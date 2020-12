Los dictadores romanos y los de América Latina

La adicción al poder ha sido una constante en la historia de la humanidad.

Por ello, cuando la expulsión del último de los reyes de Roma dio paso a la República (509 a. C.) fue concebida la figura del consulado, magistratura que tendría tanto las funciones políticas como el mando militar que habían correspondido al monarca, que se basó en tres pilares.



Fueron ellos: colegialidad, pues al ejercer el cargo dos cónsules era posible el veto del colega; temporalidad, en cuanto su ejercicio solo se extendía por un año; la prohibición de reelección inmediata, pues se entendía que quien detentaba el poder tendría una posición dominante sobre cualquier otro aspirante; y la imposibilidad de acumular el cargo con otros, pues la concentración derivaba en autoritarismo.



Estos se mantuvieron por siglos, al punto que –con independencia de la simpatía o antipatía que sus “buenas” o “malas” intenciones hayan generado con relación a sus protagonistas–, han sido considerados golpes institucionales a la República, que llevaron poco después a su caída: 1– la elección del general Mario como cónsul –a causa de la guerra contra cimbrios y teutones– (105 a. C.) y su reelección cuatro veces en serie (104-101 a. C.); 2– la de Cina, aliado de Mario, como cónsul también en cuatro ocasiones consecutivas (87-84 a. C.); 3– la acumulación por parte de Sila, del consulado y la dictadura (80 a. C.); 4– la elección de Pompeyo como cónsul sin colega –en medio de la confrontación con Julio César– (52 a. C.); 5– la pretensión de Julio César de ser elegido cónsul sin despojarse de su calidad de procónsul (49 a. C.); y 6– las vivencias políticas del mismo, quien tras haber vencido a Pompeyo en la batalla de Farsalia (48 a. C.) acumuló el consulado con la dictadura, se hizo designar cónsul sin colega, conservando la dictadura, y asumió el consulado por diez años (44 a. C.).

Algo parecido sucedió con la dictadura plena, magistratura extraordinaria concebida para conflictos internos y guerras.



Su designación para solucionar asuntos internos se dio, por ejemplo, cuando en los albores de la república se produjo una sublevación del pueblo sabino (501 a. C.), en los momentos álgidos de la lucha de clases entre patricios y plebeyos (367 a. C.), al producirse una sublevación de las legiones, durante la Primera Guerra Samnita (343-341 a. C.), y nuevamente, en medio de una fuerte confrontación de clases (287 a. C.).



Y son múltiples los casos en que se acudió a este para conducir guerras, como las que se dieron contra miembros de la Liga Latina (¿496 a. C.?): ecuos (458 a. C.; 418 a. C.), veyeanos y fidenates (437 a. C.; 435 a. C.), ecuos y volscos (431 a. C.; 389 a. C.), etruscos (433 a. C.), volscos (408 a. C.; 385 a. C; 346 a. C.), prenestinos (380 a. C.), hérnicos (362 a. C.), tiburtinos (361 a. C.), galos (390 a. C.; 360 a. C.; 358 a. C.), tarquinos y faliscos (356 a. C.), cereanos (353 a. C.), miembros de la liga etrusca (352 a. C.), y auruncos (345 a. C.).



Dos dictadores se requirieron en la Segunda Guerra Latina (340-338 a. C.), que enfrentó a romanos y samnitas, contra latinos, campanos, sídicos, volscos y auruncos; otro en una nueva confrontación con los auruncos (337 a. C.), al igual que ante una probable agresión de los samnitas (334 a. C.) y para hacer frente a una eventual nueva incursión de los galos (332 a. C.).



Se requirieron al menos ocho dictadores durante la larga Segunda Guerra Samnita (327 -304 a. C.), y otros en confrontaciones contra ecuos (302 a. C.), marsos y etruscos (301 a. C.). En algún momento se debió acudir a uno en la guerra contra Pirro –rey de Epiro– y los tarentinos (280-275 a.C.). Luego, durante los extenuantes dieciocho años de la Segunda Guerra Púnica (219-202 a. C.), se acudió solo dos veces a dictadores plenos.

No es la crisis, es el dictador

A partir de entonces, esta magistratura tuvo poderes disminuidos: convocar los comicios, organizar juegos y celebrar los años de la ciudad. Los dictadores no eran colegiados y ejercían un poder superior al consular, tanto desde el punto de vista militar como del político (podían vetarlos, ejercían represión criminal sin limitación alguna y quedaban eximidos de todo juicio de responsabilidad), pero estaban sujetos indefectiblemente a la temporalidad; solo ejercían el cargo por el periodo necesario para conjurar la crisis, y en todo caso por no más de seis meses.



La enseñanza política era clara: si en ese tiempo no se lograba solucionar el asunto, el problema no era la crisis en sí, sino la capacidad misma del dictador para ponerle fin. Sin embargo, al igual que acaeció con el consulado, también en el último siglo de la República la institución fue desnaturalizada.



Sila, representante de facciones aristocráticas, que cuando alcanzó por primera vez el consulado (88 a. C.) debió ir a la guerra contra Mitrídates, rey del Ponto, enfrentó a nivel interno la oposición de los llamados “populares”, razón por la cual, luego de vencer a aquel regresó a Italia masacrando decenas de sus contrincantes. Pero al percatarse de que estaba “detentando de hecho un poder real o tiránico, no objeto de una elección sino de la fuerza”, hizo aprobar una ley mediante la cual se ungió dictador (82 a. C.).

César, ante el rechazo del Senado a su pretensión de ser cónsul sin despojarse de su calidad de procónsul, cruzó armado el Rubicón y ya en Roma se hizo designar dictador FACEBOOK

TWITTER

Este poder ilimitado, que en la búsqueda de la restauración del “viejo orden” republicano, avaló todos los actos que había perpetrado con anterioridad, y le permitió continuar la arremetida contra sus enemigos a través de procesos sumarios, tuvo un componente hasta ese entonces desconocido, la ausencia de cualquier límite de tiempo. Cuando lo extraordinario se convierte en indefinido, se transforma en tiranía.



César, quien al obtener el rechazo del Senado a su pretensión de ser elegido cónsul sin despojarse de su calidad de procónsul, hizo el ilegal cruce armado del río Rubicón –frontera natural en la que las legiones debían despojarse de sus armas– (10 de enero de 49 a. C.), una vez llegó a Roma se hizo designar dictador para convocar los comicios, pero luego optó por otra dictadura para enfrentar la “sedición” de sus enemigos –lo que le permitió apropiarse de los recursos del erario y dirigirse contra Pompeyo–, y posteriormente, ya como señor único del imperio, asumir la dictadura por un año renovable a diez, y finalmente la “dictadura perpetua” (44 a. C.), que desencadenó su asesinato.



La nefasta experiencia de haber desconocido la temporalidad de la dictadura –también aquí, con independencia del querer o desprecio popular, siempre ligados a las prebendas que el mandatario de turno puede otorgar– fue otro de los aportes a la ruina republicana, que ni siquiera pudo evitar Marco Antonio, quien, en el fragor que rodeó la muerte del caudillo, hizo aprobar una nueva ley (44 a. C.), que amenazó con pena de muerte y confiscación de bienes a quien propusiese la dictadura o la asumiese.

El irrespeto a la temporalidad y la acumulación de atribuciones propias de otras magistraturas podrían ser los estatutos de una asociación de ‘adictos al poder’, a cuyas sesiones podrían acudir, para citar solo algunos ejemplos del pasado reciente (dejo el predicado de la actualidad a los “gustos” políticos).



Estos son: el general paraguayo, “anticomunista”, que liderando un golpe de Estado se mantuvo treinta y cinco años, en los cuales murieron o fueron torturados miles de sus compatriotas, y que solo fue desplazado por otro golpe de Estado.

El general chileno, ‘Comandante en Jefe’, también “anticomunista”, cabeza de un régimen que durante diecisiete años produjo miles de muertes y desapariciones, hasta que por un plebiscito fue obligado a dejarlo.



El político haitiano que se aferró al poder por catorce años y llegó a declararse “presidente vitalicio”; el “generalísimo” dominicano, que lo retuvo por treinta y un años, en los que murieron decenas de miles de opositores.



El revolucionario cubano, ‘Comandante en Jefe’, “socialista” y “antiyanqui”, que tomó el poder por cuarenta y ocho años, durante los cuales eliminó cualquier tipo de disidencia; y hasta su prohijado venezolano, también “socialista” y “antiyanqui”, que cambió la constitución para sostenerse en el poder por catorce años, hasta que la muerte, muy a su pesar, le impidió continuar en él.



En relación con ninguno de ellos utilizo la palabra ‘dictador’, por respeto… a Roma.

Y como quien conoce la historia puede entender el hoy, creo posible ver que la necesidad neurótica de aferrarse al poder ha sido motivada por el poder mismo, el afán de enriquecimiento e, incluso, el buscar que el tiempo brinde impunidad ante la cadena de crímenes ejecutados, pero también por el deseo de perpetuar, a toda costa, la propia ideología.



Útiles remedios para este mal serían, de una parte, no olvidar el ejemplo de Lucio Quincio Cincinato, designado para enfrentar a los ecuos (458 a. C.), quien una vez los derrotó y rescató, sanos y salvos, tanto al cónsul como a las legiones retenidas, volvió a Roma y renunció a la dictadura. Todo ello en dieciséis días, por lo que pudo luego afirmar: “Mi vida es simple: prefiero arar la tierra que llevar en mis hombros la toga del poder”.



Y de otra, siguiendo las enseñanzas del viejo proverbio hindú, recordar que el mundo sería mejor si los ideólogos sintieran por el conocimiento de sí mismos y sus propias motivaciones sicológicas (miedo, envidia, resentimiento, lástima, avaricia, venganza), idéntica pasión a la que tienen tanto por sus ideas como por su irrefrenable deseo de imponerlas a los demás.

Fabio Espitia

*Doctor en investigación, con énfasis en derecho penal y romano, de la Universidad degli Studi di Bari. Exfiscal General de la Nación.