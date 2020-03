Así transcurre el paro nacional de mujeres en México

México vive este lunes 9 de marzo una histórica jornada de paro nacional, en el que todas las mujeres de ese país están convocadas a no trabajar y a no salir de sus casas como un acto de protesta simbólico contra el feminicidio y la violencia de género.



Este día se vive luego de la multitudinaria asistencia a las protestas del 8 de marzo, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en el que 80 mil asistentes salieron a las calles para alzar la voz, según reportes oficiales.



Hasta el momento, medios internacionales como 'El Universal' de México reportan que la ausencia de mujeres en las calles, en el metro y hasta en la habitual conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido notable.



El metro de ciudad de México, por ejemplo, se quedó sin personal para la venta de tiquetes en alguna de las estaciones y las autoridades debieron permitir el paso de usuarios que no tenían boletos previamente comprados. En otras zonas, las máquinas que venden los pasajes no fueron suficientes para abastecer la demanda y se reportaron largas filas para ingresar al sistema.

Con una notable ausencia de mujeres, así se ve la estación Bellas Artes de la Línea 8 del metro de Ciudad de México

#El9NadieSeMueve



(Video: Francisco Montaño)

Incluso, la empresa Cinemex, una cadena de cines en ese país, redujo su hora de servicios al público debido a la falta de personal. Se estima que en esa compañía trabajan más de 7 mil mujeres, según reportó 'El Universal'.



Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que las mujeres en ese país representan un poco más de la mitad de la población mexicana –cerca de 64 millones- de un total de 125 millones de habitantes.



Y aunque la participación económica de las mujeres es fundamental en México, la desigualdad se demuestra en que sigue siendo menor a la de los hombres, puesto que las mujeres representan el 40 por ciento de la fuerza laboral mexicana.



Algunos carteles en establecimientos indican que no abrirán al público durante este 9 de marzo. Foto: AFP

La ausencia de mujeres en este país latinoamericano también se notó en los medios de comunicación. 'El Universal' calcula que el 50 por ciento de quienes trabajan en esa industria también se unieron a la protesta de este 9 de marzo.



Los efectos se vieron en la habitual conferencia de prensa de López Obrador en el Palacio Nacional. El recinto que albergaba la conferencia se adelantó en medio de las sillas vacías.



Por su parte, el mandatario declaró que el gobierno federal está funcionando y prevé que la manifestación no tendrá impacto en la economía. Incluso, el mismo presidente se preguntó si esto tendrá algún efecto.



Y acto seguido respondió: “Depende, si nosotros nos apoyamos en la gente, y se están entregando los beneficios de los programas sociales, no pasa nada; hay que ver qué pueda suceder con las empresas, pero yo creo que no es de gran impacto. Ese es mi punto de vista. Hay que ver qué sucede mañana”.

"¡Juntas, libres y sin miedo!"



Con carteles, mujeres de todas las edades mostraron su dolor ante la tragedia que se repite en cada rincón del mundo y que ha dejado a familias sin sus hijas, madres y hermanas.



Con carteles, mujeres de todas las edades mostraron su dolor ante la tragedia que se repite en cada rincón del mundo y que ha dejado a familias sin sus hijas, madres y hermanas.

En contraste, un estudio del BBVA indica que el 64,7 por ciento de los trabajadores en el sector de la educación, la salud y la asistencia son mujeres. Además, se estima que el valor del trabajo de las mujeres, tanto remunerado como el no remunerado, asciende a los 37.000 millones de pesos cada día.



Entretanto, Obrador también declaró que las marchas de mujeres registradas el domingo en México participó “un conservadurismo disfrazado de feminismo”.



Y luego agregó: "Este es un movimiento que tiene varias aristas: es un movimiento de mujeres que luchan de manera legítima por sus derechos pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno (...) es el conservadurismo disfrazado de feminismo".



La cifra de violencia contra las mujeres en México registró más de 1.000 feminicidios -asesinatos por razón de género- durante 2019, según los datos oficiales. En general, en el país 10 mujeres son asesinadas al día, una cifra que aumenta año con año.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de El Universal (GDA), Efe y AFP