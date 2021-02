Autoridades de Ecuador se reúnen para analizar el recuento de votos

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador se reunirá este lunes para analizar el acuerdo alcanzado el viernes pasado entre el candidato presidencial indigenista Yaku Pérez y el centroderechista Guillermo Lasso, lo que abriría el recuento de votos en 17 de las 24 provincias del país.



(Le puede interesar: Ecuador podría tener cuatro años más de correísmo)

Así lo confirmó un portavoz del CNE al precisar que "la reinstalación de la audiencia de escrutinios" está prevista para hoy en Guayaquil a las 18.00 p. m.



"En ese marco se prevé tratar el pedido del candidato Pérez", destacó la fuente. Se trata de una reunión en la que los miembros del CNE analizarán la exigencia de que se reabran las urnas según el acuerdo alcanzado el viernes en una reunión auspiciada por la CNE bajo supervisión de la Misión de Observación Electoral de la OEA.



El acuerdo siguió a una serie de denuncias de fraude por parte de Pérez, quien dijo verse perjudicado por una larga serie de irregularidades en las actas de recuento.



Tras días de incertidumbre, los dos candidatos acordaron en Quito la reapertura en un 100 % de las urnas de la provincia de Guayas, a priori bastión de Lasso, y en un 50 % en otras 16 provincias.



Se trata de contar de nuevo más de 5 millones de votos de un total de 10.605.986 sufragantes que el pasado 7 de febrero acudieron a las urnas para elegir a su presidente, vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea Nacional y 5 del Parlamento Andino.



El ganador de los comicios, con el 32,71% de los votos, fue el izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que por ahora no sabe quien acudirá con él al balotaje del próximo 11 de abril por la corta diferencia de votos entre el segundo candidato, Lasso (19,74 %), y el tercero, Pérez (19,38 %).



Las denuncias de fraude del candidato indigenista llevaron la semana pasada a la calles a miles de sus seguidores por todo el país para exigir un nuevo recuento, y tanto Lasso como el CNE aceptaron a priori la propuesta de reabrir urnas de forma parcial. Lasso advirtió este domingo, en una carta a la autoridad electoral, que debe ceñirse a la ley.



(Lea aquí: Ecuador hará un recuento parcial de votos de su elección presidencial)



Entre sus exigencias, que tal acuerdo sea pactado también con los demás candidatos que participaron en las elecciones, 16 en total, y que el CNE publique en el plazo legal (10 días después las elecciones, 17 de febrero) los resultados tal cual constan después del primer recuento.



El viernes, en el acuerdo de seis puntos que publicó el CNE, no constaba ninguna de esas exigencias, pero en la reunión el candidato sí había advertido que todo debía hacerse en "el marco de la ley".



Horas después de la difusión de su carta, Pérez le recriminó el haberse echado atrás: "¿Qué hizo usted y el CNE que no quieren que sepa el Ecuador? Para usted la política es un juego, para mí es la oportunidad de cambiar la vida de millones de ecuatorianos.



Abrir las urnas es defender la democracia", escribió en su cuenta de Twitter. En su reunión de esta tarde, los miembros del CNE deben analizar el acuerdo del viernes, las nuevas exigencias del candidato centroderechista y decidir como se avanza para tratar de salir del atolladero político en el que se encuentra el país desde hace una semana.



(En otras noticias: Candidato indígena pone en jaque al sistema electoral en Ecuador)



Entretanto, los equipos técnicos trabajan en los protocolos para encarrilar el proceso de recuento, que exigirá, entre otros, la contratación de personal, la impresión de actas de recuento, la obtención de más presupuestos del Gobierno para las elecciones, y un largo etc que aplazaría el resultado electoral en al menos otras dos semanas.



EFE

Lea también

- Fiscal de Ecuador le pide a Colombia información sobre Arauz y el Eln

- Indígenas ecuatorianos recuperan su fuerza política con Yaku Pérez