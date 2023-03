Según su página web, Omega Pro tiene 1,8 millones de afiliados en 100 países. Sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) alerta que se trata de un esquema piramidal y pide a la gente no entregarle su dinero. Hace unos días, uno de sus gerentes fue capturado en México, el peruano Juan Carlos Reynoso.



En junio del 2020, la SBS incluyó a Omega Pro en la lista de entidades financieras informales que operan en el Perú sin permiso.



Imagine que una empresa le pide invertir su dinero a partir de 100 dólares. Le dice que si lo hace, al cabo de 12 meses recibirá el triple.



Además, le asegura que si usted recluta a más personas, recibirá el 7 % de lo que entregue cada una de ellas. Un negocio fácil, muy rentable, inigualable, pensará usted. Así funciona el esquema piramidal Omega Pro, según una alerta lanzada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú.



La Superfinanciera ya se ha referido a este modelo de negocio en Colombia. Foto: Twitter: @_OmegaPro

Aquella vez, la SBS advirtió a los ciudadanos que cualquier ofrecimiento público sobre esquemas de negocios que ofrecen altas ganancias a cambio de su dinero, puede constituir un esquema piramidal o una estafa, por lo que se deben tomar las precauciones del caso.



Omega Pro no cuenta con RUC ni oficinas físicas en el Perú. Tampoco tiene un número telefónico, un buzón de correo para recibir reclamos, ni un representante legal, indica un informe del portal Sudaca.

La plataforma ofrecía grandes ingresos a sus inversores. Foto: iStock

Pese a ello, Omega Pro ha seguido captando dinero y nuevos clientes.



En las últimas semanas, la plataforma ha ganado notoriedad tras la detención en México de su gerente para Latinoamérica, el peruano Juan Carlos Reynoso, quien cayó durante un operativo policial por presunto lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas, informó la Fiscalía de la Ciudad de México.



En coordinación con la @SSC_CDMX, @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_ ejecutamos una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se aseguró probable narcótico, armas cortas y largas, moneda extranjera, y se realizó la detención de cinco hombres https://t.co/cv0c3Lc8dh pic.twitter.com/2RT7FFftgD — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 16, 2023

El portal mexicano El Financiero detalló que Reynoso fue detenido junto con otras cinco personas en las oficinas de Black Wall Street Capital. Se les confiscaron armas largas, 170 mil dólares en efectivo y lo que presuntamente es cocaína.



El Financiero también indicó que Black Wall Street Capital sería una empresa dedicada a la gestión y asesoría financiera y que tendría nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las bandas criminales más poderosas del mundo.



La historia de Omega Pro

La plataforma Omega Pro nació en el 2019. Tuvo un crecimiento vertiginoso durante la pandemia de coronavirus. Según su portal, ahora están en 100 países.



Está registrada en San Vicente y las Granadinas, un paraíso fiscal ubicado en el Caribe.



Su fundador es el indio Dilawar Singh. De acuerdo con un artículo de Forbes India de diciembre del 2020, estudió deportes en Alemania, es propietario de tres empresas del mundo del comercio, las inversiones y la banca y tiene 12 años de experiencia en el mercadeo en red.

¿Qué han dicho en Colombia?

En Colombia, la Superintendencia Financiera ha advertido en varios comunicados que Omega Pro, al ser una firma del exterior, no cuenta con la supervisión y vigilancia de la Superintendencia, y además "que no se conoce organismo o autoridad internacional a la cual pueda acudir cuando se incumplan las promesas de devolución de recursos y los pagos de beneficios o rentabilidades y que no se ha identificado un domicilio cierto de la firma o la identidad de sus responsables".



"Ha sido objeto de diversas advertencias a nivel mundial por parte de autoridades como la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, la Superintendencia de Bancos y Seguros de Perú, la Comisión de Valores de Argentina, la Autoridad del Mercado Financiero de Francia y esta Superintendencia, ya que sus promotores no están autorizados para promocionar o publicitar los servicios de inversión dentro de dichas jurisdicciones", indicó la Superintendencia.

GDA EL COMERCIO