévalo es "profesionalizar el sistema de inteligencia para combatir de manera eficaz el crimen organizado, construir cárceles seguras y libres de corrupción para impedir que desde estas los criminales continúen amenazando la seguridad y extorsionando".



"Nosotros no figurábamos en las encuestas, pero siempre dijimos que nosotros no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar en las urnas", dijo Arévalo el domingo en la noche tras conocer los resultados.



"Vaya sorpresa que nos dio esta elección presidencial", tuiteó el abogado y analista político Edgar Ortiz al destacar la votación de Arévalo.



Papeletas de votación en Guatemala. Foto: EFE

La clase política tradicional en Guatemala sufrió así un duro revés con los resultados de las elecciones presidenciales, debido al sorpresivo avance de la agrupación socialdemócrata Semilla, nacida de la lucha anticorrupción en 2015.



Poco a poco durante las últimas horas, los políticos tradicionales guatemaltecos han aceptado su derrota tras los inesperados resultados de los comicios del domingo, donde Semilla avanzó a la segunda vuelta presidencial de la mano de Arévalo de León.



A ello se suma que, según los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la agrupación socialdemócrata pasará a ser la tercera fuerza del Parlamento con 23 diputados en el Congreso de los 160 escaños que lo componen.



Las encuestas daban a Zury Ríos Sosa, hija del dictador golpista Efraín Ríos Montt, y al exdiplomático Edmond Mulet como los candidatos favoritos a la segunda vuelta, programada para el 20 de agosto próximo.



Sin embargo, fue Arévalo de León el que sorpresivamente se coló en el segundo lugar, principalmente por arrasar en la zonas urbanas del país.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

(*) Con información de EFE y AFP

EL TIEMPO