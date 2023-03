Argentina está viviendo durante este inicio de 2023 el verano más intenso del que se tiene registro. Temperaturas récord y falta de lluvias que dañan la agricultura mantienen al país bajo alerta meteorológica, según los reportes oficiales.



Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que recopila datos desde 1961, este es el verano más cálido desde entonces y el mes pasado fue además el segundo febrero más seco, con 41,9 por ciento menos de lluvia que el promedio. En algunas zonas, de hecho, las temperaturas llegan hasta los 38 grados Celsius.



"Es difícil por ahora atribuir todo al cambio climático", dijo a la AFP Cindy Fernández, especialista del SMN. Sin embargo los estudios indican que "el cambio climático hace 60 veces más probable la ocurrencia de olas de calor prolongadas y con gran extensión territorial" como las que atraviesa Argentina.



Incluso, desde noviembre pasado, aún en primavera, se registró la primera de nueve olas de calor cuando lo usual son cuatro o cinco estivales y seguirán en otoño con temperaturas hasta 55 por ciento por encima de la media, reportó el SMN.



La semana pasada, el ingreso de aire frío austral trajo alivio al sur del país, "pero en el centro y norte las temperaturas seguirán muy altas. En Buenos Aires posiblemente tendremos otra ola de calor la semana próxima", dijo.



Estela Lago, de 49 años y vendedora en un kiosco de Buenos Aires, está harta de este verano interminable. "Ya no lo soporto. Hemos tenido calor extremo desde noviembre, estamos en marzo y no termina", se quejó.



La semana pasada las alertas abarcan un tercio del país.



"No es normal tener olas de calor en marzo, esta última fue muy larga, en la ciudad de Buenos Aires se prolongó por siete días", señaló Fernández, quien indicó que la duración usual es de tres días.

Niños se refrescan en una fuente, el 8 de marzo de 2023, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Más sequía

La combinación de altas temperaturas y sequía propició incendios forestales y afectó los rindes agrícolas de este país que figura entre los principales exportadores de alimentos.



"Argentina sufre un escenario climático sin precedentes en la agricultura moderna", advirtió en su último informe la Bolsa de Comercio de Rosario. "No hay lluvias a la vista que permitan ponerle un piso a la cosecha, la situación es muy grave y puede empeorar", agregó.



La producción de soja, principal producto de exportación, caerá a su volumen más bajo en 14 años, con pérdidas también en trigo y maíz. La entidad estimó pérdidas por unos 10.000 millones de dólares este año.



"Esta sequía fue provocada por el fenómeno de la Niña y se espera que en otoño empiece a debilitarse hasta desaparecer, pero la atmósfera tarda en responder", explicó Fernández.

Ciudadanos reciben botellas con agua para refrescarse debido a la ola de calor en Buenos Aires (Argentina). Este miércoles la temperatura subió a 45 grados (foto de archivo). Foto: Efe

Los relatos de la ciudadanía

El fenómeno coincidió la semana pasada con el inicio del año escolar.



"Los chicos se descomponen, no pueden concentrarse, son 39 alumnos en un aula sin circulación de aire", describió Patricia Castro, madre de una niña de 7 años alumna de una escuela pública del barrio de Boedo, en Buenos Aires, sin aire acondicionado.

"El patio donde se hace educación física arde, sin sombra, es inhumano", dijo esta empleada que manda a su hija a la escuela de todos modos "porque no hay quien la cuide en casa".



Daniel Botaro, padre de gemelas de 8 años, resolvió no enviarlas "hasta que 'afloje' el calor".



Si bien las autoridades no suspendieron clases, las quejas de padres se multiplican.

"En el colegio con estas temperaturas y sin aire acondicionado, con el peligro que lleva... hay poco respeto por los chicos", consideró Ricardo Merkin.



En Buenos Aires se dispuso un operativo para la distribución de agua embotellada en las escuelas. El Ministerio de Salud mantiene un alerta para prevenir golpes de calor.

El incremento de la demanda de energía a causa de las altas temperaturas también ha causado cortes de luz y protestas de usuarios.



"El calor afecta más a la gente de pocos recursos sobre todo niños", dijo Ernesto Texo, un abogado de 70 años al recordar que en Argentina la pobreza alcanza a 37% de la población.



Para Valeria Sparrow, una empleada de 50 años "el calor cansa, pero peor es la inflación" que en 2022 fue de casi 100 por ciento anual.

Los cortes de luz se agravan

La zona centro y norte de Argentina continúa bajo una ola de calor, que se extiende por segunda semana consecutiva, donde las temperaturas superan los 38 grados centígrados, con sensaciones térmicas mayores a los 40 grados, y cortes de energía de más de 100.000 usuarios.



La Ciudad de Buenos Aires (centro), que rompió el jueves 2 y sábado 11 de marzo marcas históricas del año 1906 con temperaturas de 38 y 38,6 grados respectivamente, registró hoy una máxima de 36 y una térmica de 39,2, según informó el SMN.



A este problema se suman los cortes de luz, solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el consumo colapsó el sistema eléctrico con un total de 101.627 usuarios afectados, de acuerdo con datos del organismo oficial del Ente Regulador de la Electricidad (Enre).



Las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero se mantienen con la temperatura más alta de la zona centro del país con 37 grados centígrados, de cerca le sigue Entre Ríos con 36 y Córdoba con 35 grados.



