Atentado con libro bomba deja a una senadora herida en México

Poco antes de las 7:00 p. m. de este miércoles, un artefacto explosivo de tipo casero,

en forma de libro, estalló en la oficina de la senadora Citlalli Hernández, del estado

Morena (México), ubicada en el piso tres de la torre de oficinas del Senado.

La legisladora salió inmediatamente de su oficina hacia el servicio médico, que

su ubica un piso abajo, alterada, con la vestimenta llena de polvo blanco y con

leves quemaduras, de acuerdo con personal de las oficinas aledañas a la H0324, donde atiende la senadora Hernández.



El coordinador de Morena, Ricardo Montreal, dijo después que su compañera de bancada se encontraba fuera de peligro, con leves lesiones, que estaban analizando si la trasladarían a un hospital del ISSSTE.



El piso fue acordonado por elementos de resguardo y de protección civil, quienes comentaron a EL UNIVERSAL que no hubo fuego y que en el exterior de la oficina nadie escuchó ningún estruendo.

Citlalli Hernández escribió en sus redes sociales a las 10:00 p. m., desde el

cubículo de servicios médicos de la Cámara Alta, que se encontraba bien y

fuerte, y que condenaba totalmente el acto “violento e intimidatorio” que sufrió

en su oficina.

Sobre el incidente de esta noche, puedo decirles que estoy bien. Se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias y dejaremos que las autoridades competentes actúen sobre el caso.



Agradezco infinitamente sus preocupaciones y muestras de cariño. Amor con amor se paga. — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) 30 de mayo de 2019

“Refrendo mi convicción de que la revolución de las conciencias y el cambio en

este país se debe dar y se dará en forma pacífica. Agradezco su preocupación

y cariño”, expresó.



Al mediodía de este miércoles, el Senado recibió a la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y dos horas más tarde a la esposa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller.



Miembros de resguardo señalaron a este diario que se duplicó el número de elementos con motivo de las “visitas relevantes”, pero que aun así es complicado revisar todos los paquetes que llegan a diario al Senado, sobre todo cuando se trata de regalos.



En conferencia de prensa, Monreal Ávila confirmó que hasta ahora no se había querido reforzar la seguridad, pero “esto es una llamada de atención”, por lo que en breve en el seno de la Junta de Coordinación Política plantearía extremar la seguridad.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde da un discurso frente al Senado de México. Foto: Pedro Pardo / AFP

“Habrá más medidas, más restrictivas para el ingreso y revisión de paquetería. Este hecho es una llamada de atención que no podemos desoír. No conviene que haya carpetazo”.



El zacatecano relató que una vez que tuvo conocimiento del suceso habló con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que de manera inmediata enviara expertos en explosivos y a ministerios públicos, además de proporcionarles todo el material de video que requieran para hacer una investigación a fondo.



Mencionó que el Senado está por renovar el sistema de vigilancia audiovisual, pues algunas cámaras son obsoletas, ya que de las 900 existentes 219 son digitales y el resto son analógicas y sin buena visión, además de que no cuentan con vigilancia canina para explosivos.



Ricardo Monreal dijo que al dialogar con la senadora Hernández le detalló que recibió un paquete en forma de libro y que al abrirlo se activó el artefacto, y descartó que anteriormente haya recibido amenazas, pues “es una mujer muy tranquila, es de Iztapalapa, y es honorable, activa, de familia honesta y respetable".

Sobre artefacto explosivo en la oficina de la senadora @CitlaHM, el presidente de la Junta de Coordinación Política, @RicardoMonrealA informó que se ha hecho una solicitud a la @FGRMexico para deslindar responsabilidades. — Senado de México (@senadomexicano) 30 de mayo de 2019

Christine Lagarde (i.), mientras se reúne con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este miércoles en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). Foto: Efe

Cabe recordar que el pasado 25 de mayo, dentro de una sala de Cinemex Aragón, en la alcaldía Gustavo Madero, un artefacto debajo de una butaca explotó e hirió a un empleado de 50 años que intentó retirarlo.



Actores políticos de todos los partidos condenaron el ataque del que fue víctima la legisladora.



El canciller Marcelo Ebrard repudió “el intento de hacer daño a la senadora, cualquiera que sea el origen y propósito de lo acaecido”, y celebró que Hernández esté bien.

Este hecho es una llamada de atención que no podemos desoír

El presidente del Senado, Martí Batres, aseguró que la Secretaría de Gobernación ya se encuentra enterada y trabajando en el caso.



Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados, dijo: “Condenamos el acto de violencia que sufrió mi compañera y amiga. El cambio se tiene que dar por la vía pacífica, nunca por medio de intimidación”.



Las bancadas tanto del PRI (Partido Revolucionario Institucional) como del PRD (Partido de la Revolución Democrática) y Morena en San Lázaro repudiaron el hecho.



El Universal - México (GDA)