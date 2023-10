Cómo es la brutal Policía de Kenia que enviarán a Haití a combatir peligrosas pandillas

Este lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó enviar una fuerza multinacional a Haití encabezada por Kenia para ayudar a la nación caribeña a combatir a las poderosas pandillas. El país caribeño es prácticamente ingobernable debido a las bandas armadas que dominan parte de la nación y han desatado una violencia brutal.



La petición de ayuda para restablecer el orden fue hecha desde el 2022 por el primer ministro de Haití, Ariel Henry. La resolución del Consejo de Seguridad fue elaborada por Estados Unidos y se aprobó con 13 votos a favor y dos abstenciones, de China y de Rusia.



La medida autoriza el despliegue de la fuerza encabezada por Kenia durante un año, con una revisión al cabo de nueve meses. De acuerdo con la agencia AP, será la primera vez que se despliega una fuerza extranjera en Haití desde una misión aprobada por la ONU hace casi 20 años.



“Más que una simple votación, esto es en realidad una expresión de solidaridad con una población angustiada”, dijo el lunes Jean Victor Généus, ministro de Asuntos Exteriores de Haití. “Es un rayo de esperanza para las personas que han estado sufriendo durante demasiado tiempo”.



La violencia en Haití se agudizó después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021. Estas son las claves que explican la situación en Haití y cómo son las fuerzas de Kenia que serán desplegadas:



Una mujer habla sobre la intervención militar para mejorar la seguridad en Haití. Foto: Johnson Sabin. EFE

¿Por qué Haití pidió el envío de tropas foráneas?

En octubre del 2022, el primer ministro Ariel Henry solicitó por primera vez el despliegue de una fuerza internacional en su país.



Tal como lo explica la agencia AP, en aquel momento una poderosa alianza de bandas criminales conocida como ‘G9 y Familia’, dirigida por un antiguo agente de policía, tomó el control de una terminal de combustible clave en Puerto Príncipe, paralizando el país y cortando el acceso al agua, el combustible y los productos básicos.



Luego, la banda accedió a que entraran camiones de combustible en la zona. En todo este tiempo, el poder y el control de las organizaciones criminales han seguido aumentando en Haití.



Y esta expansión de la criminalidad viene de la mano con el incremento de homicidios. Desde el 1° de enero hasta el 15 de agosto de este año, más de 2.400 personas han muerto de forma violenta en el país, otras 950 han sido secuestradas y más de 900 han resultado heridas, según las estadísticas de la ONU.



También más de 200.000 personas han perdido sus hogares debido al saqueo de comunidades por parte de bandas rivales que se disputan territorios. La policía de Haití ha sido rebasada por los criminales. Solo cuenta con 10.000 agentes en una nación de más de 11 millones de habitantes, de acuerdo con AP.



Estas pandillas están muy bien equipadas, mejor que la policía, con armas automáticas traídas de contrabando, en su mayoría desde Estados Unidos, indicó BBC Mundo. A menudo, los pandilleros hasta queman los vehículos policiales y sus estaciones.

¿Qué dice la resolución del Consejo de Seguridad?

La resolución de siete páginas del Consejo de Seguridad autoriza el despliegue durante un año de una fuerza armada multinacional para ayudar a Haití a luchar contra las bandas de delincuencia organizada. De acuerdo con la resolución, tras nueve meses se evaluará la medida.



Antes del despliegue, los líderes de la misión, este caso Kenia, informarán al Consejo de Seguridad sobre los objetivos, las reglas de enfrentamiento, las necesidades financieras y otras cuestiones.



Las fuerzas de Kenia también trabajarán con la policía de Haití para “luchar contra las bandas y mejorar las condiciones de seguridad”, así como para proteger infraestructuras clave como puertos, el aeropuerto e intersecciones críticas.



El ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, le dijo a la BBC que a su país le gustaría ayudar a Haití a reconstruir infraestructura vital y establecer un gobierno democrático estable.



ctimas de una inseguridad creciente desde hace años, muchos haitianos aplauden el anuncio del despliegue de una fuerza internacional Foto: Johnson Sabin. EFE

¿Por qué se desplegarán fuerzas de Kenia?

Tras el pedido de Haití, tanto Estados Unidos como la propia ONU se mostraron de acuerdo con el envío de una fuerza multinacional, pero no estaban dispuestos a encabezarla. Canadá también rechazó hacerlo.



Pero en julio de este año, Kenia se ofreció a liderar la fuerza multinacional. Luego de ello, Estados Unidos impulsó la resolución que fue aprobada el lunes. El ministro Mutua declaró a la BBC que la fuerza de Kenia debería estar en Haití el 1° de enero del 2024, “si no es que antes”.



Se desconoce el número de efectivos que enviará Kenia. El gobierno de ese país propuso en ocasiones anteriores el envío de 1.000 agentes de policía. Además, Jamaica, Bahamas y Antigua y Barbuda también se han comprometido a aportar personal.



En cuanto a la logística, Estados Unidos prometió en septiembre proporcionarla, además de 100 millones de dólares para la fuerza multinacional encabezada por Kenia.



“No debemos fallarle al pueblo de Haití”, dijo el martes el presidente de Kenia, William Ruto, en un comunicado.



¿Cómo es la policía de Kenia?

Si bien todavía no se sabe qué unidades enviará Kenia a Haití, BBC Mundo indicó que podría ser la Unidad Paramilitar de Servicios Generales (GSU por sus siglas en inglés), que a menudo es usada para controlar manifestaciones violentas y ataques terroristas.



Nelson Koech, presidente del comité de Defensa del Parlamento de Kenia, dijo a Citizen TV que su país no enviaría agentes de tránsito, sino “fuerzas armadas especiales” y que estarían completamente entrenadas antes de ser desplegadas.



Por su parte, el presidente Mutua solo adelantó que las autoridades actualmente están ofreciendo lecciones de francés a algunos de los oficiales para facilitar la comunicación en Haití.

BBC Mundo remarca que la policía de Kenia es cuestionada por perpetrar abusos contra los derechos humanos. Varias ONG también se han pronunciado al respecto.



En agosto, en una carta abierta al Consejo de Seguridad, Amnistía Internacional dijo que estaba preocupada por el plan, debido al historial de la policía de Kenia de responder usando fuerza excesiva e innecesaria.



Resaltó que había documentado más de 30 casos de agentes de policía kenianos que mataron a manifestantes mediante tiroteos y asfixia con gases lacrimógenos durante varias protestas este año.



Y este martes, Amnistía Internacional pidió al Consejo de Seguridad que el despliegue de la misión liderada por Kenia incluya parámetros de protección de los derechos humanos.



“Unos parámetros claros, obligatorios y aplicables deben detallar las medidas operativas de supervisión que impidan el uso ilegal de la fuerza, las negligencias que causen daños a la población local y otros abusos antes del despliegue”, afirmó el director de la ONG para Kenia, Irungu Houghton.



Amnistía Internacional también denunció la “historia profundamente preocupante” de Haití de “abusos e impunidad” en “anteriores intervenciones multinacionales o extranjeras”.

El país está sumido en una crisis grave que se agravó con el asesinato de Jovenel Moise. Foto: EFE

La situación en Haití empeora con el paso de los días

El mes pasado, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro haitiano Ariel Henry imploró a la comunidad internacional por ayuda “urgente”.



De acuerdo con el último informe de la oficina del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la crisis de seguridad y social en Haití se está agravando.



El informe, reseñado por la agencia AFP, indica que la violencia de las bandas criminales se ha vuelto más intensa y brutal en Puerto Príncipe y el resto del país. Señala que las bandas utilizan la violación sexual como arma de guerra, hay francotiradores en los techos de los edificios aterrorizando a los residentes e incluso se han dado casos de personas que son quemadas vivas.



Toda esta situación ha dado pie a la formación de unidades de autodefensa integradas por ciudadanos cansados de tanta violencia.



Entonces, como señala BBC Mundo, el éxito de la misión encabezada por Kenia se medirá en función de si puede derrotar a las bandas criminales, restablecer la ley y dar tranquilidad a los haitianos.

Roger Zuzunaga Ruiz

El Comercio (Perú)/ GDA

