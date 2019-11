Así quedó la casa de Evo Morales tras ser atacada y saqueada

EFE

Evo Morales, días antes, decía que no pensaba renunciar al poder. "No tengo por qué escapar. Quiero que sepa el pueblo boliviano, no he robado a nadie nada. Si alguien dice que estamos robando, que presente una prueba", y siguió: "No es ninguna traición en este proceso de lucha a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas, la lucha sigue".