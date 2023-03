El pelotero Iván Prieto, del equipo cubano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol en Miami y fue eliminado este domingo en semifinales por Estados Unidos, no abordó el avión que llevó de regreso a Cuba a sus compañeros este lunes, según el medio Pelota Cubana.

El conjunto antillano arribó a Cuba en un vuelo chárter desde Miami y Prieto no se encontraba entre los que bajaron de la aeronave, agregó ese medio, que cita a su vez a otros medios de la isla. Francys Romero, un referente del béisbol cubano, lo confirmó también en sus redes sociales.



La presunta deserción no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial en EE.UU. Fuentes del exilio cubano en Miami dijeron a EFE que habían recibido llamadas desde Holguín, la provincia de donde es nativo, avisando de que Prieto, que juega con los Alzanes de Granma, se había quedado en EE.UU. pero no tienen indicio alguno de que sea así por ahora.



El equipo Cuba viajó a la isla y el Catcher de Bullpen, Ivan Prieto no se montó en el vuelo. pic.twitter.com/JFrxuYoAAv — Yordano Carmona (@YordiMLB) March 20, 2023

El equipo de Cuba terminó su andadura en el Mundial con una derrota ante Estados Unidos por 2-14 anotaciones en el estadio LoanDepot Park de la ciudad de Miami, Florida. Cuba no se incluía entre los cuatro primeros lugares de Clásico Mundial desde el año 2006, que fue la primera versión del evento y e la que los cubanos quedaron segundos.





La disputa del partido entre Cuba y EE.UU., que se saldó con la derrota aplastante de los cubanos, fue precedida de manifestaciones en los alrededores del estadio LoanDeport Park, la "casa" de los Marlins, el equipo miamense que juega en las Grandes Ligas. El exilio cubano en Miami aprovechó el partido para pedir la libertad de los presos políticos y elecciones libres en Cuba y dentro de estadio, con capacidad para mas de 36.000 personas, que se llenó por completo, muchos espectadores llevaban puestas camisetas con la leyenda "Patria y vida", el título de la canción que fue el himno de las protestas pacíficas que estallaron en Cuba el 11 de julio de 2021.



Cuatro personas, entre ellas el activista y grafitero Danilo Maldonado, "El Sexto", y el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, fueron detenidas por lanzarse al campo de juego con pancartas contra la "dictadura" cubana durante la semifinal del Clásico Mundial de Beisbol, confirmó a EFE la Policía de Miami Dade.



Un portavoz de la Policía dijo este lunes que fueron acusados de ingresar en propiedad privada. Fuentes del exilio dijeron a EFE que les fijaron una fianza de mil dólares a cada uno y salieron todos de la cárcel, menos "El Sexto". En unas declaraciones a EFE antes del partido, Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, subrayó que "no es una protesta contra los deportistas que juegan el Mundial", sino "una expresión de protesta contra una dictadura que durante 64 años ha encarcelado, oprimido, torturado y asesinado a cubanos".



Sánchez señaló que "la diplomacia del béisbol no le funcionó a Barack Obama", que siendo presidente viajó a Cuba en 2016 y asistió a un partido de béisbol junto al entonces presidente cubano Raúl Castro, ni tampoco le va a funcionar al actual presidente de EE.UU., Joseph Biden.

