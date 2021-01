¿Cómo ha cambiado Haití tras once años del terremoto?

Después del 12 de enero de 2010 Haití no volvió a ser el mismo.



Aproximadamente a las cinco de la tarde de ese día, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter dejó a Puerto Príncipe, la capital, reducido a escombros. Las cifras oficiales hablan de más de 300.000 muertos, 350.000 heridos y al menos 1,5 millones de personas que perdieron su hogar, del total de 2,1 millones de damnificados.



La catástrofe abrió aún más las llagas de uno de los países más pobres del mundo e hizo evidentes falencias institucionales tan profundas que, a 11 años de la tragedia, los haitianos no se han recuperado por completo.

Se estima que el 65 por ciento de la infraestructura metropolitana de Haití quedó destruida con el terremoto de 2010. Foto: EFE / Logan Abassi

¿Qué ha cambiado?

Los presidentes

René Préval regía como presidente cuando sucedió el terremoto que truncó todos sus intentos por levantar la economía, el objetivo de sus dos periodos en el poder (tuvo un primer mandato en 2001 y fue reelecto en 2006).



De todos modos, Préval logró culminar su periodo en 2011. Tras él siguió Michel Martelly, quien, en 2016, le pasó la batuta al Consejo de Ministros. ¿La razón? Las elecciones de 2015 para elegir a su sucesor fueron declaradas inválidas debido a las acusaciones de fraude contra Jovenel Moïse, quien las había ganado.

El Consejo solo duró una semana en el poder, ya que Jocelerme Privert fue declarado como presidente interino para intentar zanjar la crisis política.



En noviembre de 2016, se repitieron los comicios presidenciales dando nuevamente como ganador a Jovenel Moïse, quien tomó posesión en 2017.

René Préval murió el 3 de marzo de 2017. En su mandato enfrentó los estragos inmediatos del terremoto. Foto: AFP Jovenel Moïse ganó la presidencia con aproximadamente 55% de los votos. Es una figura polarizante. Foto: EFE

Desde julio de 2018, cuando las elecciones legislativas fueron postergadas indefinidamente, Haití se enfrenta a una crisis sociopolítica y económica sin precedentes, con manifestaciones, algunas de ellas violentas, y repetidos llamamientos a la dimisión de Moïse, implicado en casos de corrupción, según el Tribunal Superior de Cuentas.



Hace varios meses, el clima de inseguridad en Haití se recrudeció, con un aumento de los secuestros, robos, asesinatos, violaciones y, sobre todo, ataques armados a personas que viven en barrios humildes.

El descontento social tuvo otro episodio el pasado jueves 7 de enero, cuando Moïse anunció que el país celebrará, posiblemente en abril, un referendo constitucional, además de elecciones presidenciales, legislativas y locales.La oposición cree que el referendo es una estrategia del actual presidente para extender su mandato y convocó protestas para finales de enero.



Un niño seriamente herido espera la atención médica tras el terremoto. Foto: AFP Dos niños juegan frente a las ruinas de un edificio, mientras los cuida un amputado. Cientos de personas perdieron sus extremidades en el terremoto. Fotografía tomada en 2020. Foto: EFE

La economía y el hambre

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un año después del terremoto de 2010, el PIB de Haití cayó un 7%.



Desde esa fecha el Banco Mundial reporta que “el crecimiento económico de Haití ha sido débil, con un PIB promedio de solo 1,3% entre 2015 y 2018”.



Esa misma institución estimó, en enero de 2020, que el 6% de la población haitiana, o 6,3 millones de personas, sigue siendo pobre y el 24% se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, aproximadamente 2,5 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos como la educación, la salud, el agua y la comida.

Damnificado al lado de los escombros de su casa. Enero de 2010. Foto: AFP Haití aún lidia con la pobreza extrema. Fotografía tomada en 2020. Foto: AFP

Y es que la política de subsidios desbordada que tomó fuerza después del terremoto hizo que “hoy, prácticamente, toda la comida que se consume en Haití sea importada, incluso productos como el azúcar y el arroz, que se producían sin necesidad de importaciones (...) Podemos decir que la comunidad internacional se propuso hacer que Haití no pudiera ser un experimento exitoso y hasta ahora parece que ese objetivo se ha logrado”, le aseguró en 2020 a la ‘BBC Mundo’ Robert Fatton, profesor de la Universidad de Virginia (en Estados Unidos) y autor de varias investigaciones sobre Haití.

Pero las importaciones de comida tampoco han logrado combatir el hambre. Según la ONG Acción contra el hambre, “más de la mitad de la población haitiana total padece inseguridad alimentaria crónica (no hay alimentos disponibles) y el 22% de los niños sufre desnutrición crónica”.



Ya en 2019, la Organización de las Naciones Unidas había calculado que 40% de los haitianos tendrían necesidad de una ayuda humanitaria de urgencia en el presente año.Se cree que el covid-19 pudo haber hecho mucho peor la realidad que el pronóstico.

La salud

Rescate de una mujer enterrada en los escombros tras el terremoto. Foto: AFP El sistema de salud en Haití es precario. Fotografía tomada en 2020. Foto: AFP

Una de las principales secuelas del terremoto fue la de aniquilar un sistema sanitario que ya era precario de por sí, denuncia Médicos sin Fronteras (MSF).



Javier Fernández, coordinador de proyectos de esta organización en Martissant, un barrio de Puerto Príncipe con altos índices de violencia, denunció a ‘EFE’, en 2020, que la situación "no ha mejorado" en una década.



Aunque las medidas de confinamiento por la pandemia, que rigieron hasta junio, sí hicieron mella en la economía de Haití, el nuevo virus no ha causado las pérdidas humanas que viven otros países: según la OMS, tan solo acumula más de 10.000 casos confirmados y 230 muertes desde que inició la pandemia.



La agencia de noticias ‘AA’ explicó, en diciembre de 2020, que la razón de la bajísima tasa de mortalidad no está clara, pero podría deberse a que la mayor parte de la población es joven (más del 50% de las personas son menores de 23 años).

Una ciudad en ruinas: así quedó Puerto Príncipe tras el terremoto. Foto: AFP Pese a las dificultades en Puerto Príncipe los rastros visuales del terremoto son cada vez menos. Eso sí: los de la pobreza siguen intactos. Foto: AFP

Lo cierto es que aunque nadie duda que el terremoto de 2010 sea el reto más difícil que ha vivido el país caribeño en los últimos años, los problemas sociales, económicos y políticos se venían fraguando durante décadas.

Entre los hechos que aún no cicatrizan en la historia haitiana está la onerosa deuda que tuvo con Francia por ser su colonia, la influencia en su territorio de la política estadounidense durante el siglo XX y las dictaduras de François Duvalier y su hijo Jean-Claude, quienes duraron desde 1964 hasta 1986 en el poder, explica Fatton en el artículo de la ‘BBC Mundo’.

