Un video recientemente publicado en la red social X (anteriormente Twitter), muestra a un grupo de personas encapuchadas, afirmando ser los responsables del asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio.



De acuerdo con el clipeo, dichos sujetos pertenecerían al grupo 'Los Lobos', una de las agrupaciones delictivas más grandes de Ecuador.



En el clipeo de casi un minuto, el vocero que explica lo sucedido está en una mesa sentado, mientras que el resto de sus compañeros lo escoltan, vestidos de negro y sosteniendo armas de grueso calibre.



“Queremos dejarle claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con sus promesas de establecer, cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja”, aseguró el sujeto.

Así mismo, afirmaron que el comunicado lo leen en nombre de su máximo líder ‘Pipo’ y ‘el menor Esteban’, y que asumen toda la responsabilidad de los actos. Incluso, aseguraron que "se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan sus palabras”.



"Tu también, Jan Topic", sentenciaron, hablándole al multimillonario empresario que se lanzó como candidato por la alianza Por Un País Sin Miedo.

Urgente!

Una organización criminal se atribuye la muerte de Fernando Villavicencio, y dicen que van por Jan Topic! pic.twitter.com/ih979rGUFP — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 10, 2023

Cabe resaltar que, por su lado, la Fiscalía de Ecuador reportó que fueron capturadas 6 personas en el marco del asesinato de Villavicencio.



Aunque no han dado detalles sobre quiénes serían, si publicaron en redes sociales que en un vehículo estacionado en uno de los inmuebles allanados durante la investigación, se encontró una maleta con armas y granadas en su interior, "indicios que están siendo ingresados en cadena de custodia".

#ACTUALIZACIÓN | En un vehículo estacionado en uno de los inmuebles allanados en #Conocoto, se encontró una maleta con armas y granadas en su interior, indicios que están siendo ingresados en cadena de custodia. Al momento, los allanamientos continúan en #Guamaní. pic.twitter.com/k3iuCs6FX4 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 10, 2023

Aun así, las autoridades no se han pronunciado en relación con el video y no han mencionado al grupo en cuestión hasta el momento. Además, cabe resaltar la justicia no ha hablado sobre el financiamiento ilegal de las campañas de los candidatos que aspiran al siguiente periodo presidencial

¿Quién era Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en Ecuador?



Fernando Villavicencio, el candidato presidencial ecuatoriano por el movimiento Construye, fue asesinado en la tarde del 9 de agosto. La noticia, que consternó Ecuador, fue tendencia en redes sociales debido a la cantidad de videos que registraron el momento exacto del hecho.



Al salir de un acto de campaña, el legislador y periodista, de 59 años, fue alcanzado por varios disparos. A pesar de que fue trasladado de inmediato a la Clínica de la Mujer, en Quito, el personal médico no pudo salvarle la vida.

Villavicencio fue legislador y presidió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Había sido nombrado hace dos meses. Allí presentó 24 informes. En ese cargo tuvo varios enfrentamientos políticos tanto con grupos de oposición como con el gobierno.



El Plan Nacional Antiterrorista, era una de las propuestas más que hacía parte del plan de gobierno de Villavicencio. Buscaba crear un mapa con las estructuras del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción en la política.

De hecho, en varias entrevistas hizo referencia a sus denuncias sobre corrupción y mafia. Uno de los casos más conocidos fue el llamado León de troya, una investigación relacionada con la mafia libanesa y el cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera.

En el lugar del atentado también había explosivos. Autoridades capturaron a seis personas. Foto: EFE/ José Jácome

Incluso, varios usuarios en redes sociales han compartido videos en los que se escucha al candidato referirse a dichas amenazas, asegurando incluso que no iba a usar chaleco antibalas y que “no le tenía miedo a la muerte”.



“A mí me han dicho que use el chaleco (antibalas). Aquí estoy a camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes, ustedes son quienes me cuidan”, mencionó el fallecido candidato en uno de sus discursos en plaza pública.



Además, aseguraba que no se iba a dejar atemorizar ante dichas amenazas: “Dijeron que me van a quebrar, aquí estoy. Que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo. Que me van a quebrar, podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS