Así fue el cubrimiento internacional de las protestas en Bogotá

Las protestas que se desataron en Colombia como consecuencia de un caso de violencia policial fueron noticia en diferentes medios de comunicación en el mundo. Medios The Washington Post optaron por exponer información corta y concisa, mientras que The New York Times y BBC apostaron por un contenido con mayor contexto.

The New York Times

"Protestas violentas estallan en Colombia después de que un hombre muere bajo custodia policial", así es como tituló The New York Times ante lo sucedido en Colombia.



El periódico hace especial énfasis en el video en el que se evidencia la agresión policial al describir con detalle el contenido de este. "Un oficial lo electrocuta repetidamente con la pistola paralizante y se puede escuchar al Sr. Ordoñez decir: 'Por favor, no más'".

The New York Times describe la forma en que el abogado Javier Ordóñez fue agredido por la policía. Foto: Archivo particular

En la noticia se abordan las consecuencias de las protestas, al mencionar las siete personas que murieron, los autobuses y las comisarías incendiadas.



Además, se hace referencia a "años de preocupación por el abuso policial" y se relaciona con las protestas por violencia policial en los Estados Unidos, que, según allí se afirma, "han sido ampliamente publicitadas en Colombia".



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el coronel de policía Alexánder Amaya son las dos voces oficiales que hacen parte del contenido, apareciendo previo a las declaraciones realizadas por un testigo, que presenció las acciones violentas por parte de la policía, y un familiar del abogado.



The Washington Post

Siguiendo las tendencias de The New York Times, el Post, el periódico más antiguo de la capital de Estados Unidos, escribe en su breve nota sobre el tema: "Una noche de alboroto (...) dejó siete muertos, decenas de heridos y edificios destrozados".



"La ola de violencia en Bogotá (...) dejó 56 estaciones de policía dañadas y 8 autobuses urbanos quemados.", "La alcaldía informó que 248 civiles resultaron heridos", "Más de 1.500 oficiales adicionales y 300 soldados se están desplegando en Bogotá", son algunos de los fragmentos que caracterizan la abundancia en cifras dentro del texto.



Finalmente, aunque sí se hace referencia al video de la agresión que desató las manifestaciones, no se adjunta en la nota.

BBC

Al menos hasta el medio día de este jueves, la noticia de las protestas en Colombia abría como información principal en la página de BBC Mundo.



Este medio no solamente narra lo sucedido con el abogado que murió y aspectos generales de las protestas posteriores, sino que contiene testimonios referentes a las personas afectadas por los disturbios.



"'(Fue) una bala perdida. No sé si es de la policía o de los malandros. Me mataron a mi hija', lamentó Harold Ramírez, el padre de otra de las víctimas, Julieth, una estudiante de 18 años".

La cadena británica BBC Mundo explicó las protestas aludiendo a diferentes conflictos sociales vividos en Colombia. Foto: Archivo particular

Al final del reporte de los hechos, se incluye un apartado nombrado como "Qué hay detrás de las protestas" de autoría de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia.



Allí se expone que en el fondo de los enfrentamientos hay descontento con la policía, quién "no cuenta con entes eficientes para prevenir y, más importante, sancionar, los casos de abuso de la autoridad".



Cabe resaltar que relaciona la "indignación" con aspectos como el recrudecimiento de la violencia, las masacres, los fallos en la implementación del proceso de paz y el sistema de educación "excluyente y desigual".



