A pocos kilómetros de las costas de Belice, en Centroamérica, se encuentra una pequeña isla deshabitada de 4,8 hectáreas ubicada en el mar Caribe. Un grupo de inversores de todo el mundo reunió fondos para comprar el cayo y convertirlo en una ‘micronación’.



La isla 'Coffe Caye', llamada así por su forma de grano de café, puede recorrerse de una punta a la otra en cinco minutos. Está bordeada por manglares y arrecifes de coral.

'Coffe Caye' hoy en día se llama Principado de Islandia y ya cuenta con su propio gobierno, su himno y su bandera. Sin embargo, no está reconocida como una ‘micronación’ ante la comunidad internacional.

¿Cómo inició el proyecto?

Este proyecto fue planteado hace más de 15 años por Marshall Mayer, cofundador del sitio web ‘Let’s Buy an Island’, y el emprendedor turístico Gareth Johnson. En ese entonces solo era un sueño.



En una entrevista con el medio ‘CNN’, Marshall Mayer confesó: “Cuando Gareth me planteó la idea por primera vez, pensé: ‘Dios no, esto nunca se hará realidad. Pero comenzó a explicar cuánto podría costar una isla, y nos dimos cuenta de que, en realidad, hay partes del mundo donde comprar una isla era mucho más realista de lo que jamás hubiera creído posible, especialmente si juntamos nuestros fondos”.



Pero en el 2018 pusieron en marcha su idea a través del sitio web ‘’Let’s Buy an Island’ (Compremos una isla). Acá las personas podían ser inversionistas y ayudarlos a reunir 250 mil dólares, es decir, 951 millones de pesos colombianos.

Para diciembre del 2019 ya habían conseguido los inversores y el dinero suficiente con el fin de adquirir el pequeño cayo. Hasta el momento, 103 personas han depositado su dinero para ser copropietarios de la isla.



En el medio mencionado anteriormente, Mayer comentó que los interesados en la isla no solo están comprando una parte de ella, sino que también serán partícipes de la creación de un país.



Aunque ya recaudaron los dólares que necesitaban, en la página todavía se siguen aceptando inversiones. Además, el sitio web ofrece la posibilidad que cualquier persona del mundo con una pequeña donación se convierta en ‘ciudadano’ del Principado de Islandia. Actualmente, cuentan con 350 ‘ciudadanos’ y aspiran llegar a los 5000.



“La ciudadanía es una excelente manera de apoyar el proyecto y obtener acuerdos con información privilegiada a medida que comencemos a ofrecer la isla en alquiler”, dice la página oficial del proyecto.



Primera visita abierta

En febrero de 2022, Mayer lideró la primera exploración inaugural por el Principado de Islandia. La isla recibió a 13 visitantes entre inversionistas y turistas interesados en conocerla tras ser adquirida por fondos colectivos.



Ese día recorrieron la isla a pie, aunque la caminata no duró muchos minutos por su pequeño tamaño.



De hecho, Mayer y Johnson ya habían estado en la isla antes con otros inversionistas, incluso se han quedado acampando en ella. Esta fue la primera visita abierta, tanto para inversores como personas que no lo han hecho.



Pese a que es la primera vez que se realiza una compra colectiva para adquirir una isla para hacer una micronación, esta práctica no es nueva en el mundo. Hay territorios que aseguran ser estados-nación independientes que brindan títulos extravagantes a sus miembros. Además se han llegado a crear constituciones y leyes particulares.

