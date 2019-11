Evo Morales acepta el asilo político ofrecido por México

Evo Morales, quien renunció el domingo a la Presidencia de Bolivia en medio de una grave crisis tras los comicios del 20 de octubre, aceptó la oferta de asilo ofrecida por México, informó este lunes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.



"Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales mediante la cual ha respondido a nuestra invitación y solicitó verbalmente y formalmente el asilo en nuestro país", informó el canciller en rueda de prensa.

Ebrard, horas antes, en la conferencia de prensa de todos los días del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya había revelado que se ese país le había hecho oficialmente el ofrecimiento a Morales



Ebrard recordó que el asilo es un tradición mexicana que data desde la política exterior que se implementó especialmente a partir de la Doctrina Estrada, después de los años 30 del siglo pasado.



"Esa tradición de respeto y compromiso con el derecho de asilo es uno de los timbres orgullo de la política exterior y la vamos a mantener, contra viento y marea", apuntó.



La Doctrina Estrada se fundamenta en aspectos de la política internacional, especialmente el principio de no intervención y derecho de autodeterminación de los pueblos y en entre otros puntos afirma que Gobiernos extranjeros no deberían juzgar Administraciones o cambios en las mismas de otras naciones ya que implicaría una violación a su soberanía.



En ese sentido, Ebrard defendió el principio de no intervención y expresó que "México no reconocerá al nuevo Gobierno" y por consiguiente respeta "al Gobierno legítimamente electo hasta el término de su periodo".



Cuestionado sobre el "golpe militar" en Bolivia, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que "en síntesis" es un "grave retroceso para la vida democrática" de toda la región. Consideró que "suspenden" los derechos de las personas y dijo que México está "muy preocupado".



Este domingo, Ebrard anunció que se habían recibido a 20 personalidades del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia en la residencia oficial mexicana en La Paz.

El canciller dijo este lunes que tiene más solicitudes de personalidades de Bolivia que han expresado "su deseo de gestionar asilo en México".