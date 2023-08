El asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, candidato presidencial, es uno de los crímenes que más preocupa al mundo de la política, sin mencionar el efecto que ha causado en la democracia y la seguridad.



Las declaraciones sobre el magnicidio no han parado desde el 9 de agosto, cuando ocurrió el atentado contra el candidato.



De hecho, el candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar se pronunció en su cuenta X antes llamada Twitter y escribió sus hipótesis.

Al igual que el resto del mundo, Bolívar tiene más dudas que certezas; sin embargo, en su publicación se remitió a la historia.



“En el 2021, Andrés Arauz, de izquierda, encabezaba las encuestas. A 8 días de la elección aparece el Fiscal Barbosa a denunciarlo por vínculos con el ELN y Gana Lasso”, escribió.



Y agregó: “En el 2023 Luisa González, de izquierda, encabeza todas las encuestas para suceder a Lasso. A 11 días de la elección, es asesinado un candidato en contienda”.



El político dijo que las personas pueden sacar sus conclusiones y preguntó: ¿A quién le conviene el magnicidio?

Asesinan al candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio.

La hipótesis contra la ultraderecha ecuatoriana

Inicialmente, Gustavo Bolívar señaló que la mayor beneficiada con el magnicidio sería la ultraderecha.



“La ultraderecha ecuatoriana, presuntamente aliada con el narcotráfico, sabiendo que perderá el poder a manos del correismo, es la mayor beneficiada con el asesinato de Fernando Villavicencio, a quien la derecha en el poder debía proteger”, escribió.



Y señaló que no le convenía a la izquierda, pues era líder en las encuestas y con ellos se genera una desestabilización en Ecuador.

“El caso es que al correismo y a la izquierda, líder en las encuestas, a punto de recuperar la presidencia, es a la única que no le convenía este atentado, que a todas luces busca desestabilizar a Ecuador para buscar una crisis que desemboque en el aplazamiento de las elecciones o en la desacreditación de la izquierda a quien Villavicencio criticaba”, señaló.



El político realizó preguntas como: ¿por qué de nuevo mercenarios colombianos involucrados en un atentado similar al derHaití?, ¿cómo es que un candidato amenazado andaba en un carro sin blindaje?, ¿cómo es que la escolta no cuida el flanco izquierdo del carro por donde se le disparó al candidato?, y ¿cómo sabían los sicarios que el candidato entraba por ese lado y que la camioneta iba a estar cuadrada justo en ese lugar?



El hecho sigue generando dudas. No obstante, Gustavo Bolívar menciona que parece un hecho con cómplices dentro de la seguridad. Incluso, menciona que parece plan detallado.

¿Un plan predeterminado?

“Al parecer no solo tenían listo el atentado, sino también la matriz mediática en medios aliados e innumerables tuiteros pagos para generar el relato que hoy viaja por redes y medios: Fue la izquierda aliada con el narcotráfico”, escribió.



Y agregó: “Es decir, ‘Correa es tan tonto, que es capaz de torpedear las elecciones, que su partido va ganando’. Hasta tenían listo un grupo de encapuchados que con armas se adjudicaban el hecho, lo cual resultó ser falso”.

La candidata a la presidencia Luisa González (c) junto a Andrés Arauz (d). Foto: EFE

Bolívar resaltó que es evidente la necesidad de culpar al expresidente de Ecuador Rafael Correa.



“¡Un poco de lógica y sentido común! Villavicencio era el blanco perfecto. Iba cuarto en las encuestas, la indignación en la derecha por su vil asesinato potencia al candidato que sigue a Luisa González en las encuestas. El crimen deja un manto de dudas hacia la izquierda, en los electores promedio que no leen noticias a profundidad. Pronto veremos los resultados.”, finalizó de manera contundente el candidato a la Alcaldía de Bogotá.

SOBRE EL MAGNICIDIO EN ECUADOR

-2021 Andrés Arauz de izquierda encabezaba las encuestas. A 8 días de la elección aparece el Fiscal Barbosa a denunciarlo por vínculos con el ELN y Gana Lasso.

-2023 Luisa González de izquierda encabeza todas las encuestas para suceder a Lasso. A 11… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 10, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

