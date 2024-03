Así va la conformación del consejo presidencial de transición en Haití

Los partidos políticos de Haití se esfuerzan en pactar la composición del consejo presidencial de transición que sustituirá al gobierno del primer ministro saliente Ariel Henry, que tratará de imponer algo de estabilidad en el país caribeño, devastado por la violencia de las pandillas criminales. Este consejo estará conformado por siete integrantes de partidos políticos y el sector privado. Una vez constituido, su primera tarea será elegir un primer ministro interino y nombrar un gobierno inclusivo.

La mayoría de los partidos elegidos para conformar el consejo ya han presentado el nombre de su representante a la Comunidad del Caribe (Caricom), que está acompañado este proceso de transición. En un primer momento, los miembros del Colectivo 21 de diciembre, el grupo de Henry, no se pusieron de acuerdo sobre un único representante y designaron a tres. Al cierre de esta edición, venían adelantando conversaciones para elegir un candidato de consenso.

“Estamos hablando de partidos políticos que no han sabido ponerse de acuerdo en los últimos años”, explicó a la AFP Ivan Briscoe, director del Programa para América Latina y el Caribe de International Crisis Group. Ahora que Henry está de salida, “quizá miren el interés nacional y dejen de lado sus intereses partidistas durante un tiempo, hasta las elecciones. Pero es evidente que hay dudas sobre su capacidad para llegar a un acuerdo”, añadió.

El éxito o no de estas nuevas autoridades dependerá en gran parte de la capacidad de restablecer la seguridad en un país sometido a poderosas bandas armadas, que se aliaron para desafiar a Henry, cuya dimisión exigían alertando que, de lo contrario, se desataría un “genocidio”.

“Las pandillas se han hecho muy poderosas. Han penetrado profundamente en las comunidades. No van a desaparecer, y han adoptado una retórica política cada vez más beligerante”, advierte Briscoe. Su líder, el expolicía Jimmy Chérizier, apodado ‘Barbecue’, ya ha dejado claro que no aceptaría un gobierno propuesto por la Caricom.

El lunes, ese bloque regional anunció la instauración del consejo presidencial de transición en Haití, tras una reunión en Jamaica con representantes de la ONU y de EE. UU. y Francia. Henry indicó poco después que iba a dimitir, luego de permanecer en el poder desde el asesinato del presidente Moïse.

Mientras se conforma el consejo, en Puerto Príncipe las actividades comerciales se reanudaron este miércoles. Sin embargo, el jueves reavivó la violencia de las pandillas. En dos carreteras principales del centro de la capital, los residentes levantaron barricadas para protegerse de los ataques de las bandas, pero también como señal de protesta.

También se registraron disparos en el aeropuerto, en cuyas inmediaciones resultó herido un policía, y la residencia del director general de la policía fue saqueada e incendiada, de acuerdo con un sindicato policial.

Debido a la situación, las autoridades prolongaron el toque de queda nocturno hasta el domingo en el departamento del Oeste, en el que se encuentra Puerto Príncipe, en un intento de “recuperar el control”.

Jimmy Cherizier 'Barbecue', el todopoderoso líder de una banda conocido por su crueldad Foto:EFE

La región se encuentra bajo estado de emergencia hasta el 3 de abril, pero ambas medidas apenas han logrado frenar a las poderosas bandas que controlan el 80 % de la capital. “Hay muchos fugados de prisión en las calles. La situación no deja de empeorar. La decisión de declarar el estado de emergencia y un toque de queda de un mes es loable, pero no debe ser así”, lamentó Edner Petit, un vecino de Puerto Príncipe.

Algunas oficinas de la administración pública han reabierto, después de permanecer más de dos semanas cerradas. Las escuelas y el aeropuerto internacional permanecen cerrados. “Llevar a los niños a la escuela, ir al supermercado o a trabajar es extremadamente arriesgado”, dijo Jean-Martin Bauer, responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. Según él, hay 1,14 millones de haitianos al borde de la inanición. Puerto Príncipe, controlada en gran parte por las pandillas, “es una burbuja. No hay forma de entrar ni de salir y de momento no podemos traer comida”, agregó Bauer.“Al menos 362.000 personas han sido desplazadas, y 5.5 millones necesitan asistencia humanitaria inmediata”, indicó Samantha Powers, responsable de Usaid.

Muchos habitantes de la capital se alegran de la marcha del primer ministro, pero algunos cuestionan el papel que van a desempeñar las bandas, que controlan amplias zonas del país. “Henry era el mayor obstáculo que teníamos. Pero deberíamos tener un mecanismo rápido para sustituirlo”, declaró Emmanuel, quien no quiso dar su apellido. Fritz Fils Aimé cree que “ahora no se puede hacer nada si no se acuerda con las pandillas”.

En una señal de que la situación está lejos de estabilizarse, Kenia decidió suspender el envío previsto de agentes de policía a Haití como parte de una misión internacional respaldada por la ONU. Lo hará apenas esté conformada la comisión presidencial de transición.

AFP