¿Podrá Bernardo Arévalo asumir la presidencia de Guatemala este domingo?

Cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó el paso del socialdemócrata Bernardo Arévalo a la segunda vuelta presidencial en Guatemala fue toda una sorpresa. Arévalo figuraba en el octavo lugar de las encuestas con una intención de voto que no alcanzaba ni siquiera el 3 por ciento y lo superaban ampliamente personajes de la política tradicional como Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom, o Zury Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos.

Pero el hito iría más allá. Contra todo pronóstico, impulsado por el voto joven e indígena y gracias a su fuerte discurso anticorrupción, este académico y sociólogo de 65 años derrotó en segunda vuelta a la exprimera dama Sandra Torres con un arrasador 58 por ciento contra 37 por ciento.



Hoy, el mundo y Guatemala esperan que Arévalo asuma la presidencia en una ceremonia que tendrá lugar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la capital guatemalteca.



En otras circunstancias, lo de este domingo sería un mero protocolo. No obstante, la negativa de su triunfo por parte de la política tradicional ha hecho de este camino a la asunción presidencial uno lleno de espinas.



Preparativos para la investidura de Bernardo Arévalo en Guatemala. Foto: EFE

Múltiples procesos legales contra Arévalo, su vicepresidenta, Karin Herrera, y el Movimiento Semilla, partido al que pertenecen, se suman a denuncias del presidente electo de un intento de golpe de Estado orquestado desde el Ministerio Público para impedir que tome posesión.



La OEA, Estados Unidos y la Unión Europea también han criticado reiterados intentos de socavar la transición pacífica de poder e incluso atentados contra la democracia en Guatemala.



“Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional. Estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la justicia misma”, afirmó Arévalo el pasado septiembre.



Presión para que deje el poder

El 12 de julio, tan solo días después de la primera vuelta, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, cuyo líder Rafael Curruchiche está sancionado por Estados Unidos considerado como un personaje antidemocrático, pidió la cancelación de Semilla por un presunto caso de firmas falsas en su conformación en 2018.



Pero ese fue solo el comienzo. Durante el proceso electoral, la Fiscalía allanó las oficinas del TSE y del Partido Semilla en varias oportunidades y se llevó cajas con cientos de actas originales con los resultados de la segunda vuelta. A ello se suma la emisión de órdenes de captura contra miembros del TSE señalados de presuntas irregularidades en el proceso electoral.



El ente investigador, además, ha solicitado retirar la inmunidad del presidente o la vicepresidenta electa en al menos tres oportunidades. En noviembre, los acusó de haber alentado una toma violenta de la Universidad de San Carlos en 2022 y los señaló de cargos como tráfico de influencias, asociación ilícita y usurpación agravada.



Plantón frente a la sede central del Ministerio Público para protestar por los intentos de la Fiscalía de anular la victoria presidencial de Bernardo Arévalo. Foto: EFE

Luego, en diciembre, acusó a Arévalo de presunto lavado de dinero y falsedad en documento por supuestamente haber conocido con anterioridad las irregularidades en las firmas con las que se constituyó su partido. Y, en otra movida reciente, solicitó anular la victoria de Arévalo denunciando irregularidades en las actas de las elecciones. Todas ellas movidas que generaron más de 100 días de protestas indígenas en el país.



“Bernardo Arévalo no estaba en el radar político como un potencial ganador de las presidenciales. En función de esto han venido incrementándose una serie de acciones disfrazadas de legales, pero la conclusión de varios juristas en el país es que no tienen un sustento legal per se, sino más bien son acciones donde se instrumentaliza la justicia para perseguir a personas en la gestión de un Arévalo que resultaría incómodo”, asegura al respecto Jahir Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala (Asies).



La politóloga guatemalteca Marielos Chang menciona que detrás de las movidas judiciales contra Arévalo y su partido está una coalición dominante compuesta por élites políticas tradicionales, cierto grupo de la élite económica y partes del Poder Judicial que desde el ascenso del expresidente Jimmy Morales lograron cooptar la mayoría de las instituciones de poder en el país.



Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), va más allá y señala como la cara visible de la persecución a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por el Departamento de Estado de EE. UU. por “participar en hechos significativos de corrupción” y señalada de “obstruir y menoscabar las investigaciones para proteger a sus aliados”.



“Arévalo y Semilla evidentemente representan una amenaza para la clase corrupta en Guatemala. De sus principales promesas de campaña fue justamente atacar la corrupción estructural que ha vivido por décadas el país, por lo que estos grupos de poder que han estado en los últimos gobiernos se ven afectados en sus intereses y en su propio poder. A Consuelo Porras podríamos llamarla el rostro del atentado a la democracia porque hasta hoy sigue intentando bloquear que Arévalo pueda tomar posición y eso es un atentado contra la Constitución y contra los valores democráticos”, asegura Méndez.

La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras. Foto: EFE

¿Habrá transición de poder?

El presidente saliente Alejandro Giammattei ha dicho que entregará el poder este domingo de forma pacífica tal como lo establece la ley, y esta semana aseguró en su último discurso ante la OEA que la transición de poder ha sido “ejemplar, efectiva, ordenada y transparente”. Las cabezas del Ministerio Público, por su parte, señalan que las acusaciones de un golpe de Estado hacen parte de una campaña de desinformación en su contra e indicaron que trabajan buscando garantizar el Estado de Derecho.



Y si bien la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó en diciembre “garantizar la efectiva toma de posesión” de Arévalo para salvaguardar el orden constitucional y el estado de Derecho, Estados Unidos amenazó con suspender la cooperación con esa nación en diversos frentes si el presidente electo no asume el cargo y la Unión Europea aprobó un marco legal para sancionar a los fiscales que bloqueen la transición de poder; hay quienes aún expresan sus temores de que nuevas medidas impidan que Arévalo se posesione.



“En Guatemala, el largo plazo es de 24 horas. El día lunes Arévalo tenía, si lo queremos ver en porcentaje, un 75 por ciento de probabilidades de tomar posesión sin ningún problema. Pero, recientemente, se han venido dando hechos (capturas y acusaciones) que pueden incluso implicar que Arévalo no pueda tomar posesión o que se realice bajo una serie de inminentes amenazas por parte del Ministerio Público. Al día de hoy le diría que probablemente estamos en un 60-40 por ciento”, dice el coordinador de Asies.



El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, saluda a sus partidarios. Foto: AFP

Los analistas consultados por este diario aseguran que, incluso tras asumir el poder, Arévalo seguirá siendo objeto de continuos ataques por parte del Ministerio Público si se tiene en cuenta que la fiscal Porras estará en el cargo al menos hasta la mitad del período del nuevo mandatario (2026).



“Hay una decena de casos en contra de diputados, del mismo partido Semilla, en contra del binomio electo, tanto la presidenta como la vicepresidenta. En la medida en que estos casos no se detengan o no se resuelvan van a generar una crisis en donde gobernar va a ser algo muy complicado para Arévalo”, señala la directora para Centroamérica de Wola.



Si bien Arévalo aseguró que pedirá la renuncia de la fiscal, su salida se ve poco probable, por lo que uno de los primeros retos del nuevo presidente será enfrentarse a la inestabilidad política que supondrá Porras para su Ejecutivo y a la riña directa y constante que protagonizará con el Ministerio Público y sus cabezas.

Corrupción y pobreza, grandes retos

El nuevo mandatario, hijo del expresidente guatemalteco Juan José Arévalo (1945-1951), exviceministro de Relaciones Exteriores y exdiputado, asumirá un país donde, según el más reciente informe de Human Rights Watch, la corrupción “ha debilitado la democracia y el sistema judicial”, acelerando el retroceso democrático en los últimos años.



Según el Índice de Democracias de la Unidad de Inteligencia de The Economist, Guatemala se ubicó en 2022 en el puesto 99 del ranking global como un régimen híbrido, es decir, una mezcla de democracia y autocracia: países en los que a menudo las elecciones reportan irregularidades sustanciales o graves fallas democráticas como la corrupción o el Estado de derecho débil.



Otra medición, el Índice de Transparencia Internacional, que evalúa la percepción de corrupción en el sector público, también sitúa a Guatemala en el puesto 150 de 180 (de menor a mayor corrupción) en un país en donde las capturas de periodistas, fiscales y activistas o el exilio por casos judiciales se han vuelto cada vez más frecuentes.



Guatemala posee una de las tasas más altas de pobreza y desigualdad en América Latina y El Caribe. Foto: AFP

Así, según Jahir Dabroy, el reto de Arévalo será fortalecer nuevamente a las instituciones y que estas se respeten, independientemente de los personajes que las dirigen. “Si las instituciones no funcionan, es muy poco probable que la democracia sea sostenible”, dice.



Para Chang, además, el presidente tendrá en sus manos “proponer las reformas necesarias y presionar a los congresistas y a su propia bancada para que muevan una agenda que permita limitar los vacíos que hacen que se cometan actos de corrupción en diferentes instituciones”.



“Debe utilizar su poder para implementar medidas de transparencia para las contrataciones del Estado en general. En la medida que se haga un gobierno transparente, que se realicen procesos apegados a la ley, se puede iniciar un proceso de purga y de depuración de las instituciones que va a tener un impacto”, coincide Méndez.



El nuevo mandatario también asumirá un país que posee una de las tasas más altas de pobreza y desigualdad en América Latina y El Caribe. Las cifras del Banco Mundial señalan que, a pesar de ser la mayor economía de Centroamérica, un 55,2 por ciento de la población de este país de 17 millones de personas vive en la pobreza, y un informe de octubre de esa misma entidad asegura que hoy Guatemala es un “estado ineficaz con persistentes deficiencias en el acceso a servicios básicos y limitadas oportunidades laborales y productivas”.



Según Oxfam, además, el 1 por ciento de los más ricos en Guatemala tiene los mismos ingresos que la mitad de la población. Estos factores, sumados a la presencia del crimen organizado o las bandas criminales, han llevado a más de 1,3 millones de personas a buscar oportunidades en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos.

El candidato presidencial Bernardo Arévalo. Foto: AFP

“Guatemala sigue siendo un país muy inequitativo y el costo de la vida aumentó. No hay evidencia de que indicadores sociales como acceso a la educación, al trabajo y acceso a recursos hayan mejorado y el mayor ejemplo de ello es que la principal causa de migración sigue siendo la desesperación económica de las familias”, señala Méndez.



Arévalo, no obstante, tendrá retos para sacar adelante su plan de gobierno si se tiene en cuenta que el Partido Semilla solo tendrá 23 de los 160 congresistas y que la bancada del Giammattei mantendrá la mayoría parlamentaria. Del otro lado, dice la analista Chang, sí tendrá de su mano a la comunidad indígena, que supone el 40 por ciento de la población del país y que por lo general ha estado marginada en la política, y a la comunidad internacional, con la que tendrá la oportunidad de renovar la imagen mundial y de fortalecer la inversión y las alianzas externas.



El de Bernardo Arévalo, dice Méndez, va a ser un Gobierno de transición a la redemocratización, pues asegura va a tomar años que Guatemala pueda ver los cambios estructurales que requiere. Una idea en la que coincide Dabroy, para quien el nuevo mandatario solo podrá comenzar a sentar las bases para el cambio que reclama la ciudadanía. “No se va a poder acabar con la corrupción tomando posesión el 14 y el 15 de enero. Eso es prácticamente imposible”, concluye.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

