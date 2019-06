Fuerza Aérea de Perú confirma avistamiento de ovnis en Lima

Dos objetos voladores no identificados (ovnis) sobrevolaron el cielo de Lima a la 1:30 a.m. del pasado 27 de febrero.



Fueron descritos como naves muy luminosas y ubicadas a 5 millas náuticas de distancia y a 2.400 metros de altura, cerca al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, confirmó a la cadena CNN la Fuerza Aérea del Perú. Sin embargo, tras la publicación, el mismo oficial que conversó con dicho medio ha negado la veracidad de esa versión.



La presencia de estos objetos fue detallada y alertada por vuelos comerciales, de acuerdo con CNN. Las tripulaciones de los vuelos Lan Perú 2437 y Latam Ecuador 1442 identificaron los ovnis en una comunicación con la torre de control. Ambas aeronaves se disponían a partir a sus destinos en las pistas de rodaje del aeropuerto.

La alerta del incidente se prolongó durante 40 minutos. El radar de Corpac registró el hecho y lo documentó, según explica un informe oficial de la Fuerza Aérea del Perú al que accedió CNN en Español.



De acuerdo con CNN, la confirmación de los Ovnis fue verificada por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales del Perú (DINIA). El mayor general FAP Robert Baxerias Vucanovich ratificó a la cadena la información dándola por válida.



"La ocurrencia que usted refiere en efecto existió [la presencia de dos ovnis cerca al aeropuerto de Lima] y para esto es preciso señalar que en aquella oportunidad las operaciones aéreas, tanto civiles como militares, nunca estuvieron en riesgo debido a la localización y ubicación", dijo el mayor Baxeiras.



Sin embargo, Baxeiras le dijo al diario Perú21 que nunca habló del avistamiento de ovnis.



"Como nosotros tenemos una oficina de fenómenos aéreos anómalos. Un señor de CNN me escribe diciendo que se habían filtrado unos escritos, donde un controlador de torre había visto una luz en el cielo, y lo había reportado en su hoja de relevo, entonces, le respondo por correo que sí porque cuando se ve algo volar, la FAP tiene la obligación de investigar, pero en ningún momento dije ovni", manifestó.

La versión de un experto

El investigador principal del Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos del Perú (DIFAA), Marco A. Barraza precisó a la CNN que, contrario a las informaciones vertidas en redes sociales sobre el avistamiento de los ovnis en el aeropuerto, los objetos voladores no identificados solo estuvieron en las proximidades del terminal aéreo.

"El aeropuerto [Jorge Chávez] se encuentra en un espacio aéreo absolutamente vigilado, supervisado y controlado en cuanto a las operaciones aéreas. Esto ocurrió sobre el mar, muy cerca a la isla San Lorenzo", dijo Barraza a CNN en Español.



Barraza explicó que la Fuerza Aérea del Perú evitó emitir un comunicado en su momento porque lo consideró innecesario al no encontrar ninguna amenaza.



"En los cielos existe una serie de ocurrencias, objetos y eventos que tienen y son investigados, pero en tanto no presupongan una amenaza o un riesgo a las operaciones civiles o militares pasan a 'otra' categoría distinta", dijo sobre el caso que aún se encuentra en investigación.



Baxerias Vukanovich también le dijo a Perú21 que pidió el asesoramiento al experto Marco Barraza para poder dar una mejor respuesta sobre esas especulaciones.



"Él me manda la respuesta y lo reduzco en cinco párrafos donde se señala que sí se ha visto algo en el cielo, pero que se va a investigar. En ningún momento se dijo que era un ovni. Ellos han hecho un escándalo", agregó.



El general Baxerias pidió que no se sigan con los rumores porque no se trata de un ovni, sino "basura espacial".



"Lo que se vio podría ser una cometa, uno de los tantos globos de google (proyecto Loon) o como lo llamamos basura en el aire", dijo a Perú21.



En las redes sociales aparecieron documentos con terminología y detalles que parecen ser oficiales sobre el avistamiento en Lima de los dos ovnis. Barraza indica que al no ser provistos por canales de autoridad, estos deberían ser tomados como informaciones de carácter no válidos.



EL COMERCIO (Perú) / GDA