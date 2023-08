Sesenta y un casquillos de balas calibre 9 milímetros, 3 casquillos 2-23 y una granada quedaron esparcidos en la entrada del quiteño colegio Anderson, donde el miércoles, pasadas las 6 de la tarde, fue asesinado el candidato a la presidencia del Ecuador Fernando Villavicencio.



(Lea aquí: La compañera de fórmula de Fernando Villavicencio disputará la Presidencia de Ecuador)



Tres de ellas impactaron la cabeza del aspirante, justo cuando finalizaba un mitin y abordaba la camioneta doble cabina sin blindaje que había dispuesto la policía para movilizarlo.



(Vea también: Las tesis del presidente Petro frente al homicidio de Fernando Villavicencio)

Esto, a pesar de que sus allegados advertían que era el único candidato en competencia que “tenía 97 por ciento de probabilidad de sufrir un atentado”, como lo dijo su esposa, Verónica Sarauz, ante la prensa, o como señaló su abogado, Luis Fernández, quien apuntó que “a donde quiera que iba Villavicencio había amenazas de bomba”.

Si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los Choneros me van a quebrar FACEBOOK

TWITTER

La policía se justifica argumentando que había estructurado tres anillos de seguridad en torno al líder, que había hecho de la lucha contra la corrupción y contra el correísmo su bandera, y que había denunciado en múltiples oportunidades amenazas contra su vida.



Lo que no explica por qué no tenía un vehículo blindado o por qué salió por la puerta principal, contra todo protocolo de seguridad.



El crimen —al parecer ejecutado por un grupo de colombianos, de los cuales han sido capturados seis, y otro de ellos murió tras la reacción policial—, que ha sacudido como nunca antes a la sociedad del Ecuador, puede convertirse en el punto de inflexión de la más grave crisis de seguridad que haya vivido jamás el país por cuenta del impacto brutal de los negocios del narcotráfico y de su infiltración a distintos niveles y en múltiples instituciones.



Es lo que podría convertirse, a juicio de los analistas consultados por EL TIEMPO, en la tormenta perfecta, porque a las alarmantes cifras de violencia que se mueven en torno a la mafia se suman la inestabilidad política, un gobierno en extremo debilitado, una crisis social sin precedentes recientes y la cercanía de unas elecciones (20 de agosto) marcadas por asesinatos y amenazas. Un escenario a escala que recuerda la Colombia de fines de los 80 y los 90 con la alianza narcoparamilitar.



“Si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los Choneros me van a quebrar”, había anticipado premonitoriamente Villavicencio en una de sus declaraciones, en alusión a una de las narcobandas y su líder.



Tanto, que al menos nueve figuras políticas han perdido la vida en las decenas de ataques sicariales en lo que va de 2023, desde candidatos a asambleístas (congresistas), concejales y alcaldes, como el de Manta, Agustín Intriago, ultimado a tiros de fusil el 23 de julio, cuando entregaba una obras en esa ciudad del Pacífico.

Facebook Twitter Linkedin

Simpatizantes presentan sus respetos durante un acto organizado por el partido Movimiento Construye y amigos en el Centro de Exposiciones Quito. Foto: AFP

De tránsito a distribución

“Los ecuatorianos no acabamos de dimensionar la crisis de inseguridad, criminalidad y violencia que se ha desatado en los últimos años ante la parálisis de un Estado y un gobierno que no logra manejar la crisis mafiosa y ha permitido que se vuelva endémica”, dice para este diario el periodista y estudioso de la infiltración del narcotráfico internacional en el país Arturo Torres.



Y es que Ecuador, por su posición geográfica y su debilidad institucional, se ha convertido en actor clave en la operación del narcotráfico transnacional, hasta el punto de que pasó de ser un lugar de tránsito a ser un centro de almacenamiento y distribución.

Rodeado por dos de los grandes productores —Colombia y Perú—, sus carreteras se han convertido en vías convenientes para llevar la droga a los puertos sobre el Pacífico, desde donde se hacen los envíos hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

Facebook Twitter Linkedin

En el lugar del atentado también había explosivos. Autoridades capturaron a seis personas. Foto: EFE/ José Jácome

Ya desde 2019, el Departamento de Estado calculaba que un tercio de la producción colombiana de cocaína pasaba por territorio del vecino ecuatoriano. Dos son las rutas que atraviesan el país desde Colombia: por la provincia de Esmeraldas, hacia los puertos de Guayas y Manabí; y la ruta amazónica, que saca los cargamentos por Sucumbíos rumbo a Brasil.



“En Colombia se cultiva y se macera la droga. Luego pasa al Ecuador, donde pasa por cristalizaderos y de allí a los centros de acopio, donde distribuidores internacionales se hacen cargo”, explica el coronel (r) Mario Pazmiño, experto en seguridad e inteligencia.



La instalación de ‘cocinas’ a lo largo de la frontera con Colombia se explica en el hecho de que, según Naciones Unidas, un 35 por ciento de los cultivos de coca colombianos estaban a menos de 10 km de la frontera con Ecuador.



En este esquema, las bandas locales operaban el negocio para carteles colombianos. Esto no es nuevo. Pero con la irrupción de los carteles mexicanos, albaneses y brasileños, el mercado se atomizó, las bandas crecieron, empezaron a enfrentarse entre ellas y la situación de violencia comenzó a desbordarse, en principio en las ciudades costeras por donde se sacan los cargamentos al mar, pero desde hace poco más dos años el fenómeno ha hecho metástasis en otras regiones.

Hay una atomización explosiva de bandas locales y el empoderamiento de decenas de bandas criminales que dan servicios a los carteles de Sinaloa FACEBOOK

TWITTER

“Hay una atomización explosiva de bandas locales y el empoderamiento de decenas de bandas criminales que dan servicios a los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y de los Balcanes y que han crecido como ejércitos locales, hasta reunir a miles de integrantes”, dice Torres.



Bandas locales como ‘los Choneros’ (de la localidad de Chone), ‘Lobos’ y ‘Tiguerones’ se fortalecieron con dineros del narcotráfico y de otras actividades como las extorsiones, los secuestros exprés y la minería ilegal.



“Esos recursos no solo les ha permitido armarse hasta los dientes, sino también corromper el sistema”, indica Torres.



Esas disputas han tenido su punto de mayor ebullición en los enfrentamientos y masacres carcelarias que se han cobrado la vida de decenas de reclusos y que han puesto a los ojos del mundo la brutalidad y complejidad del fenómeno.



“Desde el primer momento de las masacres en las cárceles, se reveló la existencia de una alianza criminal y, al mismo tiempo, se hizo pública la implicación de agentes de policía y de fuerzas armadas vinculados al crimen organizado”, explica el catedrático y experto en temas de seguridad Luis Córdova.



Esta alianza criminal “ha infiltrado hasta la médula a las fuerzas de seguridad, Policía y Fuerzas Armadas”, algo que denunciaba Villavicencio. “Hay vínculos de la Policía con estas estructuras (…), la Policía sabe, inteligencia de la Policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, de los delincuentes de cuello blanco; saben dónde están los sicarios”, aseguraba horas antes de morir.



No fue un hecho aislado que en 2021 Estados Unidos retirara la visa a cuatro generales de la Policía y que el embajador en Quito, Michael Fitzpatrick, usara la expresión “narcogenerales” al manifestar su preocupación por la infiltración del narco en las fuerzas de seguridad. Pero el gobierno de Quito se quedó en la indignación.

Facebook Twitter Linkedin

Peritos forenses trabajan en la zona donde fue asesinado el candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio hoy, en Quito (Ecuador). Foto: EFE/ José Jácome

De los más violentos



Las cifras lo dejan más claro: en lo que va del 2023 se han incautado cerca de 123 toneladas de droga y detenido a 7.000 personas por tráfico de estupefacientes. Se estima que por los puertos del país se mueven alrededor de 700 u 800 toneladas al año. Se proyecta que para finales del 2023 Ecuador se convertirá en uno de los países más violentos de la región al contabilizar 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de su historia. Al menos 10 grupos narcodelictivos se disputan el control territorial del macro y microtráfico, lo que ha desembocado en que desde enero se hayan ejecutado 3.777 asesinatos, la mayoría por sicariato, ajustes de cuentas y enfrentamientos, según datos policiales a los que accedió EL TIEMPO.

Desde 2018 se tomaron en el Ecuador algunas decisiones en gobernanza en el sector seguridad que cortaron las capacidades institucionales (...) FACEBOOK

TWITTER

Solo en enero pasado, el ministro del Interior, Juan Zapata, en el contexto de las elecciones seccionales, entregó a la Fiscalía una lista reservada de 28 candidatos sospechosos de presuntas vinculaciones con el narcotráfico, la minería ilegal u otros delitos conexos, lo que evidencia hasta dónde están llegando los tentáculos mafiosos.

Un tema sobre el que los analistas ecuatorianos no se ponen de acuerdo es en el impacto que para el negocio significó el cierre de la base que EE. UU. había instalado en Manta para el control y la interdicción. Bajo el argumento de que violaba la soberanía del país, el presidente Rafael Correa (2007-2017) no renovó el acuerdo, lo que a juicio de Pazmiño permitió la penetración casi total del gran holding narco internacional y redujo la cooperación. Otros creen que su fin fue más un tema político y que no influyó en ese entonces en una disparada de la criminalidad asociada ni en la caída de las incautaciones.



Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito, introduce otro elemento al análisis que tiene que ver con Colombia, más allá de la responsabilidad que le cabe. “Creo que tuvo un primer impacto el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc porque, desde nuestra mirada, hubo un énfasis mucho más fuerte en el eje de defensa, de seguridad, pero no en un eje social. Lo que significa que la parte fronteriza que compartimos no tuvo esa intervención social que se requería y la zona seguía concentrando espacios para germinar y desarrollar economías ilícitas”, dice.



Andrade apunta también a que “desde 2018 se tomaron en el Ecuador algunas decisiones en gobernanza en el sector seguridad que cortaron las capacidades institucionales (...). Entonces, la reducción de presupuesto, de capacidades del Estado al mínimo, coincide con un contexto en el que han crecido a nivel regional los cultivos ilícitos y el Ecuador se ha convertido en un objetivo donde la droga puede salir más fácilmente”.



A lo que se suma, según la funcionaria, una grave crisis social relacionada con la pobreza y la falta de oportunidades: “La gente se está muriendo por violencia, por hambre y está migrando por el Darién o llegando a la frontera México-EE. UU. Entonces hay un tema de seguridad, claro, pero principalmente hay un problema social que ha sido totalmente abandonado: niños reclutados por organizaciones criminales o que desertan del sistema educativo. No hay liderazgo, no hay prioridades en términos presupuestarios y tampoco hay eficiencia para ejecutar esos presupuestos”.



Ahora la pregunta que queda es si el próximo presidente, cuyo mandato será apenas de 18 meses, logrará hilvanar una política sólida que ataque los problemas de seguridad, financiación e infiltración de las mafias, porque claramente los 16 estados de excepción, que en dos años ha decretado el presidente Guillermo Lasso, de poco han servido.



ANA LUCÍA ROMÁN

PARA EL TIEMPO

QUITO