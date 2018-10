Jóvenes venezolanas denunciaron ataque xenofóbico en Argentina

Con fotos y videos, dos jóvenes venezolanas denunciaron en redes sociales que fueron víctimas de un ataque xenofóbico en Argentina.



El hecho se registró el pasado sábado 29 de septiembre en el sector de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

Según las chicas, ellas estaban fumando afuera de un edificio cuando una mujer las increpó y hasta se refirió a ellas como ‘colombianas’.



“Ustedes están drogadas, colombianas de mierda”, se escuchó a la mujer. Acto seguido, su hijo, un menor de aproximadamente 7 años, empezó a maltratar a las jóvenes, tirándoles patadas y piedras y hasta las llamó “putas”.



Para defenderse, una de las víctimas intentó correr al menor, pero la madre la recriminó. "A mi hijo no lo vas a tocar, no le decís nada. No lo toques, negrita", dijo.

Como se ve en el video, varios policías hicieron presencia, pero, según una de las jóvenes, nada hicieron.

“La Policía estaba al lado y la escucharon a ella (la mujer), porque decía que nosotras le pegamos al hijo (...) Al final, nos preguntaron si éramos extranjeras y que la verdad era mejor dejar la situación así y no pasar la noche en la comisaría”, escribió la joven en Facebook.



Las chicas venezolanas fueron identificadas como Verónica Marín y Bárbara Martínez.



“Quiero muchísimo a Argentina y me duele en el alma haber pasado por esta situación”, fueron las palabras de Marín.



ELTIEMPO.COM