Avión ruso llegó a Venezuela en plena crisis política 

Un avión chárter ruso aterrizó en Caracas el lunes por la noche alimentando conjeturas sobre su propósito y luego de que Moscú se comprometió a apoyar a su aliado, el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El Boeing 777 de la aerolínea Nordwind Airlines de Rusia, con espacio para unos 400 pasajeros, estaba estacionado en un rincón privado del aeropuerto cercano a Caracas después de volar directamente desde Moscú, según datos de seguimiento del vuelo y fotos de Reuters.



Todo tipo de conjeturas en redes sociales eran testimonio de la atmósfera de incertidumbre en el país, luego de que Maduro ha sido puesto bajo una gran presión internacional para que renuncie.

Reuters había informado el viernes que contratistas militares privados, que realizan misiones para Rusia, volaron a Venezuela para reforzar la seguridad de Maduro ante las protestas masivas de la oposición la semana pasada, según dijeron personas cercanas.



Ni Nordwind ni el gobierno de Venezuela respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.



La nave normalmente cubre rutas entre Rusia y el sudeste asiático y no hay registro de que haya volado a Caracas antes, según datos públicos. Ni Nordwind ni otras aerolíneas comerciales ofrecen vuelos directos Moscú-Caracas.



El periódico ruso 'Novaya Gazeta' informó que el avión voló con solo dos tripulaciones y no pasajeros, aunque no es extraño que vuelos a Venezuela lleguen sin pasajeros.



Maduro afirma que se enfrenta a un intento de golpe de Estado respaldado por Washington liderado por el líder opositor, Juan Guaidó, quien la semana pasada se autoproclamó presidente y fue reconocido por Estados Unidos como jefe de estado.



Rusia acusó al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de intentar usurpar el poder en Venezuela y advirtió contra cualquier intervención militar. El Kremlin condenó el martes las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el vital sector petrolero de Venezuela como una interferencia ilegal en los asuntos de los miembros de la OPEP.



REUTERS