'Gracias por dejarme escapar': mensaje de asesino serial en Facebook

El pasado 24 de octubre, Jessica Jaramillo, de 23 años, no volvió a su hogar en Toluca, México. En su casa la esperaba un bebé ,de 10 meses.



El padre de Jessica decidió salir a buscarla ante el desconocimiento de su paradero. Muy pronto descubrió que el último sitio donde estuvo su hija fue la casa de un hombre identificado como Óscar García Guzmán, conocido de la familia, quien lo recibió con insultos y negó que la estudiante de psicología estuviera en su domicilio.



A raíz de esto se descubrió que Óscar había sido el asesino de otras dos mujeres de Toluca en años anteriores. Las autoridades las encontraron en zonas de la residencia. Y fue también el asesino de Jessica: los oficiales, con la orden de ingreso, hallaron el cuerpo de la estudiante en una bañera.

Varios medios de México reseñaron el hallazgo del cádaver de la mujer y la puesta en marcha de las autoridades para dar con el paradero del asesino. A partir del testimonio del padre de Jessica se dio con una fotografía del sujeto y se propuso una recompensa de 300 mil pesos mexicanos para quien diera luces sobre su rastro.



Pero fue él mismo quien, a través de Facebook y burlándose tanto de la policía como de los familiares de la víctima, se adjudicó el asesinato de Jessica y de las otras dos mujeres halladas en su casa y, según escribió, de otras tres de las cuales hasta el momento no hay mayor información.



"Todos cometemos errores, bueno, el de ustedes le costó la vida a su hija", fue una de las repudiables publicaciones de Óscar García dirigidas a la familia de Jessica Jaramillo.

Los 'posts' de Facebook

El perfil de Facebook de Óscar García Guzmán arrojó pistas sobre la desaparición de una mujer en 2017 y de otra en 2018.



El asesino, además, se burló en varias publicaciones de la policía por no ser capaz de atraparlo y de los familiares de las víctimas por 'ocasionar' las tragedias. "Quiero agradecer de todo corazón a las autoridades, ya que sin ellas no hubiera sido posible darme a la fuga", escribió. "Horas conectado (a internet) desde el mismo lugar todos los días y ni así dan conmigo (...) les haré un mapa", fue una de las publicaciones en la cual, también, da detalles precisos de los objetos de la casa en la que fue encontrado el cuerpo de Jessica: habla de cuadernos en los cuales anotó el nombre de sus víctimas y de cuatro mascotas que residían con él en la vivienda.



Estos animales, al parecer, estarían en manos de las autoridades.

Uno de los posts en Facebook del 'monstruo de Toluca'. Foto: Archivo Particular

Según Infobae México, Óscar García asesinó primero a Adriana González Hernández, una mujer, de 27 años, que salió de su casa para nunca más volver el 24 de marzo de 2017. Tanto por ella como por las otras víctimas se activó la alerta 'Odisea', hecha exclusivamente para búsqueda de personas desaparecidas.



El segundo cuerpo hallado en el domicilio fue identificado como el de Martha Patricia Nava, quien, según reportes de las autoridades, había desaparecido en febrero de 2018.



Varios medios locales aseguraron que el último paradero de Nava, de 25 años, fue la misma casa en la que un año y 8 meses después desapareció Jessica Jaramillo.

Todos cometemos errores, bueno, el de ustedes les costó la vida de su hija: El monstruo de Toluca FACEBOOK

TWITTER

'Negociaré mis mascotas por vidas'

En la misma publicación en la cual se burlaba de la policía, Óscar García proponía un macabro trato: dejaría de matar si le devolvían a su gato y a sus tres perros.



García prometió negociar a sus mascotas por vidas humanas.



"Cuando me entregue, porque no creo que me atrapen, habré matado por lo menos el doble", escribió.

El aviso de búsqueda de Óscar García Guzman, el 'monstruo de Toluca'. Foto: Archivo Particular

Desde el pasado 30 de octubre, el padre de Jessica Jaramilo hizo guardia frente a la casa en la cual debería estar su hija. Óscar García no se atrevía a salir. Los movimientos en el interior de la vivienda eran mínimos, casi indetectables.



El padre de Jessica le pidió a los vecinos del sector de Toluca que le avisaran si algo raro sucedía.



Y sucedió: Óscar García Guzmán salió con sus maletas.



Los posts de Facebook, publicados después del 26 de noviembre, podrían arrojar mayores pistas sobre el nuevo paradero de quien fue denominado como el 'monstruo de Toluca'.

TENDENCIAS EL TIEMPO